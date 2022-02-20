比利时将推动劳动市场改革 一周只需上四天班

（德国之声中文网）根据比利时首相德克鲁（Alexander De Croo）所作的说明，劳动市场改革的第一要点是给予工作者更多的灵活性、更多的自由。他称，改革后，全职员工可在一周的四天内，灵活延长工作时间，完成所需工时，这将使工作和个人生活的兼容性受益。

可持续的、创新的和数字化的经济

德克鲁首相还表示，改革的另一要点是，工作者拥有法定培训机会。此外，夜间工作规则将更灵活，以促在线交易。他表示，还将改善对优步（Uber）等互联网平台的自由职业者的保护，其中包括强制性工伤保险。他提到：「我们致力于实现可持续的、创新的和数字化的经济。」

比利时贝尔加（Belga）通讯社报道说，改革的目的是，至2030年就业率达到 80%。目前，比利时就业率为 71%，且地区差异大。作为比较：根据联邦统计局的提供的数字，德国目前的就业率为 75.5%

还有哪些国家和公司考虑过类似的工作模式？德国之声整理了一些例子：

冰岛

冰岛在2015年至2019年期间测试了一个类似的规定 -- 将工作时间从40小时减少到35、36小时，但工资保持不变。当时有2500名工人参加了该研究测试，结果显示：员工的福利得到了显着改善，工作流程得到了优化，与同事的合作也更加密切。生产力基本保持不变；甚至有所提高。冰岛总理雅各斯多提尔（Katrin Jakobsdottir）曾说：在她的国家，大多数人现在可以缩短每周工作日了。

苏格兰和威尔士

苏格兰目前正在测试四天工作制，参与的公司得到了国家约1000万英镑的经费支持。而威尔士也开始讨论四天工作制，官员对公共部门提出了缩短工作日的要求。

瑞典和芬兰

瑞典已经于2015年进行了四天全薪制的测试，但即使是瑞典的左派也发现它的实施成本太高。不过，也有个别公司坚持减少工作日的作法。另外，芬兰曾因减少工时而在短时间内成为国际头条。据称，这个北欧国家想同时引入每周四天和每天六小时的制度。但这是一个错误的报道，芬兰政府随后对此进行了澄清。

西班牙和德国

应左翼政党「更多国家联盟」（Más País）的要求，西班牙的200家中小型企业约6000名雇员将能够把他们的周末延长一天 -- 并获得全额报酬。试验阶段将至少持续一年，目前还不清楚何时开始。在德国，主要是较小的初创企业正尝试着缩短每周工作日。

新西兰和日本

跨国消费品公司联合利华（Unilever）目前正在新西兰测试为期一年左右的四天工作制和保持相同工资，如果该模式被证明是成功的，联合利华计划将其推广到其他国家。日本的大公司，如微软，也在尝试相似的想法。

（综合报导）

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