比亚迪欲在德国市场加速扩张

中国汽车厂商比亚迪已经在本土市场将德国大众挤下了销量第一的宝座。现在，这家主打电动汽车的厂商计划在德国市场占据更大份额。其他中国车企近期也纷纷加大了在欧洲市场耕耘的力度。
（德国之声中文网）负责比亚迪在德国市场销售业务的泡利(Lars Pauly)日前对外界表示，计划在中期内占据德国电动汽车市场的5%~10%份额。泡利并没有披露"中期"究竟是何时。
目前，泡利正忙于构建比亚迪在德国市场的销售体系。这家中国车企在德国的消费者业务今年初刚刚起步。根据德国联邦机动车管理局的数据，今年头五个月，全德国总共有近112万辆新车上牌，其中仅有165辆为比亚迪。
2022年，比亚迪的全球总销量为55万辆，其中44万辆是在中国本土市场销售。由此，比亚迪在中国市场将德国大众挤下了销量冠军的宝座。此前，德国大众已经在中国市场稳坐冠军十五年。
业内人士指出，中国车企在电池技术、自动驾驶技术方面具备领先地位。不过这些新兴厂商是否能在德国等成熟市场站稳脚跟，尚存疑问。2022年，蔚来、荣威等中国厂商在德国的市场份额合计仅0.9%。
比亚迪在德国市场主要面向对价格敏感的消费者。销售主管泡利指出，比亚迪致力于提供"可以得到的电动车型"，并且在"其他厂商中长期内不会活跃的价格区间"耕耘。他透露，比亚迪在德国市场的销售主要依靠本地经销商网络，以便消费者直接从经销商处获得售后服务。
泡利在加入比亚迪前，曾经在德国奔驰供职近30年。他对媒体表示，仅在技术方面，1995年起就开始生产电池的比亚迪就值得被认真对待。"中国车企因为安全测试或者品质低劣而遭人耻笑的时代已经结束了。"
中国电动车行业积极布局欧洲
就在去年10月，拥有24万辆汽车的德国最大租车公司Sixt宣布将在今后6年内采购10万辆中国厂商比亚迪生产的电动汽车。比亚迪还计划在欧洲新建工厂或者收购现有生产线，可能的选址包括德国、法国、西班牙、波兰和匈牙利等。德国萨尔州政府已经在今年2月表示，不反对比亚迪成为该州境内福特汽车工厂的潜在收购者之一。这间工厂计划在6月23日的一次会议上公布新的投资者。比亚迪方面则争取在今年年底前敲定欧洲工厂自建或收购方案，以实现2025年在欧洲开始量产的计划。
除了比亚迪，其他中国厂商也在积极拓展德国以及欧洲市场。就在去年10月，电动车厂商蔚来开始在欧洲销售, 其匈牙利工厂9月投入运营。其对手小鹏汽车也在更早前登陆了丹麦、瑞典、荷兰、挪威等对电动车产业扶持力度较大的北欧国家。而根据德国联邦机动车管理局的数据，上汽集团旗下的荣威汽车今年头五个月共上牌了6766辆，较去年同期猛增一倍有余。
业内人士分析指出，近20个中国汽车品牌可能很快就会陆续进入欧洲。他们的优势在于推出多种价位级别的电动车型，而欧洲的大型汽车制造商，包括德国汽车制造商，通常只提供高档电动汽车，而且还面临缺乏部件或芯片等导致生产不顺等瓶颈。
除了整车厂商，中国的电池生产企业近期也在欧洲积极布局。行业巨头宁德时代在德国的工厂已经建成投产，在匈牙利的另一座工厂也在建设中。另一家中国电池厂商蜂巢能源(SVOLT)也在德国萨尔州建设工厂，不过其投产时间已经从原定的2023年推迟到了至少2027年。
（德新社等）
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