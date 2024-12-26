比亚迪外包商金匠驳斥“奴役劳工”指控

中国车企比亚迪巴西工厂承包商金匠集团本周四表示，巴西当局将中国员工描述为“被奴役”与事实不符，并指存在翻译误解以及诱导性问询。

（德国之声中文网）巴西劳工部门本周三（12月25日）表示，比亚迪在巴伊亚州的工厂工地上，163名中国工人遭遇“奴役式用工”。比亚迪随后发表声明称已终止与雇佣这些工人的分包商合作，并正在配合相关部门对此事进行调查。

金匠微博发声驳斥“奴役”指控

本周四（12月26日），金匠集团巴西分公司在其官方微博账户上发帖表示：“…近期遭到巴西当地劳工部门频繁密集检查。因文化差异，其诱导性的问询加上语言翻译理解的偏差，劳工部门新闻发布的信息很多表达不准确，尤其是表述金匠的员工被‘奴役’，被‘解救’，与事实完全不符，我们的员工希望自己站出来讲出真实的情况，并愿意接受任何媒体的采访和询问。”

“工人联名信”

在这篇帖文下，金匠集团还发布了一段视频，视频中一大群中国工人坐在椅子上面对镜头，最前面两名工人站立，手里拿着稿子，对着镜头宣读了一封据称是由工人联合签署的“员工声明”信件。

信件以第一人称讲述，称自己是“金匠公司的中国籍员工…遵纪守法，努力工作，”并表示：“给扣上了‘奴隶’的帽子，让我们感觉人格收到了侮辱，人权受到了侵犯。”

比亚迪巴西外包施工企业被指奴役超百名中国工人 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

针对此前巴西劳工部检察员表示的“工人护照被扣押”一事，信中解释说107名工人上交护照是为了金匠为其统一办理临时身份作证，公司代为收集保管。劳工部门发现柜子里护照“误以为统一没收…限制人身自由，被非法奴役。”

在提到劳工部门要强制金匠公司与其解除合同，并将其遣返回国时，工人表示“万分震惊，无法理解，严重屈辱了尊严。”并在信件最末表示“热爱金匠公司，珍惜工作，愿意继续留在巴西。”

金匠集团将信件以及员工签名盖手印等页均上传了微博。

微博网友评论不一，有称“西方蓄意抹黑”，即被网友回复“什么时候巴西也是西方了”。网友“Moche70434”问“没问题，比亚迪能跟你解除合同？”网友“Valen_zhow”回复“‘文化差异’，是996文化嘛”，另有网友呼吁拍员工读稿件视频不如直接上工作环境视频更有说服力。

比亚迪公关称“蓄意抹黑”

金匠集团的驳斥声明被比亚迪品牌及公关处总经理李云飞转发并评论：“欲加之罪，何患无辞”。并称：“在抹黑中国品牌、抹黑中国，以及企图破坏中巴友谊的事情上，见识了境外相关势力如何恶意关联、蓄意抹黑，国内部分自媒体如何里应外合。”

当路透社就金匠集团的声明及相关情况向比亚迪询问时，比亚迪一名代表引导其查看李云飞微博内容。金匠集团则未对路透社的置评请求作出回应。

本周三（12月25日），中国外交部发言人毛宁表示，中国驻巴使领馆已与巴西方面沟通，核实情况并妥善处理相关事宜。

巴伊亚州的新工厂是比亚迪在巴西扩大生产的重要一步，计划2024年或2025年初投产，年产能15万辆汽车。巴西计划于2026年7月将进口电动车的关税从目前的18%提高至35%。

比亚迪的欧洲攻势 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

(综合报道)

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