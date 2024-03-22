毒杀创始人 游族网络前高管被判死刑

2020年，曾任中国游戏公司游族网络非独立董事的许垚向该公司创始人林奇投毒，导致后者死亡，引发轩然大波。现在上海市第一中级人民法院一审判处许垚死刑。游族网络与Netflix联合制作了英语版《三体》电视剧，目前刚刚上映。
（德国之声中文网）上海市第一中级人民法院3月22日表示，当天依法公开宣判被告人许垚故意杀人、投放危险物质案，以故意杀人罪对被告人许垚判处死刑，剥夺政治权利终身；以投放危险物质罪对被告人许垚判处有期徒刑六年，数罪并罚决定执行死刑，剥夺政治权利终身。
法院指出，被告人许垚因公司经营管理事宜与被害人林某产生矛盾，经预谋于2020年12月14日至15日间，在被害人林某食用物品中投毒，致林某中毒死亡。此外许垚还曾在2020年9月至12月间向另外两名同事投毒，导致4人中毒。
法院通报中的"林某"就是游族网络的公司创始人林奇。根据2020年的新闻报道，林奇疑在事发前将近一年宣布对公司内部组织进行重组，虽然念及同事旧情未立刻对许垚进行裁员、而是先减薪让其另寻出路，但是后者依然因此产生了不满。
林奇作为网络游戏公司游族网络的创始人兼董事长，遇害身亡前拥有净资产大约68亿元人民币。游族网络成立于2009年，抓住了网络游戏向手机客户端转型的发展机遇。在游戏圈外，游族网络更广为人知的则是其拥有刘慈欣科幻小说《三体》影视改编、游戏开发的版权。虽然将《三体》改编成电影的尝试并不顺利，但是游族网络还是在2018年专门为此组建了一间名为"三体宇宙"的子公司，专门用来开发《三体》相关的文艺作品，CEO就是如今被判死刑的投毒者许垚。2020年9月，三体宇宙与Netflix（网飞）签署协议，联合开发制作英语版《三体》影视剧。这一合作的牵线人据信也是许垚，但是游族网络就这一合作协议发布的公告中，无论是核心主创还是监制方，许垚的名字均不在列。
英语版《三体》影视剧昨天（3月21日）刚刚在Netflix上线播映。
（综合报道）
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