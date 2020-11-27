《每日镜报》的“中国的战狼”写了什么？

（德国之声中文网）12月8日出版的《每日镜报》第六版刊登了该报记者克劳迪娅·冯·萨尔森（Claudia von Salzen）的文章，标题为“中国的战狼”。文章上方是一个大大的红色汉字“杈”，文章后的注解中则称，这个汉字的意思是“权力”。

这个错字立即成了《环球时报》报道的对象。作者“青木”以“德媒报道指责中国‘战狼外交’ 却把汉字写错”为题写道，“报道内容了无新意，称德国联邦议院人权委员会11月18日举行所谓‘中国人权听证会’，招致中国大使馆批评。文章指责中国‘做出如此激烈的反应’，并引用德国绿党反华议员鲍斯的话说，中方外交官的举止‘更具侵略性’，中国实行‘战狼外交’。”

紧接着，文章指出，“杈”这个错字“也引起懂中文的德国读者的关注”：“德国汉语教学协会主席、柏林自由大学汉学教授安德里亚·古德在推特发文指出，“杈”字的德语意思是“Heugabel”，而不是代表“Macht”的“权”字。”文章还称，“德国柏林中国学者夫罗里扬9日对《环球时报》记者表示，为什么一位写“中国报道”的记者不懂一点中文？为什么报纸没有中国专家？这也是德国媒体常常歪曲报道中国的主要原因。他建议德国媒体招聘一些懂中文、懂中国的记者来写报道，而不是看美国媒体的报道，通过想象写中国。”

根据德国之声记者查证，柏林自由大学汉学教授安德里亚·古德（Andreas Guder，中文名顾安达）12月8日在推特上发文指出了这个错字，并表示，如果这个失误在中国传开了他也不会感到惊讶：说西方竟然连人权的权和杈子的杈都分不清。

不过，名叫“夫罗里扬”的“柏林中国学者”是何许人也却无从考证。在诸多以“青木”为名发表的《环球时报》文章中都有这位名叫“夫罗里扬”的所谓“柏林中国学者”出现，但从未标明此人究竟供职于何处，究竟为何方专家，令人不禁对其真实性提出质疑。

在《环球时报》的“推波助澜”下，《每日镜报》的这一处失误果真在中国疯传：中国媒体或转载《环球时报》文章，或继续以“德媒指责中国‘战狼外交’ 结果却是‘大型翻车现场‘”为题讽刺炒作。

“中国的战狼”与德国联邦议院人权委员会的较量

然而，克劳迪娅·冯·萨尔森的这篇批评中国战狼外交的文章却并非《环球时报》所指“报道内容了无新意”。文章首先谈到中国驻德大使馆对德国联邦议院人权委员会的指责。文章说，联邦议院人权委员会11月中旬举行了有关中国人权状况的听证会，尤其对新疆维族穆斯林受到的压迫予以关注，中国外交官员立即指责该委员会有“意识形态”偏见以及对中国表现傲慢，还要求该委员会和相关政治家”立即停止在人权的幌子下抹黑中国，干涉中国内政，以便中德关系不受干扰地继续发展。”文章写道，“后半句完全可以理解为间接的威胁，也就是说，批评中国的人权可能会导致双边关系恶化。”

中国驻德国大使吴恳

文章继而引用德国联邦议院人权委员会主席延森（Gyde Jensen）指出，“大使馆的反应表明，中共对议会制度和民主是多么轻视”，“这样的做法不可接受，全无尊重。”她还表示，大使馆的批评表态正日益增加。数周前，中国驻德大使馆指责德国议员和台湾代表会晤。７月，中国驻德大使馆谴责德国外长马斯关于香港的表态。

文章引用德国马歇尔基金会中国问题专家奥尔伯格（Mareike Ohlberg）指出，今年来，中方的语调愈发严厉，而且不仅是在德国。一段时间来，中国使领馆加强在社交媒体亮相，试图主导话语。绿党议员鲍泽（Margarete Bause）也指出，中国的言行越来越具有进攻性，这些表态不过是“战狼外交”的例子而已。

文章提及赵立坚有关可能是美军将新冠病毒带到武汉的推特，中国驻法国大使馆在网页上刊登的法国护理人员一夜逃离养老院，不顾老人死活的文章，中国驻瑞典大使指责瑞典批评中国是自不量力，犹如轻量级拳击手不断到重量级拳击手门前叫阵挑衅骚的比喻以及最近赵立坚在推特上发布的澳大利亚士兵拿刀架在阿富汗儿童脖子上的电脑合成图片。

“战狼外交”的前世今生 电影《战狼》 2015年，由吴京自导自演的军事题材电影《战狼》上映后受到欢迎。中国媒体搜狐新闻报道，该片票房达到5.45亿人民币。吴京继而在2017年推出了续集《战狼2》，片子同样卖座。这部电影民族主义情绪相当浓厚，其中的一些台词“犯我中华者，虽远必诛”，“中国护照不能让你到达世界上每个地方，但他能让你从世界上任何一个地方回来”广为流传。而几乎在同一时期，特朗普出任美国总统，中美爆发贸易战。中国外交作风渐渐强硬，这种新的外交风格开始被形容为“战狼式外交”。

“战狼外交”的前世今生 外交风格转风向 北京近年来一改邓小平定下的韬光养晦外交基调。CNN指出，与过去几十年素来温和的中国外交官们相比，“战狼外交”是一种完全不同的类型。这些中国外交官不会发表冗长的声明，而是在推特和其他社交媒体平台上，对任何针对中国或共产党的批评进行直接回击。

“战狼外交”的前世今生 有狼才有战狼？ 中国的外交官们最初并没有否认这种表述。根据中国官媒央视报道，中国驻英国大使刘晓明今年5月曾表示，中国坚持走和平路线，然而因为世界上有“狼”，因此中国需要“战狼”来捍卫国家尊严。图为《战狼2》剧照。

“战狼外交”的前世今生 战狼外交官 “战狼外交”代表人物之一是中国外交部发言人赵立坚，其言论多次引发争议。比如3月，他在推特上提出，可能是美军把新冠疫情带到了武汉。 “五眼联盟”外长发出针对香港问题的声明后，他在例行发布会上回应，不管他们长“五只眼”还是“十只眼”，只要胆敢损害中国的主权、安全、发展利益，小心他们的眼睛被戳瞎。最近一次引发争议是赵立坚发布的一则抨击澳军在阿富汗战争罪行的推文以及相关图片。澳洲总理莫里森表示，中国政府完全应该为这条推文感到羞耻。

“战狼外交”的前世今生 战狼大使们 中国驻澳大利亚大使成竞业4月威胁说，如果澳州政府继续推动调查新冠病毒源头(图为冠状病毒结构示意图)，中国民众可能抵制澳大利亚的产品或者旅游。中国驻巴西大使杨万明则针对巴西总统博尔索纳罗的儿子指责中共“专制政权”的说法，在推特上称他去了一次迈阿密后“感染思想病毒”。

“战狼外交”的前世今生 战狼学者 《环球时报》总编辑胡锡进最近发出“战狼呛声”，声称若是蓬佩奥及以上美国官员访台，中国应该在台北超低飞行动，宣誓中国主权。学者金灿荣(见图)曾表示，中国块头大了，物理上再继续韬光养晦已经做不到了，他在2018年11月的一次讲话中说，中国GDP是日本的2.5倍，现在蹲下来也比日本高，怎么韬光养晦。

“战狼外交”的前世今生 “战狼”效果适得其反 可北京的“战狼外交”未能改善中国的国际处境，相反，地缘政治变得进一步恶化。澳大利亚战略政策研究所（ASPI）的学者汉森（Fergus Hanson）指出，由于中共开始表现得日益“咄咄逼人”，其在澳民众舆论中的形象“急转直下”。越来越多的国家开始站出来反对中国“战狼外交”，明确表示对于新疆再教育营和限制香港自由的反对。

“战狼外交”的前世今生 中国外交部不高兴 中国外交部最近也不满“战狼外交”的说法。根据中国外交部网站，中国外交部副部长乐玉成在一次论坛发演讲时表示，给我们贴“战狼外交”这个标签，至少是对中国外交的误解。他还指出，中国从来就是礼仪之邦、以和为贵，从没有主动挑衅别人，也没有跑到别人家门口更没有到别人家里去挑事，“是别人到我们家门口耀武扬威，我们不得不奋起自卫”。 作者: 文木



文章写道，这些例子表明，这种新的对抗态度首先是想展示力量，用攻击来对抗针对中国的批评，以起到威慑作用。

文章还指出，德国联邦议员现在呼吁，不能对攻击联邦议院人权委员会的行为听之任之。比如，绿党议员鲍泽认为，“中国大使馆试图不断用恐吓来动摇人权委员会工作的合法性，这也是对整个联邦议院工作的攻击。”她同时对德国政府优先考虑和中国的经济关系提出批评。联盟党人权问题发言人布朗德（Michael Brand）等议员也指出，德国和欧洲不能对中国进攻性的宣传听之任之。

文章援引鲍泽说，联邦议院人权委员会已请求联邦议院主席朔依布勒呼吁中国驻德大使吴恳，今后和诬蔑联邦议院人权委员会的言论保持距离。不过，尽管联邦议院人权委员会多次请求对话，中国驻德大使却没有作出反应。

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