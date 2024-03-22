毒杀创始人 游族网络前高管被判死刑

（德国之声中文网）上海市第一中级人民法院3月22日表示，当天依法公开宣判被告人许垚故意杀人、投放危险物质案，以故意杀人罪对被告人许垚判处死刑，剥夺政治权利终身；以投放危险物质罪对被告人许垚判处有期徒刑六年，数罪并罚决定执行死刑，剥夺政治权利终身。

法院指出，被告人许垚因公司经营管理事宜与被害人林某产生矛盾，经预谋于2020年12月14日至15日间，在被害人林某食用物品中投毒，致林某中毒死亡。此外许垚还曾在2020年9月至12月间向另外两名同事投毒，导致4人中毒。

法院通报中的"林某"就是游族网络的公司创始人林奇。根据2020年的新闻报道，林奇疑在事发前将近一年宣布对公司内部组织进行重组，虽然念及同事旧情未立刻对许垚进行裁员、而是先减薪让其另寻出路，但是后者依然因此产生了不满。

林奇作为网络游戏公司游族网络的创始人兼董事长，遇害身亡前拥有净资产大约68亿元人民币。游族网络成立于2009年，抓住了网络游戏向手机客户端转型的发展机遇。在游戏圈外，游族网络更广为人知的则是其拥有刘慈欣科幻小说《三体》影视改编、游戏开发的版权。虽然将《三体》改编成电影的尝试并不顺利，但是游族网络还是在2018年专门为此组建了一间名为"三体宇宙"的子公司，专门用来开发《三体》相关的文艺作品，CEO就是如今被判死刑的投毒者许垚。2020年9月，三体宇宙与Netflix（网飞）签署协议，联合开发制作英语版《三体》影视剧。这一合作的牵线人据信也是许垚，但是游族网络就这一合作协议发布的公告中，无论是核心主创还是监制方，许垚的名字均不在列。

英语版《三体》影视剧昨天（3月21日）刚刚在Netflix上线播映。

（综合报道）

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