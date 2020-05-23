 每小时亏100万的汉莎将获德国政府90亿救助金 | 经济纵横 | DW | 26.05.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

每小时亏100万的汉莎将获德国政府90亿救助金

德国汉莎集团在新冠疫情中遭受沉重打击。在经过了艰苦而漫长的谈判之后，德国政府准备向汉莎集团提供90亿欧元的救助资金。不过欧盟委员会还需对救助计划审核通过。

Lufthansa streicht Rumpf-Flugplan noch weiter zusammen (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

DW.COM

疫情期间，号称每小时亏损100万欧元的德国汉莎航空，储备资金见底只是一个时间问题。然而，德国政府出资拯救汉莎的相关谈判，却僵持至今。其中最主要的分歧便是：拿了国家的钱，汉莎今后是否也应该听国家的号令？ (23.05.2020)

汉莎总裁施珀尔希望获得国家援助，但不想让政府干预企业管理。他到底想要什么？看看法航所接受的条件限制，或许能有所了解。 (05.05.2020)

在新冠疫情的影响下，汉莎航空航班大幅缩减至原先的百分之一，每小时“烧钱”100万欧元，流动资金即将告罄。汉莎正在寻求政府援助与申请破产程序之间摇摆不定。 (29.04.2020)

（德国之声中文网）德国联邦经济部和财政部在一份声明中表示，将通过国家经济稳定基金（WSF）向汉莎集团提供最高达90亿欧元的资金救助。德国联邦政府指出，汉莎集团在疫情出现前"经营稳健且盈利"，具有良好的发展前景。救助计划一方面应该考虑到企业方面的诉求，另一方面也要顾及纳税人以及依赖于企业存活的汉莎集团员工的利益。

按照救助计划的规定，德国政府未来将持有汉莎集团20%的股份。 德国政府将提供47亿欧元的无投票权资金和10亿欧元可转为股权的资金。另外，如果另有投资方试图接管汉莎集团，那么政府参股可以提升至25%。 德国复兴信贷银行及相关私有银行将向汉莎提供30亿欧元的银团贷款。

汉莎如何"投桃报李"？

最为回报，汉莎集团有义务"遵循可持续发展的目标，其中就包括更新集团拥有的飞机"。另外，联邦政府提出的条件还包括，集团董事会及管理层的薪金必须得到广泛限制。

除了欧盟委员会之外， 汉莎集团董事会和监事会都需要对这一救助计划做出审议和批准。据德国《商报》报道，欧盟方面有可能要求提出"更高的条件"。另外，欧盟还计划取消汉莎航空在法兰克福和慕尼黑机场的部分起降时段。

Deutschland Coronavirus Flughafen Frankfurt (picture-alliance/dpa/S. Stein)

今年4月，德国法兰克福机场大厅显得格外冷清

艰难的谈判

德国联邦政府和汉莎董事会之间的谈判持久且艰难。作为德国最大的航空公司，汉莎公司在疫情中遭受巨大损失。汉莎公司曾对外表示，疫情期间该公司每小时的损失就高达100万欧元。除了货运，新冠疫情几乎令全球的空中交通处于中断的状态。拥有13.8万名员工的汉莎集团正面临裁员过万的险境。

德国联邦经济部长朔尔茨表示，联邦政府与汉莎集团之间达成了一个"非常出色的解决办法"。同时他也强调，当汉莎集团"重振雄风"之后，政府会逐渐撤出股份。

洪沙/乐然 (路透社, 德新社, 法新社)

相关内容

Schwere Zeiten für die Luftfahrtbranche während der Coronakrise ...

拿什么拯救你 汉莎航空？ 23.05.2020

疫情期间，号称每小时亏损100万欧元的德国汉莎航空，储备资金见底只是一个时间问题。然而，德国政府出资拯救汉莎的相关谈判，却僵持至今。其中最主要的分歧便是：拿了国家的钱，汉莎今后是否也应该听国家的号令？

Symbolbild Deutschland Spenden und Mitgliedsbeiträge

疫情过后是否增税 大联合政府意见相左 15.05.2020

受新冠疫情影响，德国政府不得不投入大量资金，帮助陷入困境的企业和个人，而与此同时，税收却大幅减少。这一巨额亏空今后将如何填补呢？

Symbolbild Air China & Lufthansa Kooperation

德企赴华包机延迟 商会称需求量很高 22.05.2020

驻华德国商会透露，除了目前已经确定日期的两班德企高管赴华包机，还有数千名德企员工需要从德国飞往中国返厂复产。商会驻北京首席代表指出，随着中国疫情逐步趋稳，在华德企担忧的焦点再次成为了“中国经济改革太迟缓”等老问题。

广告
Virgin-Orbit-Raketenstart abgebrochen (picture-alliance/AP Photo/M. Hartman)

维珍轨道公司首次试射火箭失败

英国富豪理查德·布兰森旗下的航天企业维珍轨道公司首次尝试火箭发射以失败告终。第一阶段中出现的问题导致整个任务被取消。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  