比利时首相德克罗访华 会晤习近平

（德国之声中文网）比利时首相德克罗（Alexander De Croo）周四（1月11日）抵达北京访问，当天与中国外长王毅共同出席了比利时驻华使馆新馆舍的节目仪式。

周五，德克罗与中国国家主席习近平举行了会谈。据新华社报道，习近平表示，希望推动中欧关系“在新的一年里稳中有进”，希望比利时作为欧盟轮值主席国为此“发挥积极作用”。

习近平强调，中国始终视欧洲为中国的合作伙伴，希望欧洲作为多极世界中的重要力量，发挥积极和建设性作用。“面对变乱交织的国际形势，中欧之间需要架更多的‘桥’”。

欧中互为重要的贸易伙伴，但欧盟一段时间来表示希望在技术和其他领域减少对中国的依赖。最近，欧盟对中国为本土电动汽车制造商提供补贴的行为展开了反倾销调查，并指责中国的廉价电动车削弱了欧洲厂商的竞争力。中国政府否认了这一指责。

习近平对德克罗表示，中方“赞赏首相先生多次公开发声反对‘脱钩断链’，欢迎比利时企业来华投资兴业。”

欧中峰会：有对话但难有成果

新华社报道引述德克罗表示，比中关系在很多方面走在欧中关系前列。比利时将继续恪守一个中国政策，愿同中方深化理解，推动两国关系在政治、经济等各领域不断发展。他还说比方反对“脱钩断链”，希望同中方加强人员往来和人文交流。

德克罗在X平台（原推特）发文称，与习近平的会谈是“充满尊重和建设性的”， 他认为中国和欧盟仍然是应对许多全球性挑战的重要合作伙伴。

此前德克罗与中国总理李强举行了会谈。德克罗贴文称，两人“讨论了我们面临的共同挑战，如气候变化、捍卫以规则为基础的国际秩序或预防未来的大流行病”，此外的话题还包括乌克兰战争及其全球影响。

随着中国与西方的关系不断恶化，布鲁塞尔担忧与中国广泛的紧密联系将让欧洲在一些方面显出脆弱性，特别是在人工智能、虚假信息和数据安全等领域。

上个月，欧洲多家媒体爆料，比利时极右翼政党“弗莱芒利益”（Vlaams Belang）的一名政治家被收买充当中国情报部门的线人，并帮助后者试图渗透比利时政界，影响欧洲舆论。

此事在比利时引起巨大震动。首相德克罗当时在接受国内报纸采访时说：“比利时的民主正在被出卖。中国人试图收买影响力，破坏我们民主的稳定。”他说，“虽然与俄罗斯不同，中国没有攻击我们（欧洲）大陆，但它仍然是一个有时非常敌对的国家。”

（综合报道）

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