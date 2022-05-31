每小时12欧——德国联邦议会批准新的最低工资标准

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨曾将提高最低工资作为其竞选纲领的关键内容。6月3日，联邦议会通过了一项法案，从10月1日起将最低工资增加2.18欧元，提高到每小时12欧元。

据劳工部长海尔（Hubertus Heil）称，这一增长将意味着月收入为1700欧元的劳动者每月增加收入400欧元。

海尔在联邦议会投票前说："这不代表一切，但对钱包来说是一个明显的变化。"

在肖尔茨领导的中左翼社民党的坚持下，德国于2015年引入了全国最低工资标准。当时他们是领导保守政党的前总理默克尔政府的联合执政者。

"我们国家的许多公民做了很多工作，工资却很少， --这种情况必须改变。"肖尔茨在他的内阁于2月同意增加工资时发推说，"对我来说，这是最重要的法律之一，涉及到人的尊重。"

有人反对提高最低工资吗？

提高最低工资的法案以较大的优势获得通过：400票赞成，41票反对，200票弃权。反对票和弃权票主要来自基民盟/基社盟（CDU/CSU）。

来自中右翼的基民盟/基社盟的政治家们强调，他们并不反对提高最低工资，而是反对肖尔茨的社会民主党、绿党和新自由主义的自民党组成的执政联盟实现这一目标的方式。社会主义左翼党投了赞同票，该法案得以通过。

德国和其他9个欧盟国家的月最低工资标准

德国的最低工资是如何确定的？

德国的最低工资通常由一个包括雇主和雇员代表的委员会推荐。然后，在此基础上，进行立法投票。但是，这次上调，政府绕过了该委员会，自行设定了12欧元的最低工资标准，并补充说该委员会将决定未来的增长。

一些雇主批评了这种做法，认为政府正在干预雇主、雇员和工会之间长期建立的工资谈判机制。

然而，工会和政府官员们拒绝了这一批评，称最低工资定在12欧元能减少德国的贫困。

在德国，谁能得到最低工资？

德国的最低工资涵盖了全国大多数18岁以上的工人。这包括季节性工人，无论他们来自哪里。

也有一些例外情况。学徒、参加工作晋升计划的工人、长期失业后重新就业者和自营职业者不在最低工资法的涵盖范围内。

在德国过境的工人，如航空公司飞行员和卡车司机，也同样不包括在内。

最低工资标准多久可以改变？

目前全国的最低工资是9.82欧元，从7月起将增加到10.45欧元。最低工资委员会将在2023年1月和2023年6月决定未来可能的增长水平。

德国是欧盟国家中最低工资最高的国家之一。按照目前9.82欧元的标准，一名全职雇员每月的工资为1621欧元，仅次于卢森堡（2257欧元）、爱尔兰（1775欧元）、荷兰（1725欧元）和比利时（1658欧元）。

一些欧盟国家如丹麦、意大利、奥地利、塞浦路斯、芬兰和瑞典等，没有设定全国最低工资。他们依靠工会等部门来制定自己的工资。

贫穷在德国是什么模样？ 高楼下的昏暗前景 这里是不来梅的Grohner Düne区，据统计这里是全德国贫困风险最高的地方，有超过五分之一的人属于贫困人口。在德国，收入低于平均线60%的人，被视为贫困人口。

贫穷在德国是什么模样？ 为“救济餐桌”做准备 不来梅有三个为穷人提供的“救济餐桌”，膳食都靠公司、面包房、超市等捐赠。图片上，“救济餐桌”的工作人员正在为Burg“餐桌”做准备，每天有大约125人来这里。

贫穷在德国是什么模样？ 多元化的贫穷 来“餐桌”的有个人，也有家庭；有德国退休人员，也有移民、难民。其中一个救济餐桌的负责人表示，不来梅是一个多元的城市，“没有紧张气氛，餐桌的气氛充满宽容和感激”。

贫穷在德国是什么模样？ 高龄志愿者 在“餐桌”帮忙的很多都是志愿者——比如图上80岁的退休老人Werner Dose。此外，还有一些实习生和“一欧元工作”者。

贫穷在德国是什么模样？ 衰败的哈勒市 位于德国东部的哈勒，曾经别具魅力，是民主德国的重镇。如今，这个城市日渐衰败。在哈勒新城，有很多闲置的破旧楼房。当地失业率很高，前景很差。

贫穷在德国是什么模样？ 德国的“穷孩子” 上不起课外辅导、办不起生日聚会、参加不起体育协会——德国有超过200万的“穷孩子”。在哈勒新城，儿童的贫困率更高，三分之一孩子的家庭都要依靠社会福利、社会救济。

贫穷在德国是什么模样？ “不让孩子饿肚子” “Schnitte Ost”这个援助机构向大约50个孩子提供帮助。孩子的年龄在6至15岁之间。负责人说，“我们的座右铭是：不让孩子饿着肚子回家”。

贫穷在德国是什么模样？ 饭后要刷牙 “Schnitte Ost”的负责人表示，对该机构的需求持续增加，很多孩子来自难民家庭。该援助机构除了提供免费餐饮外，也辅导孩子们的功课，提高他们的日常生活能力，其中也包括教孩子们刷牙。

贫穷在德国是什么模样？ 流落街头 在柏林，大约6000人流落街头，其中60%是外国人，他们大多来自东欧国家。在欧洲大城市，近年来流浪汉的人数持续增加。

贫穷在德国是什么模样？ 他的梦想 Jörg是一名建筑机械师，38岁的他已经在街头生活6年了。他曾受过正规职业培训，然而在一次事故中失去了一条腿。他抱怨，柏林的流浪汉越来越多，互相之间的竞争更强了。他说，自己最大的梦想是有一天可以重新玩打击乐，“那真的让我很开心”。 作者: Viola Röser



（美联社、德新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。