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君主立宪制国家，欧洲联盟的创始会员国之一，首都布鲁塞尔是欧盟与北大西洋公约组织等大型国际组织的总部所在地。
位于西欧的比利时与荷兰、德国、卢森堡、法国接壤。
维梅尔的名画《戴珍珠耳环的少女》成为气候保护人士最新的袭击目标。经检查，玻璃后面的这幅画作没有受损。3名比利时男子被警方逮捕。
能源价格高涨，不少欧盟家庭担心因此陷入饥寒交迫的处境。欧盟各国政府有什么办法应对这一局面？
比利时首相表示，将把「给予工作者更多的灵活性」列入劳动市场改革的第一要点，未来，全职员工可以一周上4天班，前提是必须完成所需工时。除了比利时此次提出的改革蓝图之外，一些欧洲国家，甚至地球另一端的日本和新西兰也研拟过或正在研拟减少工作日。
美国国会议员致信国际奥委会，要求证明奥运的制服未使用新疆强迫劳动人力，更早前，荷兰和比利时则因担心遭监控，呼吁他们的运动员不要带手机到北京。
在比利时首都布鲁塞尔，反对政府防疫措施的抗议集会演变成警民冲突，警方动用了催泪瓦斯和高压水枪。美国防疫专家福奇表示，初步迹象显示，奥密克戎似乎不会引发重症感染。
比利时和荷兰加强疫情防控措施后不断发生抗议活动。在刚刚过去的周末，布鲁塞尔的抗议活动演变为暴力冲突。荷兰多地连续三天发生骚乱。荷兰首相谴责这是以示威为幌子的暴力活动。法属瓜德罗普近日也发生暴力示威。
印度西部暴雨引发洪灾及土石流，造成上百人丧生。近日来，德国、比利时等西欧国家及中国也陆续出现严重洪灾，气候变迁的影响已无法被忽视。
德国西部洪灾已造成至少133人死亡，数百人受伤，仍有不少人失联。随着救援工作的展开，伤亡人数恐将继续上升。
法国丶比利时丶荷兰等欧洲国家都重返封锁，传染病防范与如何应对下一波危机成为各国不得不面临的课题。台湾如何做好疫情下的危机管控，或许能成为这些国家的借鉴。
美国国务卿布林肯在比利时布鲁塞尔访问的最後一天说，美国有决心修复与北约和欧盟友之间的关系。而这正是北京所不希望发生的。
运行比特币需要的能源，竟然比新西兰和比利时的全国用电总合还高。为何这样的虚拟货币会消耗如此多的能源？德国之声作者Timothy Rooks带您一探究竟。
比利时一名男子日前扮演圣诞老人访问一家养老院，事后才发现自己感染新冠肺炎。养老院中上百名住户和护理人员因此染疫，至少26人病逝。
德国的新冠感染人数节节上升，捷克、比利时及荷兰更是成为感染重灾区。第二波疫情来势汹汹，新冠病毒再次在欧洲快速蔓延。
新冠疫情在欧洲继续蔓延。德国连续第二天单日新增确诊超过11000例。邻国情况更加严峻，一些地方出现病床紧缺。近日“中招”的比利时外长也被送入重症病房。中国方面也新增18例新冠确诊病例，均为境外输入病例。
在全球战略布局5G技术的华为屡屡受挫。在失去英国这个巨大市场并面临德国政府双重审核的同时，原本和华为开展广泛合作的比利时电信公司Proximus宣布，将在5G方面放弃华为。
香港、荷兰、比利时和美国先后发生新冠病毒染疫者再度感染病例。这是否意味着，康复者未获免疫能力？
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