比特币有多依赖中国？

（德国之声中文网）中国监管机关本周二（5月18日）提出有关机构不得开展与虚拟货币相关业务，比特币价格应声大跌，周三跌破3.4万美元大关，创下三个多月来的新低；其他加密货币也无法幸免，以太币价格更是下跌近一半。虽然周四价格略有回升，但仍无法弥补急剧的下滑。

根据剑桥中学替代金融研究中心（CCAF）的报告，全球“挖矿”的能耗总量中，中国占70%。也就是说，比特币的未来大幅取决于共产党的意愿。

中国政府曾多次对加密货币的风险提出警告。2017年中国就出台针对比特币等去中心化虚拟货币的交易禁令。中国央行以及许多亲政府的经济专家也定期对虚拟货币的危险性发出警告。

上海社会科学院应用经济研究所的戴晓波对央视表示，中国之所以不合法也不认同这种交易，是因为无法进行规范，一旦加密货币汇率波动太大，整体经济及货币市场都会受到影响；从中国政府的角度来看，加密货币也可能被用于洗钱、非法业务和逃税。

虚拟货币价格狂贬

中国互联网金融协会、中国银行业协会及中国支付清算协会5月19日共同发出公告称， 操作虚拟货币具有庞大风险，呼吁企业及消费者敬而远之。由于这三个金融协会为政府机构，这样的警告被认为带有官方色彩。比特币及其他虚拟货币的价格暴跌，中国的警告便是其中的原因之一。

比特币是如何运作的？ 非常虚拟 比特币是一种虚拟货币。作为支付手段，比特币并不拥有纸钞和硬币，而是基于加密运算。比特币的架构是去中央化的，因此其运营也不需要银行和中央银行来进行管理操控。所以，全球范围内都可以在同等条件下使用比特币，完全不同于迄今为止的货币系统。加密算法更是隐藏了使用者的身份与行踪

比特币是如何运作的？ 神秘的比特币之父 2009年一月，一个笔名为“中本聪”的人发表了关于比特币的开源程序。之前几个月，此人或相应的开发团队就已公开发表了比特币运作模式的文字介绍。

比特币是如何运作的？ 如果获取比特币？ 可以通过多种渠道获得比特币：在网络平台上用普通货币合法购买，出售商品或服务获取比特币，或者当“矿工”自己生产比特币。

比特币是如何运作的？ 数码时代也离不开钱包 解密货币要存在称为Wallet的电子钱包里。只有借助这个虚拟钱包，才能搞清比特币归谁所有。进行交易时，也离不开这个虚拟钱包。钱包本身可以存在智能手机、电脑、USB存储条或云端里。使用比特币处处离不开这只钱包。

比特币是如何运作的？ 用虚拟货币购物 比如，X先生想用比特币向Y女士购买一顶帽子。这笔买卖要想成交，双方都必须拥有比特币公钥（相当于银行账号）和私钥（相当于银行转账时的确认码）。

比特币是如何运作的？ 区块链 Y女士要将自己的公钥传送给X先生。X先生用他的私钥对公钥予以确认，并就此发出比特币交易申请。这个交易申请同其他数百起申请一道，被集中在一个区块里。（这就是常说的区块链，稍后详解）。

比特币是如何运作的？ 数码化的挖矿工人 这个区块会被传输给去中心化比特币网络中的所有电脑，这些电脑也被称为矿工。他们会审核这笔将比特币从一个钱包转到另一个钱包的交易，然后予以确认。理论上，所有的人都可以将自己的电脑投入挖矿工作。不过，现在从事挖矿的，基本都是专业性的挖矿公司。

比特币是如何运作的？ 辛劳的显卡 转账之前，“矿工”必须要为每一个区块解决数学难题。为此目的，用于挖矿的计算机必须拥有强大的功率和高效的显卡。“挖矿”如同数学竞赛，多名矿工同时试图从区块链里解开一个区块。谁最先解开难题，谁就会得到相应的奖励 - 比特币。

比特币是如何运作的？ 如同一条珍珠项链 X先生和Y女士的区块是整个一个链条的组成部门，也就是所谓的区块链。在这个去中心化的数据库中，储存着所有同比特币相关的交易信息。因此，区块链的作用就相当于虚拟货币的账本：在这个账本上包含所有的交易和钱包信息，拥有者本人却是匿名的。

比特币是如何运作的？ 矿区分布 在矿机总功率方面，中国遥遥领先，因挖矿而耗费的电力也同样遥遥领先。根据剑桥大学发布的比特币耗电指数，其他重要的比特币“挖矿”国家还包括美国、俄罗斯、哈萨克斯坦、伊朗以及马来西亚。现在，只有在电费极其低廉的情况下，“挖矿”才有利可图。

比特币是如何运作的？ 惊人的耗电量 比特币的计算过程需要耗费大量电力。根据剑桥大学发布的比特币耗电指数，每年比特币的耗电量高达1200亿度，比上图任何蓝色标注国家的总耗电量都高。 作者: Per Sander, Gudrun Haupt



分析人士及虚拟货币专家指出：中国当局虽然不断对比特币等虚拟货币的风险提出警告，但中国领导层对于虚拟货币并没有明确表态。比特币“挖矿”便是最佳例子，全球约60%到70%的比特币产自中国。比特币时事通讯"Blingbling"的发行者马特斯（Philipp Mattheis）指出：“如果中国当局真想全力对付比特币就会禁止挖矿。挖矿在中国的规模如此之大，如果共产党想要的话，早就会采取行动。”

共产党的全面掌控

事实上，中国政府对比特币和其他虚拟货币实行的是多轨策略。最优先的事项是共产党领导层对金融市场和货币的绝对控制，而虚拟货币去中心化的性质正好与之相背。马特斯指出，与此同时，中国领导人也意识到比特币可能具备的战略和政治优势。

“我们知道，若比特币继续增长，有一天可能挑战美元作为全球结算货币的地位。因此中国采取了矛盾路线。一方面稍微放任其发展，另一方面又会不时踩刹车，尤其是在担心中国消费者陷入投机泡沫的时候。”

中国央行长期以来也在研究自己的数字货币“数字人民币”。从技术与概念看来，数字人民币与去中心化的虚拟货币毫不相同。但它将为中国消费者和企业提供比特币等虚拟货币的替代品，而国家将对所有交易拥有100%的掌控权。

基本上，中国的数字金融服务、金融科技以及数字货币领域已有长足发展。中国政府和经济界已意识到，可以利用上述领域赚到大笔钱，同时促进创新。美国彼得森国际经济研究所研究员马永哲（Martin Chorzempa）表示，中国在金融领域“已从一个非常落后的地方发展成全球领导者”。

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