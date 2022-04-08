“每年百万儿童死于营养不良”

（德国之声中文网）联合国儿童基金会的一份最新报告指出，全世界每年有超过100万儿童死于严重的急性营养不良。五岁以下儿童的死亡中，有五分之一归因于此；全球约有4500万五岁以下的儿童患急性消瘦症。

联合国儿童基金会执行主任拉塞尔（ Catherine Russell ）指出，对于受到饥饿威胁的儿童来说，世界日益成为一个“无法控制的风险”。新冠疫情和气候危机导致的日益增长的贫困和粮食不安全，以及持续的武装冲突，使众多国家内受影响儿童人数增加。有欧洲粮仓之称的乌克兰因战争而导致粮食出口锐减也使局面更加严峻。

营养不良使普通儿童疾病成死亡陷阱

严重急性营养不良将普通的儿童疾病变成了致命的危险。根据联合国儿童基金会的报告，孩子们消瘦的身体因此更加虚弱，无法抵抗病毒、细菌或真菌。该组织警告说，在这种情况下，一些政府竟还削减有关资金，更加危及了绝对必要的援助。

花生酱等补充性食物能提供帮助

严重急性营养不良症的原因是缺乏营养丰富的食物和维生素、蛋白质和必需的微量元素。联合国儿童基金会指出，可经由特制花生酱等补充食物来预防和治疗。

花生酱的主要成分是花生、油、糖和奶粉组成，可无需冷藏而长期保存。

联合国儿童基金会表示，自己是全球范围这种花生酱的主要供应商。该机构指出，目前，全世界至少有1000万儿童未得到他们生存所需的补充食物。

联合国基金会的这一报告指出，因主要构成品的价格一路攀升，未来6个月内，这种补充食品的成本有可能出现高达16%的涨幅，从而可能使每年无法获得拯救生命的这一补充食品的儿童数量再增加60万。拉塞尔指出：“在全球食品市场目前情况下，16%的价格增长听起来似乎可控，但在供应链末端，是营养不良儿童的绝望。”

孩子们在哪里睡觉 中国·云南 莫里森在中国云南认识了9岁的小东（音）。他跟姐姐、父母和祖父睡在一个房间。小东家种植稻米和甘蔗，家境贫困。他说长大后想当警察，因为可以“抓小偷，到处跑”。

孩子们在哪里睡觉 美国 8岁的美国男孩Harrison和家人住在一所大别墅里。作为家中的独子，他拥有自己的浴室、游戏室和一部大电视。他上的私立学校离家很远，路上要两个小时。他妈妈说，会尽量跟儿子享受路上的时光。Harrison长大后想当一名兽医。

孩子们在哪里睡觉 日本·东京 4岁的日本小姑娘Kaya展示了自己的玩具天地。她和父母住在东京的一套小公寓里。她的房间塞满了娃娃和绒毛玩具。Kaya的衣服都是她妈妈自己裁制的，每个月至少有三四套新衣。不过上学必须穿校服。她长大想当动漫画家。

孩子们在哪里睡觉 尼泊尔·加德满都 7岁的Indira住在尼泊尔首都加德满都。她的家只有一间屋子，兄弟姐妹和全家人睡在地上的一张大床垫上。4年前，Indira和其他好几个孩子开始在一个花岗岩采石场干活。这个工作很危险，因为很多孩子都不戴护目镜。Indira想成为一名舞蹈演员。

孩子们在哪里睡觉 尼泊尔·寺院 这是10岁的Sherap睡觉的地方，尼泊尔的一所寺院。80名小僧侣同寝一室、都是上下铺。少数个人物品也在床上。Sherap的父母相信，让一个儿子进寺庙为僧，会给家庭带来幸运。

孩子们在哪里睡觉 美国·肯塔基 7岁的Jasmine家有一所大房子，在美国肯塔基州。她的房间里挂了很多王冠和纱幔，都是她在儿童选美比赛上赢得的奖品。Jasmine每天都为参加舞台表演训练。这是一项昂贵的业余爱好，每次参赛，她的父母都要花费数千美元。

孩子们在哪里睡觉 巴西·亚马逊盆地 8岁的Ahkôhxet的世界与众不同。他所属的Krahô部族居住在巴西亚马逊盆地，他胸前的红色条纹源于一个部落仪式。居民们从附近的河流取水饮用，生活所需的食品，有一半是自己耕种收获的。

孩子们在哪里睡觉 巴西·里约 11岁的Thai 与妹妹和父母住在里约热内卢一座公寓楼的四层。她的家境算不上富裕，但能保障温饱。Thai的房间墙上贴满了海报，她的偶像是流行歌手Felipe Dylon。题为“孩子们在什么地方睡觉”（Where Children Sleep）的摄影展到2022年2月6日在乌尔姆（Neu-Ulm）市的Edwin Scharff 博物馆展出。



联合国儿童基金会表示，患消瘦症儿童多出现在南亚。不过，在其它地区，相关病例数量也高于从前。在阿富汗，严重营养不良儿童数量今年预计将升至110万，几乎是2018年的两倍； 在非洲之角，由于干旱，受影响的儿童人数可能从170万增至200万；在撒哈拉地区，这一数字预计将比2018年增加26%。

（德新社，基督教通讯社，法新社）

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