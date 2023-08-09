每天一万步，活到九十九？五千步也许就够

（德国之声中文网）来自波兰罗兹大学与美国约翰斯·霍普金斯大学医学院的联合研究团队，在调查了全球各地总共逾22.6万人的数据后发现，每天步数只要达到4000步，就已经能够显现出降低早死风险的功效。甚至从2300步起，心血管系统就已经可以受益。

科学家同时指出，总体而言，步数越多，健康收益也越大：在超过4000步后，每多走1000步（至多20000步），就能降低15%的早死风险。而且该数据适用于不同性别、不同年龄段、不同居住地的人群。不过，60岁以下人群从步行中的获益最多。

主导研究的波兰罗兹大学的巴纳奇教授(Maciej Banach)表示，饮食以及运动等生活方式对健康的影响不容小视，尤其在减小心血管疾病风险方面。"当今世界，我们有越来越高级的药物去治疗心血管等方面疾病，但是生活方式改变依然值得强调，这往往有着和药物相同甚至更好的预防疾病、延年益寿的效果"。

研究结果还指出，对于中青年人群，健康收益最显著的区间在每天7000步到13000步之间，60岁以上的老年人则在6000步到10000步之间。

巴纳奇教授说，对于那些从事马拉松、铁人三项等高负荷运动的人群，尚有待进一步的研究。不同年龄段、不同健康状况人群从运动中的不同收益也同样需要加强研究。

根据世卫组织的数据，全球每年有320万人因缺乏运动而死亡，是第四大死因。在新冠疫情之前，全球人均每天步行5324步。但是疫情期间该数字大幅减少，直到今天也没有恢复到疫情前水平。

（卫报等）

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