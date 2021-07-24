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君主立宪制国家，欧洲联盟的创始会员国之一，首都布鲁塞尔是欧盟与北大西洋公约组织等大型国际组织的总部所在地。
位于西欧的比利时与荷兰、德国、卢森堡、法国接壤。
印度西部暴雨引发洪灾及土石流，造成上百人丧生。近日来，德国、比利时等西欧国家及中国也陆续出现严重洪灾，气候变迁的影响已无法被忽视。
德国西部洪灾已造成至少133人死亡，数百人受伤，仍有不少人失联。随着救援工作的展开，伤亡人数恐将继续上升。
法国丶比利时丶荷兰等欧洲国家都重返封锁，传染病防范与如何应对下一波危机成为各国不得不面临的课题。台湾如何做好疫情下的危机管控，或许能成为这些国家的借鉴。
美国国务卿布林肯在比利时布鲁塞尔访问的最後一天说，美国有决心修复与北约和欧盟友之间的关系。而这正是北京所不希望发生的。
运行比特币需要的能源，竟然比新西兰和比利时的全国用电总合还高。为何这样的虚拟货币会消耗如此多的能源？德国之声作者Timothy Rooks带您一探究竟。
比利时一名男子日前扮演圣诞老人访问一家养老院，事后才发现自己感染新冠肺炎。养老院中上百名住户和护理人员因此染疫，至少26人病逝。
德国的新冠感染人数节节上升，捷克、比利时及荷兰更是成为感染重灾区。第二波疫情来势汹汹，新冠病毒再次在欧洲快速蔓延。
新冠疫情在欧洲继续蔓延。德国连续第二天单日新增确诊超过11000例。邻国情况更加严峻，一些地方出现病床紧缺。近日“中招”的比利时外长也被送入重症病房。中国方面也新增18例新冠确诊病例，均为境外输入病例。
在全球战略布局5G技术的华为屡屡受挫。在失去英国这个巨大市场并面临德国政府双重审核的同时，原本和华为开展广泛合作的比利时电信公司Proximus宣布，将在5G方面放弃华为。
香港、荷兰、比利时和美国先后发生新冠病毒染疫者再度感染病例。这是否意味着，康复者未获免疫能力？
德国国内新冠病毒感染人数攀升至4月底以来最高值。德国城市大会指出，在对旅游返乡者的检测方面尚有漏洞。同时德国外交部对比利时首都布鲁塞尔大区发布旅游警告。
目前，黑人权利运动席卷全球。殖民时代的许多欧洲历史人物的种族主义历史受到审视，其中包括比利时国王利奥波德二世（ Leopold II）。
飓风“萨宾娜”（Sabine）袭击欧洲北部，这场从北向南移动的飓风来势凶猛，席卷英国、荷兰、德国、比利时等多地，所到之处，铁路、公路和航空交通瘫痪、屋顶遭到破坏、河流溃堤，许多地方的学校都暂时关闭。
比利时阿尔斯特市的嘉年华因为受到反犹太主义的指控，遭联合国教科文组织从非物质文化遗产名录剔除。该市市长澄清阿尔斯特并非反犹太主义，未来也永远是嘲弄与讽刺之都。
12月1日适逢欧盟《里斯本条约》的十周年纪念日，来自德国的冯德莱恩以及来自比利时的米歇尔，分别成为新的欧盟委员会主席与新欧盟理事会主席。李克强向冯德莱恩祝贺时说，中方会遵守巴黎协定承诺。
比利时媒体早在去年就已经报导，布鲁塞尔自由大学(VUB)已收到情报机构警告，该校孔子学院可能出现间谍活动。现在，该孔子学院院长宋新宁已经遭到比利时当局拒绝入境。宋本人则称，怀疑这是对他拒绝与美国情报部门合作的报复。
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