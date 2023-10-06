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君主立宪制国家，欧洲联盟的创始会员国之一，首都布鲁塞尔是欧盟与北大西洋公约组织等大型国际组织的总部所在地。
位于西欧的比利时与荷兰、德国、卢森堡、法国接壤。
2021年，阿里巴巴旗下的「菜鳥」公司在比利時設立了物流中心。不過，比利時政府對該中心的數據安全一直存有疑慮，如今更擔憂在中國法律之下，相關數據可能落入中國政府之手，對此展開調查。
在比利时，一名船长在数百公里外的地方遥控驾驶一艘货船自如行驶。新技术使运输公司能够保持船队正常运行，并为员工提供更好的工作生活平衡。
比利时布鲁塞尔推出了一个治疗抑郁症的试验项目，由医生开立处方笺让病患去逛博物馆。这个试验的目的是让抑郁症患者走出家门，接触更多新事物。
能源价格高涨，不少欧盟家庭担心因此陷入饥寒交迫的处境。欧盟各国政府有什么办法应对这一局面？
比利时首相表示，将把「给予工作者更多的灵活性」列入劳动市场改革的第一要点，未来，全职员工可以一周上4天班，前提是必须完成所需工时。除了比利时此次提出的改革蓝图之外，一些欧洲国家，甚至地球另一端的日本和新西兰也研拟过或正在研拟减少工作日。
在比利时首都布鲁塞尔，反对政府防疫措施的抗议集会演变成警民冲突，警方动用了催泪瓦斯和高压水枪。美国防疫专家福奇表示，初步迹象显示，奥密克戎似乎不会引发重症感染。
比利时和荷兰加强疫情防控措施后不断发生抗议活动。在刚刚过去的周末，布鲁塞尔的抗议活动演变为暴力冲突。荷兰多地连续三天发生骚乱。荷兰首相谴责这是以示威为幌子的暴力活动。法属瓜德罗普近日也发生暴力示威。
德国西部洪灾已造成至少133人死亡，数百人受伤，仍有不少人失联。随着救援工作的展开，伤亡人数恐将继续上升。
比利时一名男子日前扮演圣诞老人访问一家养老院，事后才发现自己感染新冠肺炎。养老院中上百名住户和护理人员因此染疫，至少26人病逝。
德国的新冠感染人数节节上升，捷克、比利时及荷兰更是成为感染重灾区。第二波疫情来势汹汹，新冠病毒再次在欧洲快速蔓延。
在全球战略布局5G技术的华为屡屡受挫。在失去英国这个巨大市场并面临德国政府双重审核的同时，原本和华为开展广泛合作的比利时电信公司Proximus宣布，将在5G方面放弃华为。
目前，黑人权利运动席卷全球。殖民时代的许多欧洲历史人物的种族主义历史受到审视，其中包括比利时国王利奥波德二世（ Leopold II）。
比利时阿尔斯特市的嘉年华因为受到反犹太主义的指控，遭联合国教科文组织从非物质文化遗产名录剔除。该市市长澄清阿尔斯特并非反犹太主义，未来也永远是嘲弄与讽刺之都。
比利时媒体早在去年就已经报导，布鲁塞尔自由大学(VUB)已收到情报机构警告，该校孔子学院可能出现间谍活动。现在，该孔子学院院长宋新宁已经遭到比利时当局拒绝入境。宋本人则称，怀疑这是对他拒绝与美国情报部门合作的报复。
六月中，一个维吾尔家庭在比利时驻北京大使馆交签证文件时，因大使馆拒绝庇护并请中国方面将他们带回新疆，导致一家五口至今被软禁于乌鲁木齐。 流亡比利时超过一年的父亲吐尔逊上周告诉德国之声，被迫分隔两地的一家人目前面临可能得抛下母亲的抉择。
上个月底，比利时驻北京大使馆拒绝一个维吾尔妇女的庇护请求之后，还致电中国警方要求他们把人带走。
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