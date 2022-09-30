「殺豬盤」詐騙案未歇 東南亞如何應對？

（德國之聲中文網）線上欺詐公司和非法賭場在東南亞的增長，助長了湄公河地區的人道主義危機。儘管有關單位試圖打擊犯罪組織，但這類人口販運、非法詐騙活動進化之靈活，讓當局難以將其一網打盡，所造成的破壞也不斷擴大。

有關單位日前對緬甸常發生人口販運的「水溝谷」（Shwe Kokko）地區幾家賭場進行了突襲，卻演變成少數民族叛亂團體與緬甸軍方間的激烈衝突，並有數千人逃往鄰近的泰國。

與此同時，緬甸等衝突地區的法治混亂狀態，讓犯罪份子有機可乘，得以不斷遷移、迅速建立新的「奴隸營」，導致無數受害者被關押、虐待、折磨，甚至遭殺害。

這場危機的規模不斷擴大，人口販運者甚至開始鎖定東南亞地區以外的國家，以各國人民為販運目標。民間團體和救援人員呼籲，各界應採取行動，打擊這些犯罪行為。

犯罪份子不斷遷移、擴大行動

柬埔寨近年已成為東南亞人口販賣的主要目的地，許多人口販子都與犯罪組織勾連，透過社交媒體對外國求職者進行線上詐騙，謊稱提供高薪工作機會和住宿，被害者抵達當地才發現自己被困在奴隸營裡。

迫於國際壓力，柬埔寨當局試圖在該國各地鎮壓、取締這些犯罪集團，偶爾會對這些奴隸營進行突擊搜查，並釋放受害者。但當地的專家和消息人士表示，危機並沒有消失。

美國和平研究所（U.S. Institute of Peace）的緬甸項目主任托爾（Jason Tower）告訴DW：「國際社會的反應速度遠遠趕不上這種非法活動的擴張步調。」

托爾稱，緬甸和寮國等地的情況更為嚴重，那裡的許多地區完全不在執法可及範圍之內。這些犯罪份子憑藉這樣執法真空的狀態，得以不斷擴大線上賭博、投資陷阱及野生動物走私活動。

「對人口販子來說，奢侈品和豪車已經不足以讓他們在同行中彰顯身份了，因為他們全都藉詐騙賺取了厚利。」專注研究當代人口販運議題的憫研顧問公司（Humanity Research Consultancy）創辦人江玉敏（Mina Chiang）告訴DW：「他們已經擁有想要的一切，所以他們現在開始購買外來生物，並進行野生動物販運。」

受害者轉為加害者

被高科技就業的謊言拐進這些詐騙陷阱的受害者，來自20多個國家、地區，他們被迫進行「雙重犯罪」、向更多受害者詐取錢財。如若拒絕，他們會在槍口逼迫下面臨身心折磨。

作為一位人口販運的倖存者，醫學博士薩拉姆（MD Abdus Salam）告訴DW：「要逃離奴隸營幾乎是不可能的。你踏進奴隸營的時候，他們就已經把你買下來當奴隸了——所以他們一定會想辦法把你留下來、為他們工作的。」

薩拉姆本在孟加拉，遭誘騙到柬埔寨後被迫成為「加害者」，進行了長達5個月的「殺豬盤」騙局，以愛情或金錢謊言餵養受害者，然後切斷聯繫、讓詐騙方盜走他們的所有積蓄。

他的許多受害者都來自亞洲以外的地區，包括德國。他被迫在各種社交媒體、Tinder等約會應用程序上鎖定這些人，以虛假個人資料建立愛情、友情等各種關係，騙取受害者的信任。

如何判斷你是否受騙？

「如果你發現對方很貪心，那應該就是個警訊了，」基於安全而要求化名的受訪者史黛西（Stacy）告訴DW，她當時對一個騙子深信不疑，直到他慫恿她挪用所有積蓄投資加密貨幣。

多數的受害者都失去了畢生積蓄，成功取回財產的人為數不多，她是其一。史黛西說：「事後，有些受害者因為財務困境、對人類完全失去信任，還得尋求精神治療。」

「如果有人在網上主動向你搭訕，很想跟你交朋友、向你展示他們的奢華生活——幾天後又告訴你，他們賺錢靠的是加密貨幣，還提議你也投資加密貨幣的話，那你應該懸崖勒馬、盡速逃跑，因為這個人絕對是個騙子，」薩拉姆說。

被囚數月後成功逃離奴隸營的薩拉姆，現在試圖幫助當局和民間組織營救仍受困其中的其他受害者。

受害者國籍能提供線索

憫研顧問公司最新的報告指出，有越來越多的受害者像薩拉姆一樣，被從歐洲、非洲或美洲引誘過來，備受奴役。

江玉敏解釋，柬埔寨和緬甸當地的犯罪份子若未與受害者所屬國家的網路罪犯聯手，幾乎是不可能吸引到受害者的：「在那些國家的網路罪犯就是這個犯罪網絡中，極易取得的資源。他們不一定實際參與在詐騙案之中，但他們是整個供應鏈的一環。」

數週前，台灣才將一群人口販子繩之以法。這個人口販運集團並未直接參與柬埔寨境內的詐騙活動，而是積極引誘了88名台灣受害者，將他們拐到位於柬埔寨詐騙的場所。

江玉敏補充：「若有國家發現自己的公民深陷詐騙營之中，他們也該順藤摸瓜、找出在自己國內負責販運人口的罪犯。」

有商販才有商品

這類人口販運和非法詐騙活動的規模日益增長，顯示這是一個全球性的安全問題。

托爾指出，大眾對於「殺豬盤」還沒有普遍的認識，亟需更多宣導來讓人們意識到人口販運、線上詐騙的嚴重性。

他認為，線上徵才網頁是一個日益嚴重的問題，各種網站上發布的非法工作機會誘使人們接受這些似真實假的職缺。線上徵才產業必須撤下這類詐騙廣告，並與執法部門合作打擊這些犯罪網絡。

江玉敏和她的團隊則認為，應該將焦點放在罪犯、而非潛在的受害者身上。有鑑於這些罪犯的資產多分散在世界各地，她敦促各國當局應凍結他們的資產，或將他們標記為恐怖份子、向銀行示警，對這些犯罪份子加以制裁。

江玉敏說：「之所以有人被販賣，不是因為他們很脆弱。是因為有販賣者存在。」

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