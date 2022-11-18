 比特币暴跌拖累财务 萨尔瓦多寻求中国投资 | 经济纵横 | DW | 27.11.2022

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经济纵横

比特币暴跌拖累财务 萨尔瓦多寻求中国投资

在加密货币贬值后，与中国的贸易协定或许能解救萨尔瓦多经济。但专家警告「天下没有免费的午餐」，中国的投资将伴随许多风险。

图为2022年11月9日萨尔瓦多总统布克尔和中国驻萨尔瓦多大使欧箭虹宣布，启动自贸协定谈判

图为2022年11月9日萨尔瓦多总统布克尔和中国驻萨尔瓦多大使欧箭虹宣布，启动自贸协定谈判

（德国之声中文网）「不确定」可能是最适合形容萨尔瓦多现况的词汇。

上周，全球最大加密货币交易平台之一的FTX宣布申请破产。这则新闻导致比特币价格在过去几日内大跳水，也让中美洲国家萨尔瓦多成为各界关注的焦点。该国总统布克尔（Nayib Bukele）2021年将比特币作为法定货币，并将该国的一大部分财政储备投入其中。

「很遗憾的，如果有人询问比特币投资规模的讯息，得到的答案要么是信息不存在，要么是信息保密。」中美洲财政研究所（ICEFI）萨尔瓦多经济学家卡斯塔内达（Ricardo Castaneda）如是说。他表示，目前只能用总统的推文来估算萨尔瓦多的比特币投资金额。根据布克尔所公布的信息，萨尔瓦多的比特币总投资额约为1.2亿美元。

随着全球加密货币贬值以及国际市场信任度下降，萨尔瓦多面临新的经济困境。

萨尔瓦多总统布克尔的比特币战略受到部分人质疑

萨尔瓦多总统布克尔的比特币战略受到部分人质疑

萨尔瓦多国家发展基金会（FUND）主任、透明国际驻萨尔瓦多代表法比安（Roberto Rubio Fabian）对德国之声表示：「当国际市场看到财政赤字有多高，无法支付开销以及债务如何累积时，他们会变得更谨慎，认为你存在高风险。」

明年一月，萨尔瓦多必须支付6.67亿美元国家债务以摊销欧元债券。该国副总统乌略亚（Felix Ullo）在马德里的一场活动上表示：「中国提出要购买我们所有的债务，但我们需要谨慎行事。」

新经济盟友

北京政府并未证实此事。但三天之后，萨尔瓦多总统布克尔和中国驻萨尔瓦多大使欧箭虹在圣萨尔瓦多的一场活动上证实两国政府有意启动自由贸易协定谈判。

早在2018年，与台湾断交的萨尔瓦多就表露出与全球第二大经济体中国建立更紧密联系的意愿。这为该国带来了一些优势。

中国为萨尔瓦多提供了多项援助项目，包括援助建设国家图书馆、一个尚未建成的体育场和一个净水厂。法比安指出：「这些投资提升了中国的形象，而且显然也改善了我国的形象。」

德国全球和区域研究中心（GIGA）研究员雷德尔（Desiree Reder）对德国之声表示，萨尔瓦多的民主现状也阻碍了布克尔政府与美国等国家建立更紧密联系。「在这方面，中国不实施基于人权的制裁，这使它成为了一个可行的方案。最大的问题在于，这种关系所带来的好处是否大于成本。」

「天下没有免费的午餐」

尽管与中国的联盟可能成为萨尔瓦多经济的救生索，但专家一致认为，这样的协议可能带来多重风险。雷德尔表示：「天下没有免费的午餐。」

「萨尔瓦多可能会看到基础设施的一些好处，我们已经观察到了一些端倪，但中国会想要获取回报。可能是商业利润的特别权利，或要求取得特定领域的项目，而这些可能是受到保护或是会影响一些社区的领域。」

布克尔（Nayib Bukele）自2019年6月开始执政

布克尔（Nayib Bukele）自2019年6月开始执政

经济学家卡斯塔内达也质疑与中国订立自由贸易协定对萨尔瓦多而言是否是一笔好交易。他认为，萨尔瓦多将会蒙受损失。

此外，卡斯塔内达相信，最终一切都归结于政治。「请记住，总统布克尔想寻求连任，他在国际层面上几乎没有盟友，而且与美国关系紧张。布克尔正在为他的决定寻求支持，而中国在捍卫民主方面并不怎么出色。」

专家也质疑萨尔瓦多能提供多少实质益处，特别是它的战略地位无法与巴西或巴拿马等国家相提并论。尽管如此，专家们也指出，中国正逐渐加深与拉丁美洲的关系，打破该地区数十年来对美国的依赖。这可能是习近平政府的其中一个主要动机。

萨尔瓦多国家发展基金会主任法比安表示：「中国正在维持和增加存在感，一点一点改善其形象。」

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萨尔瓦多的比特币未来：繁荣还是失败？

 

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