 比月亮亮8倍！中国拟发射“人造月亮” | 科技环境 | DW | 21.10.2018

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科技环境

比月亮亮8倍！中国拟发射“人造月亮”

据官方媒体报道，中国计划到2020年发射“人造月亮”，以取代城市路灯照明，节约电费。

China Harbin Ice and Snow World Supermond (picture-alliance/Imaginechina/C. Baolin)

德国之声中文网）据中国媒体报道，成都正在研发"照明卫星"，比月亮亮8倍。首个人造月亮将在西昌卫星发射中心升空，如果成功，2022年将再发射三个。负责该项目的天府新区系统科学研究会主任武春风作此表态。

武春风在接受《中国日报》采访时表示，首个人造月亮的发射将是试验性质，但2022年发射的卫星将拥有巨大的民用和商用潜力。

通过反射太阳光，这些卫星可以取代城市路灯。如果人造月亮为50平方公里的地区照明，那么每年将为成都市节省电费约12亿元人民币。

武春风还表示，人造月亮还有助于灾区断电时的救灾工作。

China Supermond über Yinchuan (picture-alliance/dpa)

按照中国的计划，两个“月亮”的日子不远了

法新社评述说，中国的空间项目正在追赶美、俄。目前中国有一系列雄心勃勃的项目计划，包括嫦娥4号月球探测器，将于今年年底发射。如果成功，将成为首个在月球背面登陆的探测器。

中国并非首个试图将日光反射至地球表面的国家。据称，1990年代，俄罗斯科学家曾进行过用巨型镜面的试验。

成都的人造月亮项目是10月10日成都一次创新与创业会议上武春风宣布的。

除天府新区系统科学研究会外，一些大学和机构--包括哈工大、航天科工微电子系统研究院等，也参与照明卫星项目的研发。

苗子/达扬（法新社） 

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