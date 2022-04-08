“每年百万儿童死于营养不良”

联合国儿童基金会警告说，严重的营养不良症带来毁灭性后果，成为全球五分之一五岁以下儿童的死因。俄罗斯侵乌战争更使情况恶化。
（德国之声中文网）联合国儿童基金会的一份最新报告指出，全世界每年有超过100万儿童死于严重的急性营养不良。五岁以下儿童的死亡中，有五分之一归因于此；全球约有4500万五岁以下的儿童患急性消瘦症。
联合国儿童基金会执行主任拉塞尔（ Catherine Russell ）指出，对于受到饥饿威胁的儿童来说，世界日益成为一个“无法控制的风险”。新冠疫情和气候危机导致的日益增长的贫困和粮食不安全，以及持续的武装冲突，使众多国家内受影响儿童人数增加。有欧洲粮仓之称的乌克兰因战争而导致粮食出口锐减也使局面更加严峻。
严重急性营养不良将普通的儿童疾病变成了致命的危险。根据联合国儿童基金会的报告，孩子们消瘦的身体因此更加虚弱，无法抵抗病毒、细菌或真菌。该组织警告说，在这种情况下，一些政府竟还削减有关资金，更加危及了绝对必要的援助。
严重急性营养不良症的原因是缺乏营养丰富的食物和维生素、蛋白质和必需的微量元素。联合国儿童基金会指出，可经由特制花生酱等补充食物来预防和治疗。
花生酱的主要成分是花生、油、糖和奶粉组成，可无需冷藏而长期保存。
联合国儿童基金会表示，自己是全球范围这种花生酱的主要供应商。该机构指出，目前，全世界至少有1000万儿童未得到他们生存所需的补充食物。
联合国基金会的这一报告指出，因主要构成品的价格一路攀升，未来6个月内，这种补充食品的成本有可能出现高达16%的涨幅，从而可能使每年无法获得拯救生命的这一补充食品的儿童数量再增加60万。拉塞尔指出：“在全球食品市场目前情况下，16%的价格增长听起来似乎可控，但在供应链末端，是营养不良儿童的绝望。”
联合国儿童基金会表示，患消瘦症儿童多出现在南亚。不过，在其它地区，相关病例数量也高于从前。在阿富汗，严重营养不良儿童数量今年预计将升至110万，几乎是2018年的两倍； 在非洲之角，由于干旱，受影响的儿童人数可能从170万增至200万；在撒哈拉地区，这一数字预计将比2018年增加26%。
（德新社，基督教通讯社，法新社）
© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。