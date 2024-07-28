比亚迪努力吸引奥地利零配件供应商

比亚迪在匈牙利建新厂，目前正在与匈牙利邻国奥地利的汽车供应商洽谈合作。奥地利媒体报道，尽管欧盟征收临时特别关税，比亚迪仍逐渐在该国市场扎根。

（德国之声中文网）奥地利《标准报》7月24日报道，尽管欧盟对中国产电动汽车征收临时特别关税，比亚迪仍在欧洲包括奥地利日渐扎根。该报报道称，在奥地利，今年初有关比亚迪或将为该国提供政府部门公务车的消息引发强烈批评。比亚迪为意大利和德国提供电动巴士。奥地利阿姆施泰腾市明年就将使用比亚迪出产的城市公交车。

不过，该报写道，比亚迪在奥地利上路的新车数量还有限。2020-2024年5月，奥地利共有约2.5万辆特斯拉新上路，大众2万辆，宝马1.46万辆。中国品牌中，MG约4700辆，比亚迪约2200辆。

比亚迪在奥地利的经理齐希克（Danijel Dzihic）则向该报表示，如果一个品牌在奥地利的马路上有3000辆车在跑，那就会被看见。

奥地利《皇冠报》报道称，比亚迪是大约一年半前才进入该国市场的，但去年已售出1024辆车。今年上半年的销量则是1834辆，由此成为奥地利电动汽车市场上排名第三的品牌，仅次于特斯拉（4442辆）和宝马（3557辆）。

该报报道称，目前，比亚迪在奥地利还按照原价出售，因为是库存车。秋季价格可能上涨，因为欧盟特别关税可能正式生效--比亚迪的税率是17.4%。此外还有10%的基准关税。奥地利今年仍对个人购买电动汽车提供至5000欧元的补贴。

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奥地利零配件供应商希望获得商机

《标准报》报道称，去年12月，欧盟还在讨论加征关税之际，比亚迪宣布将在匈牙利建设新厂。厂址距离奥地利首都维也纳约400公里。比亚迪欧洲经理助理Brian Yang表示，将于2025年底投产下线。比亚迪奥地利经理齐希克向奥地利《新闻报》表示，年产量至少为15万辆。

多家奥地利媒体报道了7月23日比亚迪在维也纳举行的供应商会议。比亚迪为在匈牙利的新工厂寻找潜在的合作伙伴。约36家奥地利汽车零配件供应商出席该招商洽谈会，其中包括底盘和车身的钢材、各种电线以及安全气囊、半导体等。比亚迪已提前表示对钢材、座椅有确切的需求。不过，汽车的核心部件电池不在其中。

比亚迪欧洲经理助理Brian Yang向《皇冠报》表示，该公司希望成为扎根欧洲的品牌，与欧洲汽车供应商伙伴合作。

（综合报道）

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