 比利时首相：中国是一个有时非常敌对的国家 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.12.2023

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时政风云

比利时首相：中国是一个有时非常敌对的国家

上周三家国际媒体报道揭露一名比利时前议员被收买充当中国情报部门的线人，协助中方试图渗透政界，影响欧洲舆论。比利时首相昨天表示，“中国没有攻击我们（欧洲）大陆，但它仍然是一个有时非常敌对的国家”。

上周欧洲多家媒体爆料，比利时极右翼政党“弗莱芒利益”（Vlaams Belang）政治家、前弗莱芒地区议员弗兰克·克莱曼（Frank Creyelman）被收买充当中国情报部门的线人，并帮助后者试图渗透政界，影响欧洲舆论。

上周欧洲多家媒体爆料，比利时极右翼政党“弗莱芒利益”（Vlaams Belang）政治家、前弗莱芒地区议员弗兰克·克莱曼（Frank Creyelman）被收买充当中国情报部门的线人，并帮助后者试图渗透政界，影响欧洲舆论。

（德国之声中文网）本周三（12月20日），比利时首相德克罗（Alexandre de Croo）在接受国内报纸采访时将中国称作“有时非常敌对的”国家。他对比利时国内两份知名的报纸《晚报》和《标准报》的记者说：“我们不应该低估外国势力有多么不喜欢我们的民主、我们的团结。虽然与俄罗斯不同，中国没有攻击我们（欧洲）大陆，但它仍然是一个有时非常敌对的国家。中国不应该被视为无足轻重。”

上周欧洲多家媒体爆料，比利时极右翼政党“弗莱芒利益”（Vlaams Belang）政治家、前弗莱芒地区议员弗兰克·克莱曼（Frank Creyelman）被收买充当中国情报部门的线人，并帮助后者试图渗透政界，影响欧洲舆论。

比利时首相德克罗在接受采访时说：“比利时的民主正在被出卖。中国人试图收买影响力，破坏我们民主的稳定。‘中国门’或者说中国利益，这一切都正在我们眼前展开。”

德克罗的这番表述是对上周德国《明镜》周刊、英国《金融时报》和法国《世界报》的联合报道做出的回应。

报道称，一名化名丹尼尔·吴（Daniel Woo）的中国特工一再通过短信向比利时极右翼政党“弗莱芒利益”政治家克莱曼安排“任务”，从总结一份欧盟理事会主席米歇尔的个人背景信息，到阻止或干扰欧洲议会计划举行的一场支持台湾的活动；从试图影响梵蒂冈一名主教，在中国因新冠疫情爆发在国际上备受压力之时警告不要将大流行政治化，到在2022年11月德国总理肖尔茨和法国总统马克龙访华前后影响舆论环境。

吴明确表示，这些工作是“有偿的使命”，有时会告诉对方他为新的项目争取到了资金。涉及的报酬从6000到10000欧元不等。

报道发表后，弗莱芒利益党党首范格里肯 (Tom Van Grieken) 上周五（15日）将克莱曼开除出党。

报道中还提到弗兰克·克莱曼还曾说服自己担任比利时联邦议员的弟弟斯蒂芬·克莱曼（Steven Creyelman）也完成中国特工安排的任务。比利时首相德克罗在接受采访时表示，斯蒂芬·克莱曼应该被免去议会国防采购委员会主席职务。不过他表示，这不是他的决定。

斯蒂芬·克莱曼是比利时议会国防采购委员会主席。该委员会处理许多机密事务，例如向乌克兰运送武器或向比利时军方采购订单。

斯蒂芬·克莱曼是比利时议会国防采购委员会主席。该委员会处理许多机密事务，例如向乌克兰运送武器或向比利时军方采购订单。

他说：“我的信条是，安全总比事后后悔强。他（斯蒂芬·克莱曼）在议会最敏感的委员会担任主席。”比利时议会国防采购委员会处理许多机密事务，例如向乌克兰运送武器或向比利时军方采购订单。

据德国《明镜在线》报道，斯蒂芬·克莱曼试图与弗兰克·克莱曼保持距离。他在脸书上写道：“我兄弟的做法是叛国行为。上周五曝光的新闻对我来说是首次听说，对弗拉芒其他人也是如此。我明确地和我兄弟的做法划清界线，而且对他的所作所为深感失望。”他还表示，“深信”调查最终会证明他是无罪的。他表示：“我和我参与的党派都与此事无关。”

斯蒂芬·克莱曼在接受《明镜周刊》采访时还表示，他感觉“自己被一个家庭成员利用和背叛了”。2022年7月，斯蒂芬·克莱曼在议会提出质询，询问来自香港的庇护申请者人数。他向《明镜周刊》证实，是弗兰克·克莱曼建议他向议会提出这一质询，但是“我从来没有意识到他是按照中国情报部门的要求行事的”。

德克罗将这起涉及中国间谍活动的丑闻比作“卡塔尔门”。去年年底欧洲议会被爆出“史上最大贪腐丑闻”，卡塔尔被控花重金行贿政界人士、议会助理和非政府组织，影响欧洲议会的决策。希腊籍欧洲议会副议长伊娃·凯利（Eva Kaili）因涉嫌被卷入该丑闻，经欧洲议会全体会议投票被撤销职务。

中国驻比利时大使馆17日在其官方网页上就《明镜》周刊、《金融时报》和《世界报》的报道回应表示：“有关媒体报道纯属无中生有。中国恪守不干涉别国内政的准则，坚决反对对华污蔑抹黑的行为。当前，中比、中欧关系呈现巩固发展的良好势头。中方敦促有关媒体停止反华的政治操弄和恶意诋毁，客观看待中比、中欧关系发展，多为增进中比、中欧相互理解、增进双方合作做些有益的事。”

明年1月比利时将接任欧盟轮值主席国。比利时首相德克罗计划1月12日访问北京，与中国国家主席习近平举行会晤。

（路透社、明镜周刊）

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