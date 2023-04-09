母语如何塑造我们的大脑？

（德国之声中文网）阿拉伯语母语者在交谈时需仔细辨听：对方说的是"书"（kitabun，كتاب）还是"作家"（katib，كاتب）？这两个词都基于相同的词根k-t-b (ب - ت - ك)，这在阿拉伯语中非常常见。

相比之下，德语母语者则更需要关注句子结构："你借你最喜欢的作家的书吗？"（Leihst du dir das Buch von deinem Lieblingsschriftsteller aus?）在德语中，像"ausleihen"（借）这样的可分动词的可分前缀和词根通常位于句子中的不同位置。

阿拉伯语和德语非常不同。那么，不同母语者的大脑在处理这两种语言时也存在差异吗？莱比锡马克斯·普朗克人类认知和脑科学研究所（Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften）的研究员对此进行了研究。由博士生、第一作者韦雪瑚（Xuehu Wei）领导的研究小组分别对47名阿拉伯母语者和47名德语母语者进行了考察。

在选择研究对象时，研究人员确保他们是在单语环境下长大，只会一门母语。除母语外，接受测试者只会一点点英语。

脑部扫描显示不同母语者之间的差异

研究人员要求被测试者躺在特殊的磁共振成像仪（MRT）中。该设备不仅可以生成高分辨率的大脑扫描图像，还可以提供神经纤维之间连接的信息。利用这些数据，研究人员可以计算出各语言区域之间的连接程度有多强。

莱比锡马克斯·普朗克研究所神经心理系研究员、该研究的合著者阿尔弗雷德·安万德（Alfred Anwander）说："结果让人非常惊讶，因为我们一直认为语言处理机制存在普遍性。""我们以为，它与语言的种类无关，与在大脑的哪个区域进行处理无关，也与大脑不同区域间的联系有多强无关。"

以阿拉伯语母语者为例，研究人员发现其大脑的左右半球联系得更为紧密。此外，大脑的侧叶（颞叶）与中间部分（顶叶）之间也有着更强的连接。

语音和语义中心/母语不同，连接不同

这完全可以理解：这些大脑区域负责处理发音和含义。阿拉伯语母语者必须专注于辨明词语的发音异同及由此产生的语义差异：对方说的是"kitabun"（书）还是"katib"（作家）？

研究人员发现，德语母语者的大脑左半球与大脑前额叶之间连接更强。这也可以经由德语语言特性来理解--这些区域负责处理语句结构。德语母语者可以轻松地理解像最后一句这样的嵌套长句。

安万德总结道："我们的研究为大脑如何适应认知需求提供了新的见解 -- 母语塑造影响了我们的语言结构网络。"

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有望改善对中风患者的治疗

研究人员指出，需强调的是，这些不同的连接对于说话者而言既不意味着优点也不意味着缺点。"这些连接只是不同，没有好坏之分，"安万德说道。

事实上，了解这种语言处理在脑部连接上的不同对任何母语者来说都是有益的。例如，可以改进对中风患者的治疗。针对患有失语症（一种语言障碍）的患者，可以对不同的母语者，制定不同的治疗方法，以帮助患者更快地恢复说话能力。

"此外，将该研究拓展到更多语言中去将非常有趣，"安万德表示。在另一项研究中，马克斯·普朗克研究人员考察了德语、英语和汉语母语者。研究结果尚待得出。

其他母语是否以及如何对大脑进行不同的塑造仍是未知数。对以德语和阿拉伯语为母语的人群进行更大规模的研究也将有助于证实这一结果。

外语学习新方法

该研究的第二步，研究人员将分析阿拉伯语母语者在学习德语时大脑发生的变化。安万德说道："我们很想看看在学习一门新语言时，脑部各区域间的连接会发生什么变化。"

这些发现最终将有助于改进外语学习方法。可以根据学习者的个体类型和母语，制定出不同的学习策略，以便比如更容易地学习德语。不过为此仍需进行大量研究。安万德表示："我们距离通过大脑扫描制定个性化学习方案还有很长的路要走"。在那之前，学生们可能还是绕不开生词本。

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