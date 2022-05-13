“每25人就有1人被关” 新疆疏附县监禁率被指居世界之冠

（德国之声中文网）此份美联社获得并部分核实的名单显示，仅在新疆南部的疏附县，就有超过1万名维族人被送进监狱。近年来，中国对维吾尔族这个穆斯林少数民族进行了残酷的镇压，将其行为描述为一场反恐战争。

这是迄今为止人数最多的遭囚维吾尔人名单，反映了中国政府的镇压规模之大，估计有一百万甚至更多的人被关进了拘留营和监狱。它也证实了人权团体多年来的说法：中国正在依靠长期监禁来控制维吾尔人、将法律作为镇压的武器。

关拘留营 建新监狱

在国际社会的严厉批评下，中国官方于2019年宣布关闭短期的法外拘留营，并表示所有被他们称为职业培训「学员」的人都已经「毕业了」。但事实上，数以千计的维吾尔人仍在监狱的煎熬中。

美联社记者对四个旧营地的访问证实，它们已被关闭或被造成其他设施。与此同时，其他监狱仍然存在。新疆在镇压的同时，也开始大兴土木建造监狱，有几个拘留营在关闭之后被改造成监禁中心。

维族农民土赫提（Rozikari Tohti）被认为是个温和顾家的人，有三个孩子，对宗教没有丝毫兴趣。因此，当他的表弟穆萨（Mihrigul Musa）发现土赫提因「宗教极端主义」而被关进监狱五年时，感到非常震惊。现在流亡于挪威的穆萨说：「我从未想过他会被逮捕。如果你看到他，你会有同样的感觉，他是很诚恳的一个人。」

新疆政府向外国记者展示维吾尔学生学习的情形

「不会冤枉好人，也不会释放坏人」

疏附县是典型的南疆农村地区，人口约26.7万人。名单显示，该县的受监禁人刑期平均为9年。这些人来自各行各业，包括男人、女人、年轻人和老人。他们只有一个共同点：都是维吾尔人。专家说，这清楚地表明人们仅仅因为是维吾尔人而成为目标 -- 此话被中国当局坚决否认。

新疆政府发言人伊力江·阿那依提（Elijan Anayat）说，判决是根据法律进行的。他表示：「我们绝不会专门针对特定地区、民族、宗教，更不会针对维吾尔人。我们不会冤枉好人，也不会释放坏人。」

模糊的指控

研究新疆人权问题的学者斌吉恩（Gene Bunin）从匿名人士那里获得了这份名单，流亡挪威的维族语言学家阿不都外力·阿尤普（Abduweli Ayup）向美联社转交了这一消息。美联社透过采访8名维族人对此名单进行核实，他们认出了名单上的194人。除此之外还核对了法律通告、与中国官员的电话录音和对地址、生日和身份号码的检查。

该名单不包括有典型刑事指控的人，如杀人或偷窃。反之，它侧重于与恐怖主义、宗教极端主义有关的罪行或传统上用来对付政治异见人士的模糊指控，如 「挑拨离间和挑衅」。专家们认为，这些关于恐怖主义的指控都是捏造出来的莫须有罪名。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “再教育营” 中国自2017年起在新疆大规模设立所谓再教育营，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象。国际媒体从2018年初开始对此报道，逐渐揭示有关拘禁营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “去极端化” 中国官方称这些教育营为“职业培训中心”，其目的是杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能。2019年12月9日，新疆自治区政府主席雪克来提扎克尔宣布，所有学员已经“结业”，开始新生活。但仍有很多海外维吾尔人反映家人被拘禁。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 系统性侵权的指责 人权组织还指责中国在新疆实施全民监控、文化同化、剥夺宗教自由、强推节育以控制人口增长等措施。北京始终否认所有对新疆侵权行为的指控。2020年，中国领导人习近平还曾宣称中国的治疆政策“完全正确”、“成果显著”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 向国际刑事法院提告 2020年7月6日，两个流亡海外的维吾尔人团体委托律师向海牙国际刑事法院递交诉状，控告中国政府犯下"种族灭绝"和"反人类"罪行，并提交了有关证据。中国领导人习近平也名列被告。海牙国际刑事法院的任务是为种族灭绝、战争罪行和其他暴行的受害者伸张正义。但中国不承认其管辖权。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 土耳其：从谴责到沉默 在相当长的时期内，土耳其总理埃尔多安一直对中国对待穆斯林少数民族的方式提出强烈批评，甚至在2009年新疆发生骚乱后谴责中国对维吾尔人进行'种族灭绝'。据报道，当时有很多维吾尔人逃亡到土耳其。然而从2016年开始情况发生变化。随着中国与土耳其的经济关系升温，埃尔多安政府不再批评中国的少数民族政策。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 国际法概念 美国“外交政策”杂志网站2月19日报道，美国国务院法律顾问办公室于年初得出结论认为，中国对新疆维吾尔族的大规模监禁和强迫劳动属于反人类罪行，但没有足够证据证明中国在新疆进行了“种族灭绝”行为。报道援引人权观察组织国际司法专家Richard Dicker说，“种族灭绝是很难在法庭上证明的”，因必须确认犯罪者“有非常明确的意图“，“基于某个群体的宗教，种族或民族背景，消灭全部或部分人口”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 美国：新政府接过既成事实 2021年1月19日，在特朗普卸任前一天，美国时任国务卿蓬佩奥称中国迫害维吾尔人的作法已犯下“种族灭绝与反人类罪”。继任国务卿布林肯 (Antony Blinken) 在19日的确认听证会上向参议院外交关系委员会表示，他同意蓬佩奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 英国首相：是法律问题 英国首相约翰逊认为，“认定种族灭绝是法律问题，但我可以说，我认为新疆正在发生的事、针对维族人发生的事极其令人憎恶。”英国下院已否决疑似针对中国的“种族灭绝修正案”。 假如该案通过，英国将以法律形式禁止同犯有种族灭绝罪行的国家签署自贸协定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 呼吁调查 英国外交大臣拉布（Dominic Raab）2月22日在联合国人权理事会发言中指出，酷刑、强制劳工以及强制节育等都在中国的新疆以“工业化规模”发生。拉布呼吁，联合国人权高级专员巴切莱（Michelle Bachelet）或其他独立专家应“立即和不受限制”地进入新疆，人权理事会应该就此事做出一项决议。中国外长王毅对此则回应称欢迎联合国人权高专访问新疆：“新疆地区的大门始终是敞开的”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 加拿大：国会通过、政府弃权 加拿大国会2月22日以266比0的票数通过一项动议，认定中国在新疆对维吾尔人进行种族灭绝。加拿大总理特鲁多和大多数内阁成员则投了弃权票。特鲁多一直不愿将中国对新疆维吾尔族人的做法定性为种族灭绝，称该词“极其沉重”，并表示在做决定前需要进一步审查。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 荷兰：议会通过动议 政府先不跟进 荷兰议会2月25日通过一项不具约束力的动议，称中国在新疆对待维吾尔穆斯林的方式属于「种族灭绝」。首相吕特(Mark Rutte，图)所属的政党对该动议案投下反对票。荷兰外长布洛克(Stef Blok)表示，政府不想使用「种族灭绝」这个字眼，因为联合国和国际法庭都尚未做出相关认定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 2018年以来新疆人口出生率大幅下降 新疆社会科学院2020年9月公布《关于境外炒作新疆人口问题的研究报告》，称近年来新疆人口持续增长，其中维吾尔族人口增幅和出生率均高于全疆平均水平，所谓“种族灭绝”没有任何根据，并称2018年新疆人口增长出现下降，是全面落实计划生育政策的结果，也是新疆经济社会发展和各族群众生育观念转变的体现。中国官方统计数据显示，新疆2010至2017年的人口出生率均在15‰左右，其中2014年为16.44‰。但2018年，新疆的人口出生率降至10.69‰，2019年降至8.14‰。新疆人口自然增长率2017年为11.4‰,2019年跌至3.69‰。



高监禁率

即使按照保守的估计，根据司法部的统计数据，疏附县的监禁率比美国高10倍以上，而美国已经是世上监禁率数一数二高的国家了。根据2013年的中国国家统计数据，疏附县现在的监禁率也比当时整个中国高出30多倍。

研究新疆大规模监禁制度的专家贝勒（Darren Byler）说，大多数逮捕是任意的，而且不在法律限度之内，人们因为有海外亲属或下载某些手机应用程序而被拘留。贝勒指出：「这显然异于常态，在其他地方，我们没有看到整个族群被描述为恐怖分子或被视为恐怖分子。」

2017年，在一小群维吾尔族激进分子发生了一连串的持刀和爆炸事件后，官方的镇压行动进入高潮。中国政府为大规模拘留辩护，认为这不仅合法，也是打击恐怖主义必需的手段。

不公开的刑事记录

耶鲁大学蔡元培中国中心的刑法专家道姆（Jeremy Daum）说，中国正在利用法律「将行为合法化」，以试图转移国际社会对关押维吾尔人的批评。尽管中国在其他方面的法律记录很容易获得，但在新疆，将近90%的刑事记录是不公开的。泄露的少数记录显示，人们被指控为「恐怖主义」，事由是警告同事不要看色情片和说脏话，或者在监狱里祈祷。

将名单提供给美联社的维族流亡者阿尤普密切记录了对其族群的持续压制。但这份名单尤其让他感到震惊，上头有他的邻居、表弟和他倍受景仰的高中老师。阿尤普指出：「这些罪行的名称、传播极端主义思想、分裂主义......这些指控都是荒谬的。」

（美联社）

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