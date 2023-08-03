段伟红重新露面？媒体报道或曾涉孙政才案

（德国之声中文网）近日，多家媒体报道了有微信公众号发布"凯风公益基金会理事长段伟红"近来数月多地参观访问的消息。

7月31日，香港英文《南华早报》报道称，有微信号发布段伟红5月12日参观南京一家养老院的消息。该报称，这是56岁的段伟红自2018年以来首次亮相。该报还提到，段伟红还于6月底、7月初参加了福建屏南的一次农村振兴研讨会。

香港《星岛日报》8月2日也报道此事，并指出相关微信公众号分别为"中国长期照护"以及"屏南振兴乡村研究院"。

德国之声8月3日搜索微信公众号"中国长期照护"，发现该账号以2023年5月18日的发布日期，发表相关消息，消息称：5月12日下午，凯风公益基金会理事长段伟红莅临南京一个养老服务综合体参观交流。文中有注明段伟红的数张照片。

与此同时，在名为凯风公益基金会的网站上，则刊登了2022年12月段伟红去云南考察乡村振兴、2023年4月赴浙江考察乡村振兴和新型教育实践以及赴云南考察乡村教育及支教、以及6月底7月初赴福建屏南考察乡村振兴的消息。

国际媒体关注其涉高层权钱交易

2012年，段伟红的名字出现在《纽约时报》题为"总理家人隐秘的财富"的报道中。文中写道，女富商段伟红的泰鸿公司就是总理温家宝的母亲与其他亲属持有的平安股份的投资平台。但文章写道，直到《纽约时报》向她展示了这些投资者的姓名，她一直表示，她不知道这些人和温家宝有亲戚关系。

2018年2月，《纽约时报》披露"温家宝家族商业合伙人段伟红被拘留"的消息，并引述知情人士称，段伟红已于2017年中共党代会前被关押。文章引述一名与段伟红关系密切的人士说，她被关押也许是因为对前政治局委员孙政才，而不是对温家宝或其亲属所做的腐败调查。文章称，不清楚段伟红与孙政才之间的关系；但公司记录显示，在2008年的夏季奥运会召开前，段伟红和前夫沈栋经营的一家公司拿下了北京当时迅速扩张的机场附近的土地。其时，孙政才一直主政机场所在的区。

段伟红前夫沈栋在伦敦接受德国之声采访

唯一一次打来电话敦促前夫不要出书

2021年，段伟红的前夫沈栋出版新书《红色轮盘》，揭露中国权钱交易内幕。他向多家媒体表示，段伟红曾在这本书发行前不久联系过他，敦促他不要出版这本书。沈栋表示，他认为段伟红是在中共及其安全部门的压力下打了这个电话。他说那是他及段伟红的家人在她消失四年后接到的第一个电话，并且段伟红在电话中表示，她只是暂时获释，随时可能被再次关押。

2023年7月，沈栋在伦敦接受德国之声专访时表示，他将于7月13日前往美国国会作证，谈中国商业经营环境。沈栋并在专访中表示，当时他们夫妇与温家宝一家的关系是一种利益交换，"只不过在这个利益交换、在这个外层上，做了不同的包装"。他说，所有这种权力利益交换都是这样，"中间一个软体的隔，如果赤裸裸的利益交换，他也不舒服，我们也不舒服"。

《纽约时报》2012年的报道中称，通过调查公开记录和政府颁发的身份证，并对三家中国投资公司的所有权进行追踪之后，估算出温家宝的母亲在平安保险持有的股份在2007年价值1.2亿美元（约合7.6亿元人民币）。他母亲在平安持有的股票被登记在一家名为泰鸿的控股公司名下，该公司注册地是总理的故乡天津。段伟红的泰鸿公司披露信息与段伟红的研究生论文显示，2002年，在平安保险首次公开发行股票之前，泰鸿以6500万美元购得了平安3%的股份。5年后，这些股票的市值为37亿美元。

2018年4月，多家海外媒体报道财新网一篇有关段伟红涉孙政才案的文章被删。不过，在财新国际的英文网页上，至今仍能看到一篇日期为2018年3月的英文报道，其中引述消息人士称，自孙政才2017年7月受到中共反腐调查以来，段伟红已经失联至少五个月。文章写道，不清楚是段伟红本人受到调查，还是因孙政才案被拘留。文章也提及北京顺义机场地块项目以及平安保险首次公开发行股票一事。

官至中共中央政治局委员、重庆市委书记的孙政才于2018年5月因受贿被判处无期徒刑。

（综合报道）

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