荷首相：反新冠措施骚乱是以示威为幌子的暴力行径

比利时和荷兰加强疫情防控措施后不断发生抗议活动。在刚刚过去的周末，布鲁塞尔的抗议活动演变为暴力冲突。荷兰多地连续三天发生骚乱。荷兰首相谴责这是以示威为幌子的暴力活动。法属瓜德罗普近日也发生暴力示威。