比亚迪欲在德国市场加速扩张

（德国之声中文网）负责比亚迪在德国市场销售业务的泡利(Lars Pauly)日前对外界表示，计划在中期内占据德国电动汽车市场的5%~10%份额。泡利并没有披露"中期"究竟是何时。

目前，泡利正忙于构建比亚迪在德国市场的销售体系。这家中国车企在德国的消费者业务今年初刚刚起步。根据德国联邦机动车管理局的数据，今年头五个月，全德国总共有近112万辆新车上牌，其中仅有165辆为比亚迪。

2022年，比亚迪的全球总销量为55万辆，其中44万辆是在中国本土市场销售。由此，比亚迪在中国市场将德国大众挤下了销量冠军的宝座。此前，德国大众已经在中国市场稳坐冠军十五年。

业内人士指出，中国车企在电池技术、自动驾驶技术方面具备领先地位。不过这些新兴厂商是否能在德国等成熟市场站稳脚跟，尚存疑问。2022年，蔚来、荣威等中国厂商在德国的市场份额合计仅0.9%。

比亚迪在德国市场主要面向对价格敏感的消费者。销售主管泡利指出，比亚迪致力于提供"可以得到的电动车型"，并且在"其他厂商中长期内不会活跃的价格区间"耕耘。他透露，比亚迪在德国市场的销售主要依靠本地经销商网络，以便消费者直接从经销商处获得售后服务。

泡利在加入比亚迪前，曾经在德国奔驰供职近30年。他对媒体表示，仅在技术方面，1995年起就开始生产电池的比亚迪就值得被认真对待。"中国车企因为安全测试或者品质低劣而遭人耻笑的时代已经结束了。"

中国电池厂商宁德时代的德国工厂已经投产

中国电动车行业积极布局欧洲

就在去年10月，拥有24万辆汽车的德国最大租车公司Sixt宣布将在今后6年内采购10万辆中国厂商比亚迪生产的电动汽车。比亚迪还计划在欧洲新建工厂或者收购现有生产线，可能的选址包括德国、法国、西班牙、波兰和匈牙利等。德国萨尔州政府已经在今年2月表示，不反对比亚迪成为该州境内福特汽车工厂的潜在收购者之一。这间工厂计划在6月23日的一次会议上公布新的投资者。比亚迪方面则争取在今年年底前敲定欧洲工厂自建或收购方案，以实现2025年在欧洲开始量产的计划。

除了比亚迪，其他中国厂商也在积极拓展德国以及欧洲市场。就在去年10月，电动车厂商蔚来开始在欧洲销售, 其匈牙利工厂9月投入运营。其对手小鹏汽车也在更早前登陆了丹麦、瑞典、荷兰、挪威等对电动车产业扶持力度较大的北欧国家。而根据德国联邦机动车管理局的数据，上汽集团旗下的荣威汽车今年头五个月共上牌了6766辆，较去年同期猛增一倍有余。

业内人士分析指出，近20个中国汽车品牌可能很快就会陆续进入欧洲。他们的优势在于推出多种价位级别的电动车型，而欧洲的大型汽车制造商，包括德国汽车制造商，通常只提供高档电动汽车，而且还面临缺乏部件或芯片等导致生产不顺等瓶颈。

除了整车厂商，中国的电池生产企业近期也在欧洲积极布局。行业巨头宁德时代在德国的工厂已经建成投产，在匈牙利的另一座工厂也在建设中。另一家中国电池厂商蜂巢能源(SVOLT)也在德国萨尔州建设工厂，不过其投产时间已经从原定的2023年推迟到了至少2027年。

（德新社等）

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