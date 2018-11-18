 比利时嘉年华被指反犹 自联合国非遗除名 | 文化经纬 | DW | 14.12.2019

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文化经纬

比利时嘉年华被指反犹 自联合国非遗除名

比利时阿尔斯特市的嘉年华因为受到反犹太主义的指控，遭联合国教科文组织从非物质文化遗产名录剔除。该市市长澄清阿尔斯特并非反犹太主义，未来也永远是嘲弄与讽刺之都。

Belgien Karneval in Aalst (picture-alliance/ZUMA Wire/Xinhua/Y. Pingfan)

2018年阿尔斯特的嘉年华

（德国之声中文网）2010年联合国教科文组织（UNESCO）将阿尔斯特市的街头嘉年华登录为非物质文化遗产。如今该市因为"在过去几年内多次发生庆典花车带有歧视及反犹太形象"而被从名录中剔除。

位于德国波恩的UNESCO委员会表示，这样的情况"既不符合《保护非物质文化遗产公约》的基本原则，也违背其章程中所规定的价值"。UNESCO将尊严、平等和互相尊重视为基本原则，并谴责一切形式的种族主义、反犹太主义和仇外情绪。

城市自请除名

引发争议的导火索是今年三月的一辆游行花车期间，一辆花车上出现了两名正统派犹太人偶：他们坐在一堆钱袋上，带有鹰钩鼻，两鬓留着卷曲的头发。这是外界对犹太人的刻板印象。

这量主题花车遭到欧盟以及犹太组织的强烈批评。该市市长迪贺斯（Christoph D'Haese）的市政团队解释，"跨域界限"就是阿尔斯特嘉年华的传统，所有事情都能被拿来幽默嘲讽。

此前阿尔斯特市已自行向教科文组织提出要求，将阿尔斯特嘉年华从世界遗产名录上除名。市长迪贺斯表示："阿尔斯特市民已经受够了各种荒诞的指责。我们不是反犹主义或种族主义。"他还指出，阿尔斯特将"永远是嘲弄与讽刺之都"。

犹太社区的认同

世界犹太人大会对联合国教科文组织的决定表示欢迎。该会主席劳德（Ronald S. Lauder）表示："在21世纪，这种仇恨象征主义没有立足之地。"

自2003年开始，联合国教科文组织开始推动维护和记录非物质文化遗产。跨国委员会每年会决定新收录哪些形式的非物质文化遗产。

迄近这份名录有463种非物质文化遗产，在急需保护的非物质文化遗产名单中则登录了64个项目。此外，UNESCO还有一份名单记录了22个成功维护非物质文化遗产的案例。

今年的联合国教科文组织非物质文化遗产委员会会议在哥伦比亚首都波哥大召开，讨论将哪些生活传统、习俗和手工艺纳入名录中。

张筠青/雨涵（福音教通讯社、德新社、法新社）

  • Im Westen versteht man unter Yoga häufig nur eine körperliche Übung. In Indien aber ist Yoga mehr, nämlich eine von sechs klassischen Schulen der indischen Philosophie - und das mit den unterschiedlichsten Formen. Mal überwiegen Meditation und geistige Konzentration, dann körperliche Positionen und Atemübungen. Andere betonen die Askese. Jetzt gehört das indische Yoga zum Weltkulturerbe.

    联合国非物质文化遗产 京剧、泡菜都在内

    印度瑜伽

    在西方，练瑜伽主要是锻炼身体；在印度，瑜伽的意义可远不止于此，这其中包含了印度哲学，更多是精神层面上的历练与修行。如今，印度瑜伽被列入世界文化遗产。

  • Szene einer Peking-Oper (Foto: Getty Images)

    联合国非物质文化遗产 京剧、泡菜都在内

    中国京剧

    有中国国粹之誉的京剧讲究唱念做打，其内容广泛，涵盖政治、社会、历史、生活的方方面面。无论是脸谱、服装还是音乐、道具等，京剧都是一门十分复杂的综合艺术。

  • Die Herstellung und Wertschätzung des Bieres gehörten in Belgien zum lebendigen Erbe vieler Gemeinschaften, entschied die UNESCO-Kommission. Das Getränk spiele im Alltag wie bei Festen eine große Rolle und werde auch zur Herstellung von Lebensmitteln verwendet. Etwa 1500 belgische Biersorten sind auf dem Markt. Die Geschichte des belgischen Bieres reicht über Jahrhunderte zurück ins Mittelalter.

    联合国非物质文化遗产 京剧、泡菜都在内

    比利时啤酒

    比利时啤酒举世闻名。如今，联合国教科文组织决定将该国啤酒的生产酿造列为活文物。目前，市场上大约有1500种比利时啤酒，其历史一直可以追溯到中世纪。

  • Ein Mann hält eine Schale mit Kimchi (Foto: picture-alliance/dpa/S. Trumpf)

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    韩国泡菜

    通过腌制发酵而成的泡菜在韩国备受欢迎，几乎家家都有独门秘方而代代相传。特别在收获的季节，各家各户一起腌制泡菜，成为社会生活的重要部分。

  • Noch immer gilt die Beizjagd mit abgerichteten Greifvögeln zur hohen Kunst des Jagens. Mit ausgebreiteten Schwingen stürzt der gefiederte Jäger auf Feder- und Haarwild herab. Trotz des Namens werden bei der Falknerei auch andere Greifvögel eingesetzt. Schon seit 2010 zählt die UNESCO die Falknerei zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit. Jetzt auch für Deutschland.

    联合国非物质文化遗产 京剧、泡菜都在内

    德国驯鹰

    许多国家都有驯鹰的习俗。驯鹰关键在于培养信任感。围绕驯鹰这一主题，也发展出相关的音乐、诗歌、舞蹈等艺术。2012年，联合国将多个国家的驯鹰传统列入非物质文化遗产名录，包括比利时、奥地利、叙利亚、卡塔尔、伊朗和阿联酋。 如今德国的驯鹰传统也被收录进来。

  • Japan Jahreszeiten Kirschblüten (Getty Images/AFP/K. Nogi)

    联合国非物质文化遗产 京剧、泡菜都在内

    二十四节气

    2016年11月30日，联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会将中国申报的“二十四节气——中国人通过观察太阳周年运动而形成的时间知识体系及其实践”列入人类非物质文化遗产代表作名录。

  • Fado-Sängerin Deolinda bei einem Auftritt (Foto: Adriao/GNU)

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    葡萄牙法朵

    法朵（Fado）也称为葡萄牙怨曲。它是多种文化的结晶，起源于19世纪。歌曲内容常为爱情的不幸、怀旧或社会的不公。典型的伴奏乐器是12弦的葡萄牙吉他。

  • Drei Männer während eines Capoeira-Kampfes (Foto: Felipe Dana/AP/dapd)

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    巴西战舞

    卡波耶拉（Capoeira）亦称为巴西战舞，是由巴西非洲裔移民发展出的介于艺术与武术之间的独特舞蹈。跳舞时，两人边打边跳。周围的人按节奏拍手、击鼓。

  • Teilnehmer beim Schemenlaufen (Foto: Melitta Abber/UNESCO)

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    伊姆斯特狂欢节

    德国人一直想把狂欢节（Karneval）列入非物质文化遗产名录，但未能成功。奥地利人则在2012年获得成功：蒂罗尔（Tirol）地区伊姆斯特（Imst）独特的狂欢节习俗被列入名录。该地区的这一节日每四年举行一次。

  • Mariachi-Band mit Streichern auf der Bühne (Foto: 2006 by Cámara de Comercio de Guadalajara, by permission of UNESCO)

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    墨西哥街头乐队

    墨西哥街头乐队（Mariachi）是该国文化的重要组成部分。其歌词为西班牙语或印第安语言，传承着墨西哥的文化遗产。歌曲内容包括战役、爱情等。乐手身着传统服装和墨西哥草帽。

  • Drachenboote beim Festival in Whenzhou (Foto: picture-alliance/dpa/ChinaPhotoPress)

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    中国端午节

    端午节赛龙舟的传统习俗历史悠久，其寓意多有祭祀之意。赛龙舟如今在中国也成为一种体育项目。

  • Symbolbild Genossenschaft (Fotolia/pilatoida)

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    合作社（Genossenschaft）

    联合国教科文组织也把德语的“合作社”概念也列入了非物质文化遗产名录，这是该名录中的第一个德国内容。合作社指的是一些有共同理想和兴趣的人们自愿聚在一起，增加自信和个人参与。这种形式有益于促进社会、文化和生态领域的参与。


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