每小时亏100万的汉莎将获德国政府90亿救助金

（德国之声中文网）德国联邦经济部和财政部在一份声明中表示，将通过国家经济稳定基金（WSF）向汉莎集团提供最高达90亿欧元的资金救助。德国联邦政府指出，汉莎集团在疫情出现前"经营稳健且盈利"，具有良好的发展前景。救助计划一方面应该考虑到企业方面的诉求，另一方面也要顾及纳税人以及依赖于企业存活的汉莎集团员工的利益。

按照救助计划的规定，德国政府未来将持有汉莎集团20%的股份。 德国政府将提供47亿欧元的无投票权资金和10亿欧元可转为股权的资金。另外，如果另有投资方试图接管汉莎集团，那么政府参股可以提升至25%。 德国复兴信贷银行及相关私有银行将向汉莎提供30亿欧元的银团贷款。

汉莎如何"投桃报李"？

最为回报，汉莎集团有义务"遵循可持续发展的目标，其中就包括更新集团拥有的飞机"。另外，联邦政府提出的条件还包括，集团董事会及管理层的薪金必须得到广泛限制。

除了欧盟委员会之外， 汉莎集团董事会和监事会都需要对这一救助计划做出审议和批准。据德国《商报》报道，欧盟方面有可能要求提出"更高的条件"。另外，欧盟还计划取消汉莎航空在法兰克福和慕尼黑机场的部分起降时段。

艰难的谈判

德国联邦政府和汉莎董事会之间的谈判持久且艰难。作为德国最大的航空公司，汉莎公司在疫情中遭受巨大损失。汉莎公司曾对外表示，疫情期间该公司每小时的损失就高达100万欧元。除了货运，新冠疫情几乎令全球的空中交通处于中断的状态。拥有13.8万名员工的汉莎集团正面临裁员过万的险境。

德国联邦经济部长朔尔茨表示，联邦政府与汉莎集团之间达成了一个"非常出色的解决办法"。同时他也强调，当汉莎集团"重振雄风"之后，政府会逐渐撤出股份。

洪沙/乐然 (路透社, 德新社, 法新社)