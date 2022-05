比尔·盖茨新冠中招：“幸亏打了疫苗”

(德国之声中文网)现年66岁的比尔·盖茨美国时间周二(5月10日)发推文说,他的新冠检测结果呈阳性,有一些轻微症状,现在遵医嘱处于隔离状态,直至康复。

他还表示,“我很幸运,我接种了疫苗,还打了加强针,并有机会得到测试以及出色的医疗服务”。

目前处于隔离状态的盖茨也在继续工作。他在另一条推文中写道,在周二,盖茨基金会诸君两年来首次会面,他很幸运,能经由Teams应用程序在线参加会议。Teams是微软公司的一款具有聊天视讯等功能的智能团队协作工具。

这位微软创始人承诺:“我们将继续与伙伴们合作,尽一切可能,确保我们中的任何人未来无需再次应对大流行瘟疫。”

针对预防和抗击大流行瘟疫,盖茨基金会迄今已捐资20亿美元,这些款项主要用于较贫穷国家和地区。盖茨基金会由比尔·盖茨以及其前妻梅琳达共同经营。

比尔·盖茨也发表新书《如何预防下一次大流行瘟疫》(How to Prevent the Next Pandemic),该书中,他亦着眼于未来。

(德新社)

© 2022年德国之声版权声明:本文所有内容受到著作权法保护,如无德国之声特别授权,不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿,并受到刑事追究。