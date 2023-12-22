比亚迪在匈牙利建新能源生产基地

（德国之声中文网）本周五（12月22日），比亚迪官网宣布将在匈牙利赛格德市（Szeged）建设一个新能源汽车整车生产基地。当日，匈牙利外长西雅尔多（Péter Szijjártó）也在脸书上发布了该消息。

比亚迪计划分阶段建成该基地，称能为当地创造数千个就业岗位。赛格德市位于匈牙利南部，靠近塞尔维亚，也是"一带一路"倡议中中东欧铁路走廊上的重镇。据悉，新厂占地300公顷。

西雅尔多外长还写道，比亚迪与匈牙利政府经过224轮谈判后，决定在匈牙利开设工厂。这是"匈牙利历史上最大的投资项目之一"，布达佩斯政府将为比亚迪建厂提供财政优惠，有关细节晚些时候会公布。

他还称，该厂的建设将"进一步加强匈牙利的经济地位，巩固长期经济增长的基础，强化该国在全球电动汽车转型中的地位"。

比亚迪原本是中国一家专门生产电池的厂商，2003年开始造车后，迅速成为行业新星。但比亚迪面临的竞争也非常激烈，中国国内有小鹏、蔚来和吉利等，今年第三季度的营销报表显示，比亚迪的盈利再创单季纪录。国外的竞争对手包括特斯拉、宝马、奔驰、奥迪等，而同时，比亚迪向它们提供电池。

比亚迪目前已在匈牙利西北部的科马罗姆（Komarom）建有一座电动巴士厂，而刚刚宣布的新厂则是它在欧洲开设的第一家电动轿车生产厂。今年10月，比亚迪的小轿车业务进入匈牙利市场，在布达佩斯开设了两家门店。

抢攻欧洲市场 中国电动车成慕尼黑车展亮点

匈牙利扩展电池生产计划

美联社评论指出，为应对气候变化，降低温室气体排放，各国都在推动电动汽车的发展，近年来，匈牙利一直在努力打造全球锂电池生产者的形象。

韩国三星、中国宁德时代等公司纷纷在匈牙利建厂，但此举也引起一些当地居民和环保组织的反弹，他们担心环境因此受到破坏。

宁德时代在德布勒森（Debrecen）建立的电池厂据悉产能为100吉瓦，预计创造9000个工作岗位，是匈牙利迄今为止最大的电动汽车电池厂。德国车商奥迪、宝马和奔驰都在匈牙利设有生产基地，布达佩斯希望在向电动车转型的大潮中，成为德国车厂的电池供应商。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 新旧汽车世界“大决战” 在今年慕尼黑国际车展（IAA）上，来自中国的车商数量空前，数量仅次于德国。德媒NTV报道称，许多分析家和记者认为，这是旧汽车世界与新汽车世界的“大决战”。前者是由德国制造商主导，后者则主要是来自中国的电动汽车。图中是车展上的比亚迪。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 德国外长，感觉这款“海豹U”如何？ 传统汽车巨头们正在面临来自中国车商的激烈竞争。在中国国内市场，比亚迪去年的销量超过了德国大众汽车，从德国公司手中夺走了市场领导者的桂冠。这个中国品牌在纯电动汽车方面的优势尤为明显。图中，德国外长贝尔博克也坐进比亚迪“海豹U”（Seal U）这款车里来感受一下。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 正在“成就梦想”的BYD 比亚迪的英文名称BYD是“Build Your Dreams”（成就梦想）的缩写。在这次车展上，比亚迪展示了六款即将在欧洲首发的新车型。其中包括紧凑型汽车“海豚”，入门价低于30000欧元。德国外长也不禁体验一下的“海豹U”，售价低于45000欧元。这些都是可能会让大众高管们额头冒汗的价格。比亚迪展出的也有高端车型，比如图中这款7人座“腾势D9”（Denza D9）.

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 全球首发的 “阿维塔12” 图中是颇受关注的“阿维塔12”（Avatr 12），该车在IAA是全球首次亮相。据中国媒体报道，这是由宁德时代、长安和华为共同开发的一款车，华为提供HarmonyOS信息娱乐系统等部件。该车定位为豪华中大型新能源轿车。据车商官方介绍，该车采用了具有未来感的设计，隐藏式门把手，而且没有后窗，而是有一个全景玻璃车顶，同时有后置摄像头。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 神似smart的YOYO PRO 这款纯电动微型车乍一看与奔驰smart颇有几分相似，是来自年轻的中国品牌XEV（悠遥科技）的YOYO PRO。据中国媒体介绍，该车利用3D打印技术，可对车门饰板进行个性化定制服务。这款车采用多功能方向盘，搭配环保皮座椅以及10.25英寸中控大屏，还可以通过App实现远程控制，显然是瞄准了年轻的消费群体。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 中国展商数量翻倍 对比上一届IAA，本届车展中国汽车展商的数量翻番，包括东风风行、赛力斯、比亚迪、零跑、小鹏等一众品牌。德国大众以往总是以其各类车型占据整个IAA展厅，但今年展厅面积仅为约1500平方米。图中这款赛里斯汽车（SERES 5）属于豪华运动电动SUV，据该车商介绍，其百公里加速达到3.7秒， WLTP续航达到530公里。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 中国首款敞篷电跑MG Cyberster 图中是来自中国汽车品牌MG（上汽名爵）的敞篷电动跑车MG Cyberster。MG曾为英国汽车品牌，后来被上汽收购，如今已成为中国自主国产品牌。这款敞篷电跑MG Cyberster在车展上的热度很高，很多访客都想坐进去一试，其中也包括来到IAA的中国工信部副部长辛国斌。



(综合报道)

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