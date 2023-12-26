比德铁还夸张 德国间谍卫星晚点四年终升空

（德国之声中文网）亿万富翁马斯克掌控的私人太空公司SpaceX直播了12月24日的卫星发射。不过和其他发射略有不同，直播在星箭分离前就被切断。SpaceX一名发言人解释说，这是"应德方客户的要求"。这也是发射军方卫星时的常见做法。

由此，德国联邦国防军的三枚合成孔径雷达侦察卫星已经全部升空，组成了SARah卫星星座。该星座的首枚卫星是在2022年同样由SpaceX发射的。此次发射的两枚卫星预计将在全面调试后于2024年下半年正式投入运用。

1枚猎鹰9号火箭在美国范登堡空军基地搭载升空

德军卫星交由美国私人太空公司发射，这一决定早年曾在德国国内引发巨大争议。不过，欧洲空间局的阿丽亚娜5型火箭今年7月退役后，原定2020年首飞的阿丽亚娜6型火箭进度大大落后，最新说法是无法在2024年前发射。这也导致了欧空局陷入了无火箭可用的尴尬局面。

德国联邦国防军的上一代5枚合成孔径雷达侦察卫星在2007年就投入运用，当时还是由俄罗斯的火箭搭载发射的。德军网络与信息空间司令部表示，尽管这5枚侦察卫星已经大大超出服役期限，却依然能够正常运行。

此次升空的新一代侦察卫星将大大增强德军的战场感知能力。德国军方并未透露三枚SARah卫星究竟能够辨别多小的物体，但是据业内人士透露，上一代侦察卫星已经能够辨别0.5-1米的地面物体，新一代卫星的分辨率还会更加出色。卫星制造方、不来梅OHB集团表示，新一代侦察卫星还特意增强了防止黑客袭击的能力，这也是卫星发射一再推迟至今的重要原因。

近年来，各国纷纷研制自己的间谍卫星。和传统的光学相机卫星或者红外成像卫星相比，合成孔径雷达卫星能够昼夜不间断地监视地面，并且不受云层覆盖的影响。

除了德国联邦国防军，谍报机关德国联邦情报局也计划发射三枚间谍卫星，同样拟由SpaceX公司搭载升空。

(法新社、世界报)

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。