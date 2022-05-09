比尔·盖茨新冠中招：“幸亏打了疫苗”

（德国之声中文网）现年66岁的比尔·盖茨美国时间周二（5月10日）发推文说，他的新冠检测结果呈阳性，有一些轻微症状，现在遵医嘱处于隔离状态，直至康复。

他还表示，“我很幸运，我接种了疫苗，还打了加强针，并有机会得到测试以及出色的医疗服务”。

目前处于隔离状态的盖茨也在继续工作。他在另一条推文中写道，在周二，盖茨基金会诸君两年来首次会面，他很幸运，能经由Teams应用程序在线参加会议。Teams是微软公司的一款具有聊天视讯等功能的智能团队协作工具。

这位微软创始人承诺：“我们将继续与伙伴们合作，尽一切可能，确保我们中的任何人未来无需再次应对大流行瘟疫。”

针对预防和抗击大流行瘟疫，盖茨基金会迄今已捐资20亿美元，这些款项主要用于较贫穷国家和地区。盖茨基金会由比尔·盖茨以及其前妻梅琳达共同经营。

比尔·盖茨也发表新书《如何预防下一次大流行瘟疫》（How to Prevent the Next Pandemic），该书中，他亦着眼于未来。

（德新社）

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