 每小时12欧——德国联邦议会批准新的最低工资标准 | 经济纵横 | DW | 05.06.2022

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经济纵横

每小时12欧——德国联邦议会批准新的最低工资标准

德国正面临严重的通货膨胀，大约有620万工人将从最新通过的最低工资中受益。

Symbolbild | Geld sparen

德国最低工资从10月起每小时将增加2.18欧元

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨曾将提高最低工资作为其竞选纲领的关键内容。6月3日，联邦议会通过了一项法案，从10月1日起将最低工资增加2.18欧元，提高到每小时12欧元。

据劳工部长海尔（Hubertus Heil）称，这一增长将意味着月收入为1700欧元的劳动者每月增加收入400欧元。

海尔在联邦议会投票前说："这不代表一切，但对钱包来说是一个明显的变化。"

在肖尔茨领导的中左翼社民党的坚持下，德国于2015年引入了全国最低工资标准。当时他们是领导保守政党的前总理默克尔政府的联合执政者。

"我们国家的许多公民做了很多工作，工资却很少， --这种情况必须改变。"肖尔茨在他的内阁于2月同意增加工资时发推说，"对我来说，这是最重要的法律之一，涉及到人的尊重。"

有人反对提高最低工资吗？

提高最低工资的法案以较大的优势获得通过：400票赞成，41票反对，200票弃权。反对票和弃权票主要来自基民盟/基社盟（CDU/CSU）。

来自中右翼的基民盟/基社盟的政治家们强调，他们并不反对提高最低工资，而是反对肖尔茨的社会民主党、绿党和新自由主义的自民党组成的执政联盟实现这一目标的方式。社会主义左翼党投了赞同票，该法案得以通过。

Infografik Mindestlohn in Europa EN

德国和其他9个欧盟国家的月最低工资标准

德国的最低工资是如何确定的？

德国的最低工资通常由一个包括雇主和雇员代表的委员会推荐。然后，在此基础上，进行立法投票。但是，这次上调，政府绕过了该委员会，自行设定了12欧元的最低工资标准，并补充说该委员会将决定未来的增长。

一些雇主批评了这种做法，认为政府正在干预雇主、雇员和工会之间长期建立的工资谈判机制。

然而，工会和政府官员们拒绝了这一批评，称最低工资定在12欧元能减少德国的贫困。

在德国，谁能得到最低工资？

德国的最低工资涵盖了全国大多数18岁以上的工人。这包括季节性工人，无论他们来自哪里。

也有一些例外情况。学徒、参加工作晋升计划的工人、长期失业后重新就业者和自营职业者不在最低工资法的涵盖范围内。

在德国过境的工人，如航空公司飞行员和卡车司机，也同样不包括在内。

最低工资标准多久可以改变？

目前全国的最低工资是9.82欧元，从7月起将增加到10.45欧元。最低工资委员会将在2023年1月和2023年6月决定未来可能的增长水平。

德国是欧盟国家中最低工资最高的国家之一。按照目前9.82欧元的标准，一名全职雇员每月的工资为1621欧元，仅次于卢森堡（2257欧元）、爱尔兰（1775欧元）、荷兰（1725欧元）和比利时（1658欧元）。

一些欧盟国家如丹麦、意大利、奥地利、塞浦路斯、芬兰和瑞典等，没有设定全国最低工资。他们依靠工会等部门来制定自己的工资。

  • Blick von der Grohner Düne: Die Hochhaussiedlung gilt als eines der sozial schwachen Viertel in Bremen. Der Stadtstaat hat statistisch gesehen das höchste Armutsrisiko in Deutschland. Mehr als jeder Fünfte hier ist von Armut bedroht. Als arm gilt in Deutschland, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat.

    贫穷在德国是什么模样？

    高楼下的昏暗前景

    这里是不来梅的Grohner Düne区，据统计这里是全德国贫困风险最高的地方，有超过五分之一的人属于贫困人口。在德国，收入低于平均线60%的人，被视为贫困人口。

  • In Bremen gibt es drei Tafeln - Essensausgaben, die der Armut den Kampf angesagt haben. Zur Ausgabestelle Burg kommen täglich rund 125 Menschen. Alles, was der gemeinnützige Verein ausgibt, wurde vorher von Firmen, Bäckereien, Supermärkten oder Drogerien gespendet.

    贫穷在德国是什么模样？

    为“救济餐桌”做准备

    不来梅有三个为穷人提供的“救济餐桌”，膳食都靠公司、面包房、超市等捐赠。图片上，“救济餐桌”的工作人员正在为Burg“餐桌”做准备，每天有大约125人来这里。

  • Zu den Tafeln kommen Familien, Rentner, Migranten und Geflüchtete. Bremen ist ein multikultureller Ort, sagt Hannelore Vogel, eine der Organisatoren. Wir haben hier keine Spannungen. Bei der Tafel erleben wir eine Atmosphäre der Toleranz und der Dankbarkeit.

    贫穷在德国是什么模样？

    多元化的贫穷

    来“餐桌”的有个人，也有家庭；有德国退休人员，也有移民、难民。其中一个救济餐桌的负责人表示，不来梅是一个多元的城市，“没有紧张气氛，餐桌的气氛充满宽容和感激”。

  • Viele ehrenamtliche Helfer wie der 80-jährige Rentner Werner Dose engagieren sich bei der Bremer Tafel. Daneben helfen auch 1-Euro-Jobber und Praktikanten bei der Essensausgabe.

    贫穷在德国是什么模样？

    高龄志愿者

    在“餐桌”帮忙的很多都是志愿者——比如图上80岁的退休老人Werner Dose。此外，还有一些实习生和“一欧元工作”者。

  • In Halle ist der Leerstand im Stadtteil Halle-Neustadt nicht zu übersehen. Halle war zu DDR Zeiten sehr attraktiv. Mittlerweile beherrschen zerfallene Plattenbauten und leer stehenden Wohnungen das Stadtbild. Die Zahl der Arbeitslosen ist hoch und die Aussichten schlecht.

    贫穷在德国是什么模样？

    衰败的哈勒市

    位于德国东部的哈勒，曾经别具魅力，是民主德国的重镇。如今，这个城市日渐衰败。在哈勒新城，有很多闲置的破旧楼房。当地失业率很高，前景很差。

  • Kein Sportverein, keine Geburtstagsfeier, keine Nachhilfe - mehr als zwei Millionen Kinder leiden unter Armut und beinahe eins von sieben benötigt staatliche Hilfe. In Halle-Neustadt ist die Kinderarmut besonders hoch. Die Familie von jedem dritten Kind dort erhält soziale Unterstützung.

    贫穷在德国是什么模样？

    德国的“穷孩子”

    上不起课外辅导、办不起生日聚会、参加不起体育协会——德国有超过200万的“穷孩子”。在哈勒新城，儿童的贫困率更高，三分之一孩子的家庭都要依靠社会福利、社会救济。

  • In der Einrichtung Schnitte Ost werden etwa 50 Kinder zwischen sechs und 15 Jahren nach der Schule betreut. Wir wollen die Kinder weg von der Straße und auf einen geraden Weg bringen, sagt Bettina Schaper, die Leiterin. Vielen mangele es bereits an einem warmen Essen. Unsere Devise hier lautet: Es geht kein Kind hungrig nach Hause.

    贫穷在德国是什么模样？

    “不让孩子饿肚子”

    “Schnitte Ost”这个援助机构向大约50个孩子提供帮助。孩子的年龄在6至15岁之间。负责人说，“我们的座右铭是：不让孩子饿着肚子回家”。

  • Die Nachfrage steigt laut Koordinatorin Bettina Schaper kontinuierlich. Der Hauptanteil seien Kinder von Geflüchteten. Neben der Versorgung mit kostenfreien Mahlzeiten erhalten die Kinder dort Hausaufgabenbetreuung und können mit Gleichaltrigen zusammenspielen und den Alltag meistern. Zähne putzen lernen gehört manchmal auch dazu.

    贫穷在德国是什么模样？

    饭后要刷牙

    “Schnitte Ost”的负责人表示，对该机构的需求持续增加，很多孩子来自难民家庭。该援助机构除了提供免费餐饮外，也辅导孩子们的功课，提高他们的日常生活能力，其中也包括教孩子们刷牙。

  • In Berlin leben Schätzungen zufolge rund 6000 Menschen auf der Straße. Seit Jahren wächst die Anzahl Obdachloser in europäischen Großstädten. Etwa 60 Prozent der Wohnungslosen in Berlin sind Ausländer. Die meisten von ihnen kommen aus osteuropäischen Ländern.

    贫穷在德国是什么模样？

    流落街头

    在柏林，大约6000人流落街头，其中60%是外国人，他们大多来自东欧国家。在欧洲大城市，近年来流浪汉的人数持续增加。

  • Jörg ist gelernter Baumaschinist und lebt seit sechs Jahren auf der Straße. Bei einem Unfall verlor er sein Bein. Er beklagt sich über die wachsende Zahl Obdachloser in Berlin. Die Konkurrenz untereinander sei dadurch gestiegen. Sein größter Traum sei es, eines Tages wieder Schlagzeug zu spielen, so der 38-Jährige. Das hat mir immer richtig Spaß gemacht.

    贫穷在德国是什么模样？

    他的梦想

    Jörg是一名建筑机械师，38岁的他已经在街头生活6年了。他曾受过正规职业培训，然而在一次事故中失去了一条腿。他抱怨，柏林的流浪汉越来越多，互相之间的竞争更强了。他说，自己最大的梦想是有一天可以重新玩打击乐，“那真的让我很开心”。

    作者: Viola Röser


（美联社、德新社）

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