比利时街头抗议防疫措施引爆冲突

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比利时人周日在布鲁塞尔举行了大规模示威游行，和平抗议活动后来转向暴力，警方发射了催泪弹和水炮。
在比利时首都布鲁塞尔，反对政府防疫措施的抗议集会演变成警民冲突，警方动用了催泪瓦斯和高压水枪。美国防疫专家福奇表示，初步迹象显示，奥密克戎似乎不会引发重症感染。
这是许多人此前预料到的结果：社民党卫生政策专家劳特巴赫将成为新一任德国政府的卫生部长。他将在第四波疫情中从现任卫生部长施潘手中，接过这个烫手山芋。此外，绿党党内本周一也表决通过了“交通灯”组阁协议。
德国联邦和州政府联席会议就全国范围实施更严格新冠防疫规定达成一致。根据所作出的决议，零售商店（食品和日需品店除外）将只允许接种者或痊愈者进入；每10万人7天染疫率达到350以上的地区，俱乐部和迪斯科舞厅暂时歇业。
德国国内对是否应实行接种疫苗义务争论激烈。一派意见认为，鉴于冠状病毒感染人数呈爆炸式增长，实行这一义务会使疫情骤然改观。 Joscha Weber则认为这一想法大谬不然：及至接种义务产生效果，将为时已晚，我们现在需要的是其它措施。
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