比特币有多依赖中国？

在中国宣布实施更严格监管后，比特币等加密货币价格应声暴跌。比特币专家指出，中国政府对比特币一直采取模棱两可的立场，一方面警告其危险性，同时出于战略考量又继续允许人民 “挖矿”。
（德国之声中文网）中国监管机关本周二（5月18日）提出有关机构不得开展与虚拟货币相关业务，比特币价格应声大跌，周三跌破3.4万美元大关，创下三个多月来的新低；其他加密货币也无法幸免，以太币价格更是下跌近一半。虽然周四价格略有回升，但仍无法弥补急剧的下滑。
根据剑桥中学替代金融研究中心（CCAF）的报告，全球“挖矿”的能耗总量中，中国占70%。也就是说，比特币的未来大幅取决于共产党的意愿。
中国政府曾多次对加密货币的风险提出警告。2017年中国就出台针对比特币等去中心化虚拟货币的交易禁令。中国央行以及许多亲政府的经济专家也定期对虚拟货币的危险性发出警告。
上海社会科学院应用经济研究所的戴晓波对央视表示，中国之所以不合法也不认同这种交易，是因为无法进行规范，一旦加密货币汇率波动太大，整体经济及货币市场都会受到影响；从中国政府的角度来看，加密货币也可能被用于洗钱、非法业务和逃税。
中国互联网金融协会、中国银行业协会及中国支付清算协会5月19日共同发出公告称， 操作虚拟货币具有庞大风险，呼吁企业及消费者敬而远之。由于这三个金融协会为政府机构，这样的警告被认为带有官方色彩。比特币及其他虚拟货币的价格暴跌，中国的警告便是其中的原因之一。
分析人士及虚拟货币专家指出：中国当局虽然不断对比特币等虚拟货币的风险提出警告，但中国领导层对于虚拟货币并没有明确表态。比特币“挖矿”便是最佳例子，全球约60%到70%的比特币产自中国。比特币时事通讯"Blingbling"的发行者马特斯（Philipp Mattheis）指出：“如果中国当局真想全力对付比特币就会禁止挖矿。挖矿在中国的规模如此之大，如果共产党想要的话，早就会采取行动。”
事实上，中国政府对比特币和其他虚拟货币实行的是多轨策略。最优先的事项是共产党领导层对金融市场和货币的绝对控制，而虚拟货币去中心化的性质正好与之相背。马特斯指出，与此同时，中国领导人也意识到比特币可能具备的战略和政治优势。
“我们知道，若比特币继续增长，有一天可能挑战美元作为全球结算货币的地位。因此中国采取了矛盾路线。一方面稍微放任其发展，另一方面又会不时踩刹车，尤其是在担心中国消费者陷入投机泡沫的时候。”
中国央行长期以来也在研究自己的数字货币“数字人民币”。从技术与概念看来，数字人民币与去中心化的虚拟货币毫不相同。但它将为中国消费者和企业提供比特币等虚拟货币的替代品，而国家将对所有交易拥有100%的掌控权。
基本上，中国的数字金融服务、金融科技以及数字货币领域已有长足发展。中国政府和经济界已意识到，可以利用上述领域赚到大笔钱，同时促进创新。美国彼得森国际经济研究所研究员马永哲（Martin Chorzempa）表示，中国在金融领域“已从一个非常落后的地方发展成全球领导者”。
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