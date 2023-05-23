比美國嚴格？日本半導體出口限制使中國憂心

（德國之聲中文網）日本經濟產業省週二（5月23日）宣布，對23種晶片製造設備的出口限制措施，最快今年7月23日生效。中國商務部批評，此舉是「對出口管制措施的濫用，是對自由貿易和國際經貿規則的嚴重背離」，要求日本「立即糾正錯誤做法」，且中方「保留採取措施的權利」。

日本今年3月底公布出口管制措施的初步版本，範圍涵蓋了涉及半導體製造的6大類設備，東京威力科創（Tokyo Electron）、尼康（Nikon）等企業的產品都將受影響。

中國半導體行業協會4月曾發布聲明，批評日本「干涉全球貿易自由化、扭曲供需關係」，並呼籲中國政府「果斷採取措施予以應對」。該協會主張日本管制範圍太廣泛，「遠超國際通行的管制物項清單」，而且「表述模糊，可能影響成熟工業供應鏈」。

此前，荷蘭也祭出類似管制令；據傳美國、日本跟荷蘭達成了協議，欲聯手限制中國取得先進半導體設備的管道。4月，中國政府要求美日荷三國澄清此協議是否為真，並呼籲世界貿易組織（WTO）關切此事。

比美國更嚴格？

英國《金融時報》23日報導指出，中國半導體業者擔心日本的出口管制範圍廣泛，可能連汽車、洗衣機用的較低階晶片生產都會受到衝擊。一位不願具名的中國業界高管說，他看過預計實施的規範細則後，認為「日本的出口管制對中國來說，會比美國去年的制裁更令人憂慮」。

一名跟晶片廠商往來密切的中國官員說，荷蘭半導體業者艾司摩爾（ASML）只會有先進晶片製造設備受到限制，但日本公司受到的管制範圍更為廣泛。ASML相關人士表示：「日本政府的意思是，他們會要求所有產品都要獲得許可，而許可會不會獲批准是個問題……日本人走得比我們更遠。」

據報導，美國去年10月管制的設備涉及14、16奈米或更精密的製程，日本的規範則涵蓋浸潤式微影（Immersion Lithography）器材用、較基礎的45奈米製程。

不過，有日本官員表示，很難光憑晶片規格來評斷哪一種規範更嚴格，因為企業雖然須經過審核程序，但還是有機會取得出口許可。此外，儘管美國的措施是直指中國，但日本管制的地理範圍更廣。

28奈米以上、技術已經成熟的製程，對中國來說是回應美國管制的重要策略；中國最大半導體廠商中芯國際（SMIC）被美國列入出口管制的實體清單之後，近期正在建設4座新工廠，增加低階晶片的生產。中國政府也提供資金與政策支持本土設備供應商，但中國仍高度仰賴進口的晶片製造設備，因此曾希望能透過韓國或日本的技術來替代美國。



日本或成產業布局要地

中國上週日（21日） 宣布禁購美國半導體公司美光（Micron），有分析指，短期內美光的競爭對手可能獲益，但長遠而言，半導體業整體都會面臨更多不確定性，而且三星、海力士、鎧俠等日韓企業身為美國盟友，不太可能不顧美國壓力、藉機在中國擴張。

七國集團（G7）日前在日本廣島舉行峰會，強調對中國要尋求「去風險化」（de-risk），在供應鏈方面減少對中國的依賴。隨著歐美對中國疑慮加深，各國紛紛尋求供應鏈多元化。《華爾街日報》23日分析，日本可能因此成為各國的布局要地。例如美光上週便宣布，將在日本政府的支持下，在日投資36億美元，發展新一代的記憶體晶片製程。

日本首相岸田文雄18日還會見了全球半導體巨頭的高管，希望強化日本半導體產業競爭力，英特爾（Intel）執行長格爾辛格（Patrick Gelsinger）、台積電（TSMC）董事長劉德音，還有三星（Samsung）、美光、IBM、應用材料（Applied Materials）等企業高層皆有到場。

今年初，日媒《日刊工業新聞》報導稱，台積電將在日本熊本建立第2座晶片廠，總投資預計超過1兆日圓。台積電董事長劉德音5月赴日時，雖未提及新投資案具體規劃，但稱「日本政府針對強化半導體生態系統所採取的措施令人印象深刻」，期待繼續與日本合作。

韓國的三星電子也在與日本政府協調補貼措施。路透社18日引述知情者說法稱，日本給三星的補貼可能達到150億日圓，協助三星在東京附近設廠。

（綜合報導）

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