比尔·盖茨新冠中招：“幸亏打了疫苗”

（德国之声中文网）现年66岁的比尔·盖茨美国时间周二（5月10日）发推文说，他的新冠检测结果呈阳性，有一些轻微症状，现在遵医嘱处于隔离状态，直至康复。
他还表示，“我很幸运，我接种了疫苗，还打了加强针，并有机会得到测试以及出色的医疗服务”。
目前处于隔离状态的盖茨也在继续工作。他在另一条推文中写道，在周二，盖茨基金会诸君两年来首次会面，他很幸运，能经由Teams应用程序在线参加会议。Teams是微软公司的一款具有聊天视讯等功能的智能团队协作工具。
这位微软创始人承诺：“我们将继续与伙伴们合作，尽一切可能，确保我们中的任何人未来无需再次应对大流行瘟疫。”
针对预防和抗击大流行瘟疫，盖茨基金会迄今已捐资20亿美元，这些款项主要用于较贫穷国家和地区。盖茨基金会由比尔·盖茨以及其前妻梅琳达共同经营。
比尔·盖茨也发表新书《如何预防下一次大流行瘟疫》（How to Prevent the Next Pandemic），该书中，他亦着眼于未来。
（德新社）
© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
-
守护健康第一步：正确洗手！
水和肥皂不可或缺
我们的手无处不在：在日常交往中握手，在乘坐地铁时扶握成千上万个人已经摸过的把手。我们用手拿东西吃，用手开门……而在这些过程中，细菌是少不了的。因此，每个人都应该养成勤洗手的好习惯。
-
守护健康第一步：正确洗手！
同为细菌，威力大不同
细菌分很多种类，它们的危险性有很大差异。比如，腐坏的鸡蛋滋生的沙门氏菌，就需要至少1000个才会致病；但是在湿热的气候下，热水处理系统中产生的军团菌，人只要通过呼吸道吸入不到100个，就有可能生病。即使是清洁的空气中，也充满了各种细菌和真菌孢子。
-
守护健康第一步：正确洗手！
这里其实比你想象的要干净
人们往往认为厕所很脏，但事实上在每平方厘米的马桶座垫上仅有不到10个细菌。从这个角度来看，厕所反而是最干净的地方之一了。因为有时候连窗玻璃上的细菌和真菌密度都比马桶要高得多，如果你半年才擦一次窗户的话。相比之下，人们打扫厕所的频率则要高得多，一个星期至少好几次。
-
守护健康第一步：正确洗手！
键盘：细菌的天堂
在办公室里的情况则要糟糕得多：一张普通的办公桌上，平均每平方厘米就有至少3000个细菌——比马桶盖要脏得多了。而最容易藏污纳垢滋生细菌的就是电脑的键盘了，因为按键之间的细小缝隙最适合细菌繁殖。在这里，平均每平方厘米滋生超过1万个细菌是很常见的。
-
守护健康第一步：正确洗手！
所谓“铜臭”其实是真话
不管是纸币还是硬币，都是从很多人的手中来回传递。纽约的研究者在纸币上鉴定出来多达3000种不同的细菌。用非常敏感的检测工具，甚至可以发现大多数纸币上还有可卡因的痕迹——因为瘾君子常常会用纸币来吸食可卡因。因此，商店里的售货员在用手接触钱币之后是绝对不可以再直接去拿食物的。
-
守护健康第一步：正确洗手！
霉菌的温床
常常被人误以为干净的冰箱里其实也有很多细菌。这里湿润的环境，还有冰箱里存放的食品中所含有的脂肪和糖分都是霉菌滋生的理想温床。即使定期清洁，也还是难以避免有一些死角——比如冰箱门的橡胶密封垫。
-
守护健康第一步：正确洗手！
医院——危险地带
尤其在去医院的时候，特别要注意手的卫生。因为在这里，一些顽固细菌的传播很可能会造成严重的后果，甚至包括病人的死亡。因此在很多医院的洗手池边都放有洗手液，常常还有杀菌消毒的溶液。在到病房看望病人之前，请务必先把手洗干净。
-
守护健康第一步：正确洗手！
危险的作案者
这种非常危险的“超级细菌”叫做耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（简称MRSA）。目前现有的抗生素类药物对它都不起作用。而且这种非常顽强的化脓菌即使在没有供养的情况下也能存活七个月之久——在地板上、在桌子上、在皮肤上以及门把手上，它们无处不在。
-
守护健康第一步：正确洗手！
铜把手防细菌
哈尔堡的一家诊所启动了一项颇有成功前景的试验：他们把诊所所有的门把手都换成铜质的，因为细菌是不喜欢铜的。结果显示，细菌滋生量降低了差不多一半。不过，这并不意味着洗手不再重要，因为尽管如此人们还是会接触到很多细菌。
-
守护健康第一步：正确洗手！
不要矫枉过正
那么我们现在是不是该停止与人握手致意的这个习惯呢？在医院里，这也许是个不错的主意，但是在其它情景下，这就显得有些过于谨慎小心了。更好的途径其实是注重个人卫生：勤洗手，定期清洁电脑键盘和鼠标，在买东西付钱之后不要去摸食物，还有就是，多清洁冰箱吧！
作者: Fabian Schmidt