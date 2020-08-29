 殴打黑人！法国警察暴力问题连连被曝光 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.11.2020

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时政风云

殴打黑人！法国警察暴力问题连连被曝光

这是巴黎一周内第二起被曝光的警暴事件：继不久前的难民事件后，又有三名警察对一名黑人拳打脚踢。这令人们怒火中烧。目前，检查机关已经介入调查。

Frankreich Paris Zeltlager für Flüchtlinge am Place de la Republique

（德国之声中文网）巴黎检方对三名警察展开调查，他们殴打了一名黑人音乐制作人。司法部门指控这些警员在执勤时使用暴力并作虚假陈述。法国内政大臣达曼宁（Gérald Darmanin）要求巴黎警察局，对三名警员停职。

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本周六，法国、瑞士、德国等多个国家举行示威活动，反对种族歧视和警察暴力。在巴黎和伦敦，示威期间发生了警民冲突。

在法国南特的一次交通检查过程中射杀了一名22岁青年的那名警官承认，此前对事实经过的陈述中有不实之辞。消息传出，暴力骚乱再起。

一名22岁青年在一次警察检查中被开枪打死的事件发生后，法国西部城市南特（Nantes）一城区的众多居民以激烈方式发泄愤怒，引发冲突，造成紧张局势。

法新社从调查人员那里获知，法国国家警察局长（Frédéric Veaux）已经对涉事警察进行了停职处理。监控摄像头显示，他们尾随这名黑人音乐制作人、进入他在巴黎的工作室，并对其拳打脚踢。

在一份书面纪要中，这些警员记录道：他们在街上告诫了名叫"米歇尔"（Michel）的男子，因为他没有按照目前的要求戴口罩。法新社援引这份警方记录说："当我们试图扣留他时，他强行将我们拖进大楼。"

该纪要中还提到该男子殴打警察。但是，监控录像中看不到这一情况。该视频被完整地发布在互联网平台"Loopsider"上。视频中，可以看到其他人急忙前来帮助这位黑人男子，将警察们赶出音乐工作室。然后这些警察朝门里扔了一颗催泪弹，并掏出枪将"米歇尔"拿下。这些都被周围居民用手机录下。

"不堪忍受的图像"

巴黎副市长格雷戈尔（Emmanuel Grégoire ）在推特上表示，这是"不堪忍受的图像"。在另一条推特中，他还添加了#JeSuisMichel（我是米歇尔）的标签。

法国议会中的反对派已经要求内政部长达曼宁撤回有争议的法律，该法会将传播这种关于警方行动、内容残酷的影音录像定为犯罪。民权组织和新闻工作者也担心，警察暴力行为可能因此难被发现、免受惩罚。

这已经是本周第二次基于视频记录，对巴黎警方的暴力行为进行调查。上次事件中，警察对巴黎共和广场上和平抗议的难民、移民群体拳打脚踢，并使用了催泪弹。这也被人们用视频记录了下来。该事件后，法国政府下令警署进行内部调查。

Frankreich Paris Zeltlager für Flüchtlinge am Place de la Republique

法国警察对巴黎共和广场上和平抗议的难民、移民群体动武

达曼宁周二刚刚就发生在巴黎的警察针对难民的暴力行为表示震惊。而在同一天，法国国民议会一读通过了禁止转发此类影音的上述法案。

这名遭警察殴打的黑人音乐制作人据称之后还被拘留48小时，其律师将该消息告知法新社。他说："如果不是被录了下来，我的当事人如今可能已经在狱中了。"

王凡/洪沙（法新社，美联社，路透社）

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