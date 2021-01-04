 比特币：升无止境？ | 经济纵横 | DW | 05.01.2021

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经济纵横

比特币：升无止境？

对于投资人，比特币意味着情绪上的大起大落。然而，这个数字货币的涨势究竟有多少可持续性？

Bitcoin

投资须谨慎，风险要自负

（德国之声中文网）目前，全球各国央行大量印钞，其目的：使世界经济从二战结束以来的最严重衰退中复苏。在这一发展的影子底下，投资人想方设法确保自己不受通货膨胀影响，比特币亦成为其投资对象。 

比特币币值眼下一路高涨，让人想起2017年的情形。当时，比特币币值在不到一年时间里蹿升至19511美元，几乎迫使普通百姓也不得不把目光投下这个颇遭攻击的网络货币。然而，狂热状态很快消失，来年，比特币遽跌70％，也使很多小投资人掉进深渊。  

比特币的简短历史是一部极端波动史。2011年，它在数月内升值11000％至35美元，数月后，几乎又返回原点；两年后，2013年，其币值超过250美元，然后再度狂跌。是年晚些时候，它却突破一千美元大关，紧接着则又大幅回落。这一发展的唯一定数是：每次下跌后，比特币的币值总要稍高于前一次下跌后的水平。 

2020反弹为何可能不一样？  

比特币粉丝说，这一次情况完全不同啦。依他们的看法，此前的所有那些反弹主要受小股投资人的炒作推动，而现在，对网络货币的接受程度越来越高。的确，复达投资集团（Fidelity　Investments）和摩根大通集团（JPMorgan）这样的重磅金融机构也给予了该网币以更多关注。复达投资对美欧800家大机构性投资人所作的一项问卷调查结果显示，它们当中约有四分之一持有比特币。  

管理着3.3万亿美元资产的复达集团于8月份公告，组建了自己的比特币基金。该集团现在就已有一个专事负责客户网币币值的部门。这一有争议网币被人接受的另一标志是国际在线支付平台Paypal的一项新举措。10月，Paypal宣布，客户可在该平台上买卖比特币和其它网币。从那以来，比特币币值上涨几乎70％。

比特币狂热导致疯狂预测。有人预估，至下年底，每块比特币将值30万美元。分析家们指出，此类预估基于这一事实：有时，求大于供。而按照所谓的“减半”（Halving）做法，在前景上，供方将减少。经由减半，新投放市场的比特币量将减少。此外，进入流通的比特币数量限制在2100万枚，——该网币创设人中本聪（Satoshi Nakamoto）有此规定。

Facebook - Kryptowährung - LIBRA

Facebook也想通过自己的数字货币libra来抢占先机

比特币是一种安全投资手段？  

11月26日，疯狂的预测值再度经受考验：一天内，比特币正向新纪录冲刺时，却大跌3000美元。投资人猜测，这一狂跌的原因是关于网币将遇管理新规的传言。新冠大流行瘟疫初起时，比特币一天内狂泻40％。这样的波动表明，比特币还不像众多钟爱者所希望的那般成熟。  

数码货币仍旧基本不受监督，对比特币粉丝来说，这是一种让人心痒的主要刺激，而在其他人眼里，这却正是它的弱处。  

金子抑或比特币——哪个是更好的投资？

比特币常被拿来与金子做比较。危机时代，金子是经典的安全港。但是，与网币形成鲜明对照，8月份，这一贵重金属价值陡跌，而此前，对大瘟疫的忧虑刚推动黄金价格升至每盎司2000美元。  

投资人将金子等价值物视为通胀时代的一种保护。很多专家认为，新近的黄金掉价发出的是一种信号，显示出，对安全港的需求降低了。毕竟，目前上市的多个疫苗预示了大瘟疫在可见将来的终结。而比特币创下历史新高则显示，数码货币至少不会仅仅被作为通胀保护手段和安全港，而且还将继续受到投机的推动。
  

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