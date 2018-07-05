毒害来源未解 英俄再次槓上

(德国之声中文网) 2名英国公民因接触诺维乔克神经毒剂病危。针对此事，英国和俄罗斯部长周四(7/5)各自发表声明。

此前有消息透露，虽然英国官员不认为最新的案件是蓄意攻击，但他们已经呼吁莫斯科解释苏联所製造的神经毒剂为何会外流。

3月在该市索尔兹伯里，该神经毒剂也曾用于毒害前俄罗斯双重间谍斯基里帕尔和他的女儿尤莉娅。

神经毒剂谜团

英国内政大臣贾维德 (Sajid Javid)告诉议会，毒害两名英国公民的神经毒剂与前俄谍毒害案相同。 不过，目前尚不清楚这两个样本是否来自同一批毒剂。

3月前俄谍毒害案发生时，贾维德指责俄罗斯政府「鲁莽而无情」地使用神经毒剂，并说「俄罗斯该出面解释到底发生了什麽事」。

贾维德很谨慎地没有妄下结论，但表示如果俄罗斯对最近的中毒事件负责，英国「将考虑我们可採取的进一步行动。」

英国首相特蕾莎·梅表示，当局将「竭尽全力」调查中毒事件，并在柏林拜会德国总理默克尔时说，最新的案件「令人深感不安」。

俄罗斯如何回应？

目前正在举办世界盃的俄罗斯否认与两起毒害事件有关。

外交部发言人札卡哈洛娃 (Maria Zakharova)说：「我们敦促英国执法部门不要参与伦敦肮髒的政治游戏，而是最终与俄罗斯执法部门合作调查。」她还说：「英国政府将不得不向俄罗斯和国际社会道歉」。

俄罗斯此前也曾表示，英国安全部门为了激起反俄情绪才安排了毒害袭击。

夏立民/罗法 (法新社、路透社)