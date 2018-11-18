比利时嘉年华被指反犹 自联合国非遗除名

（德国之声中文网）2010年联合国教科文组织（UNESCO）将阿尔斯特市的街头嘉年华登录为非物质文化遗产。如今该市因为"在过去几年内多次发生庆典花车带有歧视及反犹太形象"而被从名录中剔除。

位于德国波恩的UNESCO委员会表示，这样的情况"既不符合《保护非物质文化遗产公约》的基本原则，也违背其章程中所规定的价值"。UNESCO将尊严、平等和互相尊重视为基本原则，并谴责一切形式的种族主义、反犹太主义和仇外情绪。

城市自请除名

引发争议的导火索是今年三月的一辆游行花车期间，一辆花车上出现了两名正统派犹太人偶：他们坐在一堆钱袋上，带有鹰钩鼻，两鬓留着卷曲的头发。这是外界对犹太人的刻板印象。

这量主题花车遭到欧盟以及犹太组织的强烈批评。该市市长迪贺斯（Christoph D'Haese）的市政团队解释，"跨域界限"就是阿尔斯特嘉年华的传统，所有事情都能被拿来幽默嘲讽。

此前阿尔斯特市已自行向教科文组织提出要求，将阿尔斯特嘉年华从世界遗产名录上除名。市长迪贺斯表示："阿尔斯特市民已经受够了各种荒诞的指责。我们不是反犹主义或种族主义。"他还指出，阿尔斯特将"永远是嘲弄与讽刺之都"。

犹太社区的认同

世界犹太人大会对联合国教科文组织的决定表示欢迎。该会主席劳德（Ronald S. Lauder）表示："在21世纪，这种仇恨象征主义没有立足之地。"

自2003年开始，联合国教科文组织开始推动维护和记录非物质文化遗产。跨国委员会每年会决定新收录哪些形式的非物质文化遗产。

迄近这份名录有463种非物质文化遗产，在急需保护的非物质文化遗产名单中则登录了64个项目。此外，UNESCO还有一份名单记录了22个成功维护非物质文化遗产的案例。

今年的联合国教科文组织非物质文化遗产委员会会议在哥伦比亚首都波哥大召开，讨论将哪些生活传统、习俗和手工艺纳入名录中。

张筠青/雨涵（福音教通讯社、德新社、法新社）