比利时街头抗议防疫措施引爆冲突

德国新卫生部长出炉 三党均通过组阁协议

这是许多人此前预料到的结果：社民党卫生政策专家劳特巴赫将成为新一任德国政府的卫生部长。他将在第四波疫情中从现任卫生部长施潘手中，接过这个烫手山芋。此外，绿党党内本周一也表决通过了“交通灯”组阁协议。