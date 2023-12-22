 比亚迪在匈牙利建新能源生产基地 | 经济纵横 | DW | 22.12.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

比亚迪在匈牙利建新能源生产基地

比亚迪加快在海外布局的步伐，经过224轮谈判，比亚迪决定在匈牙利创建欧洲第一座新能源轿车生产厂。

2023慕尼黑汽车展上比亚迪展厅

2023慕尼黑汽车展上比亚迪展厅

（德国之声中文网）本周五（12月22日），比亚迪官网宣布将在匈牙利赛格德市（Szeged）建设一个新能源汽车整车生产基地。当日，匈牙利外长西雅尔多（Péter Szijjártó）也在脸书上发布了该消息。

比亚迪计划分阶段建成该基地，称能为当地创造数千个就业岗位。赛格德市位于匈牙利南部，靠近塞尔维亚，也是"一带一路"倡议中中东欧铁路走廊上的重镇。据悉，新厂占地300公顷。

西雅尔多外长还写道，比亚迪与匈牙利政府经过224轮谈判后，决定在匈牙利开设工厂。这是"匈牙利历史上最大的投资项目之一"，布达佩斯政府将为比亚迪建厂提供财政优惠，有关细节晚些时候会公布。

他还称，该厂的建设将"进一步加强匈牙利的经济地位，巩固长期经济增长的基础，强化该国在全球电动汽车转型中的地位"。

比亚迪原本是中国一家专门生产电池的厂商，2003年开始造车后，迅速成为行业新星。但比亚迪面临的竞争也非常激烈，中国国内有小鹏、蔚来和吉利等，今年第三季度的营销报表显示，比亚迪的盈利再创单季纪录。国外的竞争对手包括特斯拉、宝马、奔驰、奥迪等，而同时，比亚迪向它们提供电池

比亚迪目前已在匈牙利西北部的科马罗姆（Komarom）建有一座电动巴士厂，而刚刚宣布的新厂则是它在欧洲开设的第一家电动轿车生产厂。今年10月，比亚迪的小轿车业务进入匈牙利市场，在布达佩斯开设了两家门店。

抢攻欧洲市场 中国电动车成慕尼黑车展亮点

匈牙利扩展电池生产计划

美联社评论指出，为应对气候变化，降低温室气体排放，各国都在推动电动汽车的发展，近年来，匈牙利一直在努力打造全球锂电池生产者的形象。

韩国三星、中国宁德时代等公司纷纷在匈牙利建厂，但此举也引起一些当地居民和环保组织的反弹，他们担心环境因此受到破坏。

宁德时代在德布勒森（Debrecen）建立的电池厂据悉产能为100吉瓦，预计创造9000个工作岗位，是匈牙利迄今为止最大的电动汽车电池厂。德国车商奥迪、宝马和奔驰都在匈牙利设有生产基地，布达佩斯希望在向电动车转型的大潮中，成为德国车厂的电池供应商。

  • Automesse IAA · Eröffnung

    慕尼黑国际车展上的“中国军团”

    新旧汽车世界“大决战”

    在今年慕尼黑国际车展（IAA）上，来自中国的车商数量空前，数量仅次于德国。德媒NTV报道称，许多分析家和记者认为，这是旧汽车世界与新汽车世界的“大决战”。前者是由德国制造商主导，后者则主要是来自中国的电动汽车。图中是车展上的比亚迪。

  • Deutschland, München | Baerbock und Peng bei BYD auf der IAA MOBILITY 2023

    慕尼黑国际车展上的“中国军团”

    德国外长，感觉这款“海豹U”如何？

    传统汽车巨头们正在面临来自中国车商的激烈竞争。在中国国内市场，比亚迪去年的销量超过了德国大众汽车，从德国公司手中夺走了市场领导者的桂冠。这个中国品牌在纯电动汽车方面的优势尤为明显。图中，德国外长贝尔博克也坐进比亚迪“海豹U”（Seal U）这款车里来感受一下。

  • Deutschland IAA Automobilmesse 2023 l Chinesische Hersteller l Denza D9

    慕尼黑国际车展上的“中国军团”

    正在“成就梦想”的BYD

    比亚迪的英文名称BYD是“Build Your Dreams”（成就梦想）的缩写。在这次车展上，比亚迪展示了六款即将在欧洲首发的新车型。其中包括紧凑型汽车“海豚”，入门价低于30000欧元。德国外长也不禁体验一下的“海豹U”，售价低于45000欧元。这些都是可能会让大众高管们额头冒汗的价格。比亚迪展出的也有高端车型，比如图中这款7人座“腾势D9”（Denza D9）.

  • Deutschland IAA Automobilmesse 2023 l Chinesische Hersteller l AVATR 12

    慕尼黑国际车展上的“中国军团”

    全球首发的 “阿维塔12”

    图中是颇受关注的“阿维塔12”（Avatr 12），该车在IAA是全球首次亮相。据中国媒体报道，这是由宁德时代、长安和华为共同开发的一款车，华为提供HarmonyOS信息娱乐系统等部件。该车定位为豪华中大型新能源轿车。据车商官方介绍，该车采用了具有未来感的设计，隐藏式门把手，而且没有后窗，而是有一个全景玻璃车顶，同时有后置摄像头。

  • Deutschland IAA Automobilmesse 2023 l Chinesische Hersteller l XEV Yoyo Pro

    慕尼黑国际车展上的“中国军团”

    神似smart的YOYO PRO

    这款纯电动微型车乍一看与奔驰smart颇有几分相似，是来自年轻的中国品牌XEV（悠遥科技）的YOYO PRO。据中国媒体介绍，该车利用3D打印技术，可对车门饰板进行个性化定制服务。这款车采用多功能方向盘，搭配环保皮座椅以及10.25英寸中控大屏，还可以通过App实现远程控制，显然是瞄准了年轻的消费群体。

  • Deutschland IAA Automobilmesse 2023 l Chinesische Hersteller l SERES 5

    慕尼黑国际车展上的“中国军团”

    中国展商数量翻倍

    对比上一届IAA，本届车展中国汽车展商的数量翻番，包括东风风行、赛力斯、比亚迪、零跑、小鹏等一众品牌。德国大众以往总是以其各类车型占据整个IAA展厅，但今年展厅面积仅为约1500平方米。图中这款赛里斯汽车（SERES 5）属于豪华运动电动SUV，据该车商介绍，其百公里加速达到3.7秒， WLTP续航达到530公里。

  • Deutschland IAA Automobilmesse 2023 l Chinesische Hersteller l MG Cyberster

    慕尼黑国际车展上的“中国军团”

    中国首款敞篷电跑MG Cyberster

    图中是来自中国汽车品牌MG（上汽名爵）的敞篷电动跑车MG Cyberster。MG曾为英国汽车品牌，后来被上汽收购，如今已成为中国自主国产品牌。这款敞篷电跑MG Cyberster在车展上的热度很高，很多访客都想坐进去一试，其中也包括来到IAA的中国工信部副部长辛国斌。


(综合报道)

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

December 5, 2021, Hong Kong, China: A visitor tests and sits in a Tesla model S at the American electric company car Tesla Motors booth during the International Motor Expo (IMXHK) showcasing thermic and electric cars and motorcycles in Hong Kong. (Credit Image: © Chukrut Budrul/SOPA Images via ZUMA Press Wire

特斯拉再建超级工厂：为新能源生产储能电池 22.12.2023

中国官方媒体报道，特斯拉在上海完成拿地签约，将建造生产储能电池的工厂。这种电池不是用于电动汽车，而是为电力设施储备电能。随着中国风能、光伏产业扩张，对电力储能的需要也增大。

德国汽车厂商在可持续电动汽车制造领域排在美国特斯拉和中国比亚迪之前。但它们能否成为真正的赢家？

可持续性生产电动车有多重要？ 05.11.2023

德国汽车厂商在可持续电动汽车制造领域排在美国特斯拉和中国比亚迪之前。但它们能否成为真正的赢家？

Philippines President Ferdinand Marcos Jr. speaks at the Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies in Honolulu, Sunday, Nov. 19, 2023. Marcos said the situation in the South China Sea has become more dire as China expands its presence in an area where multiple nations have competing territorial claims. (AP Photo/Audrey McAvoy)

菲律宾寻求在南海勘探能源 谋求日本驻军 17.12.2023

正在东京出席日本东盟峰会的菲律宾总统小马科斯表示，该国正在寻求启动新的南中国海勘探项目，从而满足能源需求。他还透露，与中国就共同勘探南中国海能源的对话“进展甚微”。与此同时，菲律宾与日本正寻求相互驻军。

广告

年度科技人物：奥特曼

萨姆·奥特曼(Sam Altman)是当前人工智能热潮中最显眼的面孔。他的公司OpenAI开发了ChatGPT——这个人工智能聊天机器人使得人工智能可供每个人使用。但他的成功也随时需要受到公众的审视。
02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。