 比利时街头抗议防疫措施引爆冲突 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.12.2021

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时政风云

比利时街头抗议防疫措施引爆冲突

比利时人周日在布鲁塞尔举行了大规模示威游行，和平抗议活动后来转向暴力，警方发射了催泪弹和水炮。

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