每小时12欧——德国联邦议会批准新的最低工资标准

德国正面临严重的通货膨胀，大约有620万工人将从最新通过的最低工资中受益。
（德国之声中文网）德国总理肖尔茨曾将提高最低工资作为其竞选纲领的关键内容。6月3日，联邦议会通过了一项法案，从10月1日起将最低工资增加2.18欧元，提高到每小时12欧元。
据劳工部长海尔（Hubertus Heil）称，这一增长将意味着月收入为1700欧元的劳动者每月增加收入400欧元。
海尔在联邦议会投票前说："这不代表一切，但对钱包来说是一个明显的变化。"
在肖尔茨领导的中左翼社民党的坚持下，德国于2015年引入了全国最低工资标准。当时他们是领导保守政党的前总理默克尔政府的联合执政者。
"我们国家的许多公民做了很多工作，工资却很少， --这种情况必须改变。"肖尔茨在他的内阁于2月同意增加工资时发推说，"对我来说，这是最重要的法律之一，涉及到人的尊重。"
提高最低工资的法案以较大的优势获得通过：400票赞成，41票反对，200票弃权。反对票和弃权票主要来自基民盟/基社盟（CDU/CSU）。
来自中右翼的基民盟/基社盟的政治家们强调，他们并不反对提高最低工资，而是反对肖尔茨的社会民主党、绿党和新自由主义的自民党组成的执政联盟实现这一目标的方式。社会主义左翼党投了赞同票，该法案得以通过。
德国和其他9个欧盟国家的月最低工资标准
德国的最低工资通常由一个包括雇主和雇员代表的委员会推荐。然后，在此基础上，进行立法投票。但是，这次上调，政府绕过了该委员会，自行设定了12欧元的最低工资标准，并补充说该委员会将决定未来的增长。
一些雇主批评了这种做法，认为政府正在干预雇主、雇员和工会之间长期建立的工资谈判机制。
然而，工会和政府官员们拒绝了这一批评，称最低工资定在12欧元能减少德国的贫困。
德国的最低工资涵盖了全国大多数18岁以上的工人。这包括季节性工人，无论他们来自哪里。
也有一些例外情况。学徒、参加工作晋升计划的工人、长期失业后重新就业者和自营职业者不在最低工资法的涵盖范围内。
在德国过境的工人，如航空公司飞行员和卡车司机，也同样不包括在内。
目前全国的最低工资是9.82欧元，从7月起将增加到10.45欧元。最低工资委员会将在2023年1月和2023年6月决定未来可能的增长水平。
德国是欧盟国家中最低工资最高的国家之一。按照目前9.82欧元的标准，一名全职雇员每月的工资为1621欧元，仅次于卢森堡（2257欧元）、爱尔兰（1775欧元）、荷兰（1725欧元）和比利时（1658欧元）。
一些欧盟国家如丹麦、意大利、奥地利、塞浦路斯、芬兰和瑞典等，没有设定全国最低工资。他们依靠工会等部门来制定自己的工资。
（美联社、德新社）
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