比尔盖兹宣布离婚 震撼慈善界

(德国之声中文网) 微软创办人，亿万富翁比尔·盖茨和梅琳达·盖茨在在周一(5月3日)申请离婚。在提交给西雅图国王县高级法院的解除婚姻关系的联合申请中，这对夫妇表示：「婚姻已无可挽回地破裂」

两人在各自的推特账户上发布的声明中说：「在对我们的关系进行了大量的思考和行动之后，我们已经决定结束我们的婚姻。」

离婚文件指出，这对夫妇没有未成年子女，而他们三个孩子中最小的一个最近刚满18岁。夫妻俩要求法院批准他们的资产分割协议，但没有透露细节。

他们说：「我们不再相信可以在生活的下一个阶段作为一对夫妇共同成长......当我们开始探索这种新生活时，我们希望外界给我们的家庭空间和隐私。」

两人称已就如何分割财产达成协议，而比尔及梅琳达·盖茨基金会表示，两人将继续作为该组织的共同主席和受托人，在他们现有的角色上一起工作。

基金会工作持续

非营利性的比尔及梅琳达-盖茨基金会成立于2000年，根据其网站上显示的最新全年财务数据，截至2019年底，其净资产为433亿美元，位列美国最大的私人慈善基金会，也是世界最大的基金会之一。

该基金会一直专注于公共卫生、教育和气候。其举措包括支持新冠病毒疫苗研发、诊断测试和医疗，以及支持公共媒体和太阳能厕所的建造。

该网站说，从1994年到2018年，65岁的盖茨和他56岁的妻子向这个位于西雅图的基金会提供了超过360亿美元的捐赠。

去年，投资者巴菲特(Warren Buffett)报告说，他从自己的伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway Inc)向盖茨基金会捐赠了20多亿美元的股票。巴菲特表示会在离世前捐出全部财产，而上述举动是他计划的一部份。

谁是比尔·盖兹?

比尔·盖兹从哈佛大学辍学，1975年与同窗好友艾伦(Paul Allen)一起创办了微软。在1986年微软首次公开募股时，盖茨拥有49%的股份，这使他瞬间成为千万富翁。随着微软的爆炸性增长，他很快成为世界上最富有的人之一。

在经历了帮助公司转变为世界领先的技术公司之一的高管任期后，盖茨于2000年卸任微软首席执行官，专注于慈善事业。他一直担任董事长直至2014年，并于2020年3月离开公司董事会。

当盖茨将注意力转向慈善事业时，他的公众形象软化为一个和蔼可亲的资深政治家，使他在很大程度上避免了目前困扰科技企业的许多争议。

盖茨的配偶最近开始在大多数网站和社交媒体上称自己为梅琳达·法兰西·盖茨，她在达拉斯长大，在杜克大学学习计算机科学和经济学。她后来加入了微软，并与比尔·盖兹相遇。

2015年，她创立了Pivotal Ventures，一家专注于女性的投资公司，并在2019年出版了一本以女性赋权为中心的书《提升的时刻》(The Moment of Lift)。

(路透社等)

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