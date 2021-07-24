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比利时

君主立宪制国家，欧洲联盟的创始会员国之一，首都布鲁塞尔是欧盟与北大西洋公约组织等大型国际组织的总部所在地。

位于西欧的比利时与荷兰、德国、卢森堡、法国接壤。

This photograph provided by India's National Disaster Response Force (NDRF) shows NDRF personnel rescuing residents in Chiplun area in the western Indian state of Maharashtra, Friday, July 23, 2021. Officials say landslides and flooding triggered by heavy monsoon rain have killed more than 100 people in western India. More than 1,000 people trapped by floodwaters have been rescued.(National Disaster Response Force via AP)

印度暴雨成灾 极端天气侵袭全球 24.07.2021

印度西部暴雨引发洪灾及土石流，造成上百人丧生。近日来，德国、比利时等西欧国家及中国也陆续出现严重洪灾，气候变迁的影响已无法被忽视。

Ein Feuerwehrmann geht durch ein vom Hochwasser verursachtes Trümmerfeld während im Hintergrund der Fluss Ahr und eine von Treibgut zugespülte Brücke zu sehen sind. Massive Regenfälle haben in Bad Neuenahr in Rheinland-Pfalz wie auch im ganzen Landkreis Ahrweiler für Überschwemmungen gesorgt. +++ dpa-Bildfunk +++

德国洪灾：遇难人数上升  灾情尚不明了 17.07.2021

德国西部洪灾已造成至少133人死亡，数百人受伤，仍有不少人失联。随着救援工作的展开，伤亡人数恐将继续上升。
Commuters wear face masks to protect themselves from the coronavirus disease (COVID-19) spread during morning rush hour traffic in Taipei, Taiwan April 8, 2020. REUTERS/Ann Wang TPX IMAGES OF THE DAY

向台湾学习疫情下的危机管理? 专家: 信任是关键 11.04.2021

法国丶比利时丶荷兰等欧洲国家都重返封锁，传染病防范与如何应对下一波危机成为各国不得不面临的课题。台湾如何做好疫情下的危机管控，或许能成为这些国家的借鉴。
U.S. Secretary of State Antony Blinken and European Commission President Ursula von der Leyen attend the meeting in Brussels, Belgium, March 24, 2021. Olivier Hoslet/Pool via Reuters

布林肯：与北约和欧盟的合作较以往关键 26.03.2021

美国国务卿布林肯在比利时布鲁塞尔访问的最後一天说，美国有决心修复与北约和欧盟友之间的关系。而这正是北京所不希望发生的。
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为何比特币比一整个国家还耗电？ 21.02.2021

运行比特币需要的能源，竟然比新西兰和比利时的全国用电总合还高。为何这样的虚拟货币会消耗如此多的能源？德国之声作者Timothy Rooks带您一探究竟。
PURMEREND - A Sinterklaas from Sinterklaascentrale Amsterdam prepares for his digital visits of the day. national entry with black pete sooty piet A Pete prepares for his visits with Saint Nicholas today. ROBIN UTRECHT PURMEREND - A Sinterklaas from Sinterklaascentrale Amsterdam prepares for his digital visits of the day. national entry with black pete sooty piet A Pete prepares for his visits with Saint Nicholas today. ROBIN UTRECHT

“圣诞老人”访养老院 26人染疫亡 01.01.2021

比利时一名男子日前扮演圣诞老人访问一家养老院，事后才发现自己感染新冠肺炎。养老院中上百名住户和护理人员因此染疫，至少26人病逝。
A woman wearing a face mask attends a plenary session of the European Parliament as the coronavirus disease (COVID-19) outbreak continues, in Brussels, Belgium September 16, 2020. REUTERS/Yves Herman

新冠疫情反弹再次席卷欧洲 24.10.2020

德国的新冠感染人数节节上升，捷克、比利时及荷兰更是成为感染重灾区。第二波疫情来势汹汹，新冠病毒再次在欧洲快速蔓延。
Köln ist weiter Corona-Risikogebiet: Laut RKI hat Köln nun mit einem Inzidenzwert von 70,4 die nächste Grenze von 70 übersprungen. Im Bild Menschen in der Hohe Straße, wo aufgrund des engen Abstandes zwischen den Passanten Maskenpflicht gilt. (Themenbild, Symbolbild) Köln, 13.10.2020 | Verwendung weltweit

新冠单日确诊：德国再过万 欧洲破20万 23.10.2020

新冠疫情在欧洲继续蔓延。德国连续第二天单日新增确诊超过11000例。邻国情况更加严峻，一些地方出现病床紧缺。近日“中招”的比利时外长也被送入重症病房。中国方面也新增18例新冠确诊病例，均为境外输入病例。
FILE PHOTO: A 3-D printed Huawei logo in front of displayed 5G words in this illustration taken February 12, 2019. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

华为5G又丢一国 这回是在欧洲心脏 09.10.2020

在全球战略布局5G技术的华为屡屡受挫。在失去英国这个巨大市场并面临德国政府双重审核的同时，原本和华为开展广泛合作的比利时电信公司Proximus宣布，将在5G方面放弃华为。

31.07.2020, Brandenburg, Schönefeld: Ein Arzt nimmt in der Corona-Teststelle am Flughafen Schönefeld einen Abstrich für einen Coronavirus-Test. Am Berliner Flughafen Schönefeld sind die ersten Reiserückkehrer aus Risikogebieten auf Corona getestet worden. Damit besteht nun an beiden Hauptstadt-Flughäfen die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

二度感染新冠病毒是否可能？ 29.08.2020

香港、荷兰、比利时和美国先后发生新冠病毒染疫者再度感染病例。这是否意味着，康复者未获免疫能力？

29.06.2020, Hessen, Frankfurt/Main: Ein Mitarbeiter der Firma Centogene arbeitet in einem Laborcontainer am Flughafen Frankfurt zu Demonstrationszwecken an Proben. In Zukunft sollen sich in Deutschlands erstem Flughafen-Corona-Test Zentrum Menschen innerhalb weniger Stunden auf das Corona-Virus testen lassen können. Foto: Boris Roessler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

德国新冠单日染疫人数超2千 22.08.2020

德国国内新冠病毒感染人数攀升至4月底以来最高值。德国城市大会指出，在对旅游返乡者的检测方面尚有漏洞。同时德国外交部对比利时首都布鲁塞尔大区发布旅游警告。

他们为什么要推翻利奥波德二世的塑像？ 24.06.2020

目前，黑人权利运动席卷全球。殖民时代的许多欧洲历史人物的种族主义历史受到审视，其中包括比利时国王利奥波德二世（ Leopold II）。
Deutschland: Auswirkungen des Sturmtiefs Sabine - Dagebüll (Reuters/F. Bimmer)

飓风“萨宾娜”横扫欧洲 德国英国很受伤 10.02.2020

飓风“萨宾娜”（Sabine）袭击欧洲北部，这场从北向南移动的飓风来势凶猛，席卷英国、荷兰、德国、比利时等多地，所到之处，铁路、公路和航空交通瘫痪、屋顶遭到破坏、河流溃堤，许多地方的学校都暂时关闭。
11.02.2018 BRUSSELS, Feb. 11, 2018 Revelers attend the 90th carnival parade in Aalst, some 30 kilometers northwest from Brussels, capital of Belgium, on Feb. 11, 2018. Thousands of revelers participated in the annual Aalst Carnival on Sunday, which was inscribed on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity by UNESCO in 2010 |

比利时嘉年华被指反犹 自联合国非遗除名 14.12.2019

比利时阿尔斯特市的嘉年华因为受到反犹太主义的指控，遭联合国教科文组织从非物质文化遗产名录剔除。该市市长澄清阿尔斯特并非反犹太主义，未来也永远是嘲弄与讽刺之都。
European Commission President-elect Ursula von der Leyen attends a press conference at the House of European History in Brussels to celebrate the 10th anniversary of the Lisbon Treaty on December 1, 2019. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

欧委会首位女主席上任: 「带领欧盟成为冠军」 02.12.2019

12月1日适逢欧盟《里斯本条约》的十周年纪念日，来自德国的冯德莱恩以及来自比利时的米歇尔，分别成为新的欧盟委员会主席与新欧盟理事会主席。李克强向冯德莱恩祝贺时说，中方会遵守巴黎协定承诺。
- BRUSSELS, BELGIUM: Illustration picture shows the VUB (Vrije Universiteit Brussel) university, Friday 29 May 2015, in Brussels. NICOLASxLAMBERT PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY x81472424x

孔子学院院长遭比利时拒绝入境 疑美方是始作俑者 31.10.2019

比利时媒体早在去年就已经报导，布鲁塞尔自由大学(VUB)已收到情报机构警告，该校孔子学院可能出现间谍活动。现在，该孔子学院院长宋新宁已经遭到比利时当局拒绝入境。宋本人则称，怀疑这是对他拒绝与美国情报部门合作的报复。

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