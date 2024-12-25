比亚迪巴西工地爆奴役中国工人丑闻

巴西劳动部门揭露，比亚迪在巴伊亚州的工厂工地上，163名中国工人遭遇“奴役式用工”，工时超标、条件恶劣。业内人士表示背后的原因是中资公司员工劳动环境和工作强度要求差别较大。

（德国之声中文网）巴西劳动与就业部近日通报，中国电动车制造商比亚迪（BYD）位于该国巴伊亚州的一处工厂建筑工地，被发现存在严重侵犯劳动者权益的行为。

根据调查，163名中国工人被一家公司从中国不正规地招聘后送往巴西。他们工作时间超长，部分甚至连续七天无休。劳动条件恶劣，缺乏基本安全保障。

巴西劳动部门形容，这些工人居住在极其简陋的宿舍中，床铺没有垫子，卫生设施严重不足。更为严重的是，部分工人的护照被扣押，且需获得许可方可离开宿舍。

负责调查的劳动检查官杜拉奥（Liane Durao）表示，这些工人的工作环境充满危险，完全不符合巴西劳动法律的最低标准。

巴西法律规定，“奴役式用工”不仅包括强迫劳动，还涵盖恶劣的工作条件、过度工时以及限制个人自由等侵犯劳工尊严的行为。

比亚迪承认问题

比亚迪在声明中承认工地存在问题，并宣布立即与涉事分包商终止合作。巴西官方披露的信息显示：比亚迪的分包商名为China Jinjiang Construction Brazil Ltd，该公司为比亚迪提供外包服务。如今，比亚迪承诺全力配合巴西劳动部门的调查，同时为受影响的工人提供临时住宿。

比亚迪巴西高级副总裁巴尔迪（Alexandre Baldy）强调，比亚迪重申完全遵守巴西法律的承诺，特别是关于保护工人权利和人格尊严的法律。他表示，公司正在对外包公司的所有工作和生活条件进行全面审查。

比亚迪在巴西玛瑙斯(Manaus)的电池工厂已经投产多年 图像来源: Wang Tiancong/Xinhua/picture alliance

中国外交部发言人毛宁12月25日在例行记者会上就法新社记者提出的相关问题回应称，中方高度重视保障劳动者合法权益，中国驻巴使领馆已与巴西方面沟通，核实情况并妥善处理相关事宜。同时毛宁强调，中国政府一贯高度重视保障劳动者合法权益，要求中资企业依法依规经营。

巴西对比亚迪的战略意义

此次事件也引发外界对中资企业在海外扩张过程中劳工管理问题的广泛关注。比亚迪声称，该公司近年来在巴西市场扩展迅速，是当地电动车领域的重要参与者。截至2024年年底，比亚迪已在巴西销售超过7万辆新能源汽车，较2023年增长了290%。目前，巴西市场每售出10辆纯电动车就有7辆来自比亚迪，每销售4辆混动车中就有1辆是比亚迪车型。

巴伊亚州的新工厂是比亚迪在巴西扩大生产的重要一步，计划2025年投产，预计为当地创造数万个就业岗位。然而，此次事件可能对比亚迪的国际形象和业务发展产生不利影响。

比亚迪的欧洲攻势 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

劳动环境差别巨大

巴西劳动部门强调，相关工地已被封锁，所有整改措施需经过严格审查后才能恢复建设。

此外，比亚迪发表声明辩护称，公司过去几周已多次要求分包商改善劳动条件，并将确保所有受影响工人的合法权益得到维护。

此次曝光的劳工问题，也让外界对中资企业在巴西的经营合规性提出质疑。巴西作为南美最大的经济体，法律和文化环境与中国有显著差异，对企业管理能力提出了更高要求。一名曾在巴西工作的车企人士向中国媒体《财新》表示：巴西官方关注正规企业的劳工保障，以前工程和基建类中国公司也发生过类似情况。他称，在劳动环境和工作强度方面，国内外要求差别较大，出海企业应该多加注意。

（财新、路透社、美联社等）

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