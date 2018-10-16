毋惧中国反弹 美军三月内两度借道台海

(德国之声中文网) 10月22日，台湾国防部证实有两艘美国军舰，飞弹巡洋舰「安提坦号」(USS Antietam CG-54) 以及驱逐舰「柯蒂斯威尔伯号」(USS Curtis Wilbur DDG-54) ，行经台湾海峡，从鹅銮鼻海域由南向北航行。

美国总统特朗普10月23日向媒体表示，不担心中国会有所反弹。 「我不忧虑任何事情，我不担心。」这是美舰今年以来第二次采取类似行动。这一行为冒着激怒中国的风险，毕竟中国一直都宣称拥有对台湾的主权。

而在北京，中国外交部發言人华春莹在同日称，中方已就此事向美方表达关切。她指台湾问题是中美关系最重要和最敏感​​的问题，敦促华府慎重妥善处理，以免损害中美关系和台海和平稳定。

台湾国防部僅表示此次美舰通过台湾海峡国际水域为例行性，相关细节由美国政府说明。

以捍卫印太之名

美国太平洋舰队副发言人克里斯藤森 (Nate Christensen) 在声明中指﹕「美舰通过台湾海峡展现了美国捍卫印太地区的自由、开放的决心。」他也表示接下来美军会继续在「任何国际法允许的区域」运作。

美国国务院亚太事务副驻卿薛瑞福 (Randall Schriver) 則指，在上周的亚洲安全论坛的场外会议中，美国防长马蒂斯与中国防长魏凤和会晤，重申美国没有改变对台政策的立场，也没有改变一个中国的立场。

今年7月，美军曾经派军舰借道台湾海峡，与前一次类似行动相隔约一年。这也就是说，昨日的行动与前一次间隔时间较短，显示出美军借道更频繁。

虽然美国与台湾没有正式的外交关系，但是台湾一直都是美国武器的大买家。美国国防部一度透露，从2010年至今，卖给台湾的武器总计约150亿美金。

罗法/杨威廉/凝炼/李芊 (法新社、路透社)