比亚迪计划在欧洲建立第二家装配厂

继去年底宣布在匈牙利创建第一个电动车生产基地之后，比亚迪日前再次宣称有意在欧洲建立第二家装配厂。在欧盟调查中企电动车补贴以及关税惩罚呼之欲出的背景下，在当地生产既可以绕开关税难题，又给欧洲带来就业机会。

（德国之声中文网）比亚迪欧洲区董事总经理Michael Shu上周在英国《金融时报》举办的未来汽车（Future of the Car）大会上表示，该公司将考虑于2025年在欧洲建立第二家装配厂，将以低于2万欧元的价格在欧洲推出海鸥型电动汽车。比亚迪希望到本世纪末成为欧洲领先的电动汽车供应商。

路透社指出，电动汽车的成本一般比同类燃油汽车高出约三分之一，主要是因为电池成本过高，这使得生产相应便宜的汽车实现起来相当困难。

去年12月比亚迪宣布在匈牙利东南部城市塞格德建设新能源乘用车生产基地，成为首个在欧盟地区建设乘用车工厂的中国车企。

去年10月，比亚迪的乘用车业务首次进入匈牙利市场——在匈牙利首都布达佩斯开设了两家门店，展示并销售BYD ATTO 3（元PLUS）、海豚和海豹三款纯电车型。

目前包括宁德时代、亿纬锂能、欣旺达在内的多家中国电池厂商也纷纷宣布在匈牙利投资建厂。目前匈牙利动力电池产量排名居全球第四。

匈牙利已经成为中国重要的贸易伙伴。上周，中国国家主席习近平刚刚访问了该国。两国共签署了18项协议。匈牙利将于今年下半年接任欧盟理事会主席国。会见前，习近平表示，这是改善欧中关系的契机。

奥尔班执掌的匈牙利右翼政府采取与德国等其他欧盟国家不同的战略，后者希望减少对中国的依赖。去年10月，欧盟宣布正式开展对对中国进口纯电动汽车的反补贴调查，以决定是否开征反倾销关税。

比亚迪的欧洲攻势 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

上周，欧盟委员会主席冯德莱恩在柏林再度表示，欧洲必须阻止中国向欧盟市场提供享有大量补贴的电动车。她说：“公平竞争很好。我们不喜欢的是，我们的市场充斥着获得大量补贴的中国电动车。我们必须解决这个问题，我们必须保护我们的工业。”

今年5月初，欧盟执委会执行副主席兼贸易专员东布罗夫斯基斯在接受美国政治新闻网Politico采访时表示，欧盟执委会对中国电动汽车启动的反补贴调查正取得进展。他同时暗示欧盟可能在今年暑假之前就开征反补贴关税。

6月9日欧洲议会大选即将举行。东布罗夫斯基斯在被问到是否会在欧洲议会大选前后宣布临时措施时没有直接回答，他表示无法“预先宣布具体日期”，而且法律框架“设定了我们必须尊重的时限”。

根据欧盟相关法律，欧盟启动调查9个月之后的7月4日将是出台包括关税或配额在内临时措施的最后期限。

汽车制造业是欧洲众多工业中最备受推崇的一环——法新社报道将其形容为“皇冠上的宝石”。欧洲有1400万人直接或间接受雇于汽车制造业，相当于欧盟就业人口6.1%。

智库荣鼎集团（Rhodium Group）近期发布一份研究报告指出，欧盟即将对中国电动车加征的临时关税可能在15%至30%之间，但这远不足以阻挡中国电动车向欧洲制造商发出的挑战。

报告称，要阻挡中国电动车巨企比亚迪这样的强劲竞争对手进入欧洲市场，欧盟必须加征45%至55%的临时关税。

DW记者现场直击比亚迪电动车登陆欧洲 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（综合报道）

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