 比德铁还夸张 德国间谍卫星晚点四年终升空 | 科技环境 | DW | 26.12.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

比德铁还夸张 德国间谍卫星晚点四年终升空

德国联邦国防军的两枚侦察卫星12月24日由SpaceX公司的猎鹰9号火箭在美国范登堡空军基地搭载升空。在经历全面调试后，这些间谍卫星将能够日夜不间断地对全球各地的战场进行监视。和原定计划相比，间谍卫星的发射晚了整整四年。

德军新一代合成孔径雷达侦察卫星之效果图

德军新一代合成孔径雷达侦察卫星之效果图

（德国之声中文网）亿万富翁马斯克掌控的私人太空公司SpaceX直播了12月24日的卫星发射。不过和其他发射略有不同，直播在星箭分离前就被切断。SpaceX一名发言人解释说，这是"应德方客户的要求"。这也是发射军方卫星时的常见做法。

由此，德国联邦国防军的三枚合成孔径雷达侦察卫星已经全部升空，组成了SARah卫星星座。该星座的首枚卫星是在2022年同样由SpaceX发射的。此次发射的两枚卫星预计将在全面调试后于2024年下半年正式投入运用。

1枚猎鹰9号火箭在美国范登堡空军基地搭载升空

1枚猎鹰9号火箭在美国范登堡空军基地搭载升空

德军卫星交由美国私人太空公司发射，这一决定早年曾在德国国内引发巨大争议。不过，欧洲空间局的阿丽亚娜5型火箭今年7月退役后，原定2020年首飞的阿丽亚娜6型火箭进度大大落后，最新说法是无法在2024年前发射。这也导致了欧空局陷入了无火箭可用的尴尬局面。

德国联邦国防军的上一代5枚合成孔径雷达侦察卫星在2007年就投入运用，当时还是由俄罗斯的火箭搭载发射的。德军网络与信息空间司令部表示，尽管这5枚侦察卫星已经大大超出服役期限，却依然能够正常运行。

此次升空的新一代侦察卫星将大大增强德军的战场感知能力。德国军方并未透露三枚SARah卫星究竟能够辨别多小的物体，但是据业内人士透露，上一代侦察卫星已经能够辨别0.5-1米的地面物体，新一代卫星的分辨率还会更加出色。卫星制造方、不来梅OHB集团表示，新一代侦察卫星还特意增强了防止黑客袭击的能力，这也是卫星发射一再推迟至今的重要原因。

近年来，各国纷纷研制自己的间谍卫星。和传统的光学相机卫星或者红外成像卫星相比，合成孔径雷达卫星能够昼夜不间断地监视地面，并且不受云层覆盖的影响。

除了德国联邦国防军，谍报机关德国联邦情报局也计划发射三枚间谍卫星，同样拟由SpaceX公司搭载升空。

(法新社、世界报)

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

A man watches a television screen showing a news broadcast with file footage of a North Korean satellite-carrying rocket launch, at a railway station in Seoul on August 24, 2023. North Korea's latest attempt to put a spy satellite into orbit has ended in failure, state media said on August 24, just months after Pyongyang's first launch crashed into the ocean shortly after blast off. (Photo by Jung Yeon-je / AFP)

朝鲜发射侦察卫星二度失败 十月再试射 24.08.2023

平壤8月24日表示，第二次向太空发射侦察卫星的尝试在火箭飞行第三阶段失败，但将在今年10月再次尝试。美、日、韩对此都做出了反应，日本一度启动了居民预警系统。

A high altitude balloon floats over Billings, Mont., on Wednesday, Feb. 1, 2023. The huge, high-altitude Chinese balloon sailed across the U.S. on Friday, drawing severe Pentagon accusations of spying and sending excited or alarmed Americans outside with binoculars. Secretary of State Antony Blinken abruptly canceled a high-stakes Beijing trip aimed at easing U..S.-China tensions.(Larry Mayer/The Billings Gazette via AP)

德语媒体：北京向华盛顿发出的政治信号 04.02.2023

《法兰克福汇报》评论指出，中国侦察气球事件可以视作是北京向华盛顿发出的政治信号——中国有能力随时闯入美国领空。目前双方的反应则显示谁也不希望事态升级。“明镜在线”则分析指出，气球在侦察行动中所能获得的机密情报非常有限，但它相比卫星却存在一些其它优势。

A Cuban farmer cleans the ground with a hoe at a farm in the Havana village of Bejucal, Cuba, on 04 April 2008. Cuban President Raul Castro tries to overcome the precarious and bad situation of Cuban countryside and give a new concept of agricultural structuring and new measures to raise the productivity, aimed at rationalizing the management and to guarantee low prizes on supplies of groceries and vegetables. Foto: EPA/ALEJANDRO ERNESTO +++(c) dpa - Report+++

古巴的秘密军事基地是中国的监听站吗？ 15.06.2023

上周，美国媒体报道中国计划在古巴设置窃听设施。中国方面予以否认。路透社记者亲自前往位于古巴西部的贝胡卡尔镇，那里的军事基地曾是苏联核弹头的藏匿之地。美国参议员卢比奥几年前就曾指责中国利用这一基地监听美国。

广告

经济纵横

中国石油天然气集团持有北极液化天然气二号项目10%的股份

中企暂停参与俄北极液化天然气项目？

据俄罗斯媒体报道，由于西方国家对俄罗斯的制裁，包括中国国企中石油和中海油在内的外国股东已暂停参与俄北极液化天然气项目。中国外交部就此作出回应。
02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。