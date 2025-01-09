比亚迪丑闻暴露中国在巴西投资弊病

中国电动汽车巨头比亚迪在巴西的工厂被发现存在“奴工式”的工作条件。中国公司在海外外包工人的劳工标准引发关注。

（德国之声中文网）2024年12 月 23 日一早，气温就已超过了 30 摄氏度。巴西劳工检察官办公室 (MPT) 领导的一个特别工作组人员来到汽车巨头比亚迪位于北部巴伊亚州卡马萨里的工厂，从施工现场解救出 163 名中国工人。在巴西劳工检察官办公室看来，这些中国工人当时正在奴工式的条件下工作。

调查人员发现现场状况令人担忧。在比亚迪承包商金匠集团的工人宿舍里，床上没有床垫，数百名工人仅有为数很少的厕所，并且条件极不卫生。工人们的食物也没有冰箱储存。

巴西劳工检察官办公室还指责该公司扣压工人的护照，并扣留其60%的工资——其余 40% 是以人民币支付。

巴西有关部门宣布这些工人是国际人口贩运的受害者，并关闭该地点。这家工厂原定2025年开张。

163 名获救工人被送往酒店。几天后，巴西政府停止向比亚迪发放临时工作签证。这家汽车制造商表示，正在与巴西当局合作，不会容忍对巴西法律和人类尊严的触犯。

接受德国之声采访的专家表示，这一行动表明，尽管中国投资十分重要，但外国公司必须符合巴西的标准。

“这一举措意义重大，因为这家公司在巴西的投资对总统卢拉再工业化的项目具有重要意义，无论是在联邦政府还是在巴伊亚州，都享有强大的政治支持，”里约热内卢州立大学政治学者、国际关系学教授桑托罗（ Maurício Santoro） 指出。

比亚迪位于卡马萨里的这家工厂原定2025年3月开张 图像来源: Raphael Muller/AP Photo/picture alliance

中国海外生产成焦点

周二，巴西劳工检察官办公室调查人员会见了比亚迪和参与建设的公司代表。 所有获救工人都已收到解雇金并返回中国。对现场的视察报告将于下周完成，工人赔偿问题将在随后的会议上讨论。

圣保罗FIA商学院经济学者、教授费尔德曼（Paulo Feldmann）表示，比亚迪使用中国工人建造工厂与中国跨国公司在非洲和其它拉丁美洲国家的经营方式类似。

费尔德曼告诉德国之声，这种做法对接受投资的国家几乎没有好处。 “对于巴西来说，如果这些工人是当地人会更好，因为他们可以为自己和家庭创造收入，对社区产生积极影响，并获得专业技能的培训。这样也更容易监管他们的劳工条件。”

比亚迪巴西外包施工企业被指奴役超百名中国工人 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

巴西的再工业化

巴伊亚州首府附近的卡马萨里有30万人口，美国福特汽车公司曾在此设厂20年。然而，2021年，福特关闭了这家工厂，并停止在巴西的生产。

与此同时，巴西工业生产大幅下降，2021 年仅占国内生产总值 (GDP) 的 11%。

当卢拉2022 年第三次当选总统并承诺复兴巴西工业时，其政府寻找有意在该国设址的合作伙伴公司。次年，中国巨头比亚迪宣布投资约 5 亿美元，在原福特厂址所在的部分土地上建造一家新工厂，生产电动汽车。

比亚迪的到来也给当地经济带来期待。汽车顾问内托（Milad Kalume Neto）向德国之声表示：“福特当年设立了多家公司来支持其运营。不仅是供应商，还有提供服务的小公司。随着福特的离开，这些公司不得不降低经营活动，如今他们又有机会为一家大型汽车制造商工作。”

比亚迪的欧洲攻势 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中国指责抹黑

中国公众的反应大致可分为两类，一类对外国指控表示质疑，一派以国内劳工权利为讨论焦点。

丑闻发生后，比亚迪及其承包商金匠集团否认指控，称这些指控是针对中国品牌的抹黑运动的一部分，这一说法得到了许多中国民族主义者的支持。

“欲加之罪，何患无辞 ”，比亚迪集团品牌与公关部总经理李云飞在中国流行的微博平台上发帖称。李云飞还指责境外相关势力试图抹黑中国，企图破坏中巴友谊。

金匠集团还发布了一段视频 ，视频中，中国工人宣读了一份按手印签名的声明。金匠集团称：“莫名被扣上‘奴役’的帽子，让我们的员工感觉人格受到了侮辱，人权受到了侵犯，严重伤害了中国人尊严。”

中国官方媒体和许多中国网民也对此表示认同，认为这一丑闻是中国企业海外扩张所面临的挑战。

但并非所有人都将责任归咎于“外国势力”。一些微博用户指出，比亚迪巴西工厂与中国建筑工人的工作条件相似。这引发了网上讨论，即中国有多少工人的生活条件可能与国际标准下的奴工无异。

中国劳动力市场以所谓的“996”工作文化而闻名，即每周工作六天，从早上 9 点到晚上 9 点，这违反了劳动法。这种现象在科技行业尤为普遍。

微博上一条帖子 将比亚迪巴西工厂与中国建筑工地的工作条件进行了比较评论。这条微博下面的一则评论写道：“听你这么说，我站巴西这边。中国劳动者都是被无情压榨。”另一则评论说：“我觉得国内工厂太不把人当人看了，简直是把人当机器”。这则评论获得了一千多个赞。

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巴西市场仍对中国有吸引力

经济学者费尔德曼表示，尽管该案在国际上引起反响，但巴西有关部门在比亚迪案中的行动不会阻碍中国在该国的投资。

费尔德曼说：“巴西市场对中国企业非常有吸引力。他们来巴西主要是因为这个市场。我不认为巴西和中国的关系会因为这件事而受到威胁。”

政治学者桑托罗表示，希望此案能给中国投资者一个教训，让他们了解巴西的三权分立。

“他们已经了解到，无论与政治领导人达成何种协议，检察官和司法机构都会发挥自身作用，执行劳动法。乐观地说，这或许可以防止更多的违法事件，”他补充道。

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