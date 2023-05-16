每周工作一小时算就业？中国失业率统计引争议

（德国之声中文网）中国国家统计局日前公布今年4月的全国城镇调查失业率为5.1%，16-24岁的青年调查失业率则为20.4%。

微信号"财经十一人"刊登北京改革和发展研究会研究员王明远的文章，其中认为，5.1%的整体失业率明显与大家的实际感受不同。他分析失业率统计失真的几个原因。

首先，中国把"就业"的标准定得太低了。根据中国国家统计局的官方网页，每周工作时间1小时即算为就业。王明远的文章指出，相形之下，美国为15个小时，法国为20个小时。

其次，城镇失业调查无法把因失业返乡的农民工统计在内。

第三，中国灵活就业人口的社保参与率很低，因此很难通过领取失业险和失业登记等指标了解其就业情况。

20.4%也难具代表性

不过，王明远文章认为，16-24岁失业率20.4%，对于整个青年群体来说，这一结果也不具代表性。因为这个年龄段、特别是16-20岁，即便不升学，劳动参与率也不高，长期维持在18%以上。因此，他选取了16-40岁这个年龄段来界定青年失业率。

依据他的推算，中国疫情三年，大约累计1500万应届毕业生未找到工作，同时约10%的企业在职员工失业，其中16-40岁约2500万。此外，他引述北大卢锋教授的研究，近三年至少2300万农民工失业返乡，其中青年估计约1400万。也就是说，疫情以来青年新增失业人口约5400万。

与此同时，这些失业人口中，不排除部分灵活就业，如三年来滴滴活跃司机数量增加了1200余万，外卖骑手、快递员、配送员增加了约800万。不过，估计仍有一半、即2500万-3000万仍处于失业。因此，保守估计青年绝对失业人口比疫情前增加了2500万-3000万，约占该年龄段就业市场劳动力总量（4.02亿）的6.2-7.5%。

疫情之下 中国经济气喘吁吁

农村不是解决之道

王明远指出，扩招以及经济增速放缓，将导致未来几年就业问题更为严峻。而解决之道，他认为，并非国企或者分流到农村，--因为农村经济规模非常有限，他推算相当于10个华为，或3个中石油、7个半京东，因此顶多只能安置一两百万高学历青年人就业。

他认为，从最近10年来看，中国就业增量基本是有民营经济发展所创造的。因此，民营经济、特别是数字经济和服务业需要得到扶持，青年创业应当受到鼓励。

（综合报导）

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