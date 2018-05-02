“残酷的童话”：狱中作家李必丰小说在柏林获赞

（德国之声中文网）"这是一个残酷的童话，" 9月14日傍晚，主持人荻雨霏（Didi Kirsten Tatlow）引用朗读者Friedhelm Ptok的话，开始了长篇小说《天空的翅膀》推介会。该书中文版和德文版同时由德国芦笛出版社（RUDI-Verlag）出版发行。

Ptok说，该书也是一个"凶狠的讽刺"，"用夸张的手法讲述残酷的现实"。它的故事主线有些荒诞："文革"期间，主人公张发福带着自己的女儿小梅艰难上京，要把她的贞节献给伟大领袖毛主席。围绕着这条荒诞主线展开的叙述，是真实的历史、政治和人性。

长期在中国生活、曾任《纽约时报》驻京记者的荻雨霏认为，这是一本了解中国的重要小说。它涉及到文革武斗、广西人吃人事件以及从四川乡村到北京中南海的权力斗争。而且，它还并不多见地描述了红旗招展所掩盖的无处不在的性侵和强奸。小梅和父亲向毛主席"献宝"必需的出行介绍信，就是她的伯父、当地革命委员会主任强奸她之后开出的。

"这是探向那个时代的一束光。"来自柏林马丁-格罗皮乌斯博物馆（Martin-Gropius-Bau）的策展人Gereon Sievernich评价该书说。他曾经策划过艾未未画展及刘霞摄影展，对中国问题相当熟悉。他认为，书中描述的荒谬的意识形态并没有成为历史，比如刚刚发生的易卜生戏剧《人民公敌》停演事件；它也没有停留在中国境内，而是向全世界蔓延，比如广受质疑的孔子学院。

德国文学之家前任主席Herbert Wiesner认为，西方社会对于专制政权的国家暴力的关注远远不够，《天空的翅膀》是一个有力的补充。他的观点得到在座嘉宾和听众的回应。Sievernich说，我们也不是那么无力，可以读这本书，可以给中国的习近平写信，也可以给德国的默克尔写信。听众中一位前外交官响应说，从国际关系的角度看，应该更多地呼吁抵制国家暴力。

中国的罪犯，文学的良知

出席推介会的德国笔会副主席Ralf Nestmeyer介绍说，柏林国际文学节一直关注狱中良心作家，包括俄罗斯作家、土耳其作家，以及这部小说的作者李必丰。目前，他正在中国四川一所监狱服刑。

李必丰，1964年出生，原为四川省绵阳市税务局干部。1989年，参加"八九民运"。当年7月被捕，判处有期徒刑5年。1994年刑满出狱后﹐李必丰加入了非官方的基督教组织﹐并和教友们成立了"华人良心关怀行动组织"﹐在全国范围内对失业下岗工人和妇女、儿童生存现状等情况进行书面调查﹐发布调查报告﹐向国内国际提供资讯。1998年3月﹐李必丰再次被捕﹐ 8月被以经济诈骗罪判处有期徒刑7年。

2011年9月，李必丰再次以经济罪名被拘捕。2012年，以合同诈骗罪被判处有期徒刑10年。据悉，官方怀疑他资助异议作家廖亦武出逃德国。现居柏林的廖亦武，在德国出版了多部作品，并获得包括德国书业和平奖在内的多项奖励。

李必丰是独立中文笔会会员，长期坚持诗歌和小说写作。他的很多作品都在狱中写就。作家汪建辉说，如果说有"地下写作"这一种说法，那么李必丰的写作比"地下"还要地下，在中国几乎无人知晓。

2012年，艺术家艾未未、作家廖亦武、哈金和赫塔•穆勒发起全球作家艺术家签名活动，呼吁营救李必丰。他被认为是因为人权良知而遭受迫害的狱中作家。

"中国男性作家中少有的反思文字"

在第一部小说出版之前，李必丰已经是柏林国际文学节的"常客"。在廖亦武的推动之下，该文学节曾介绍并呼吁营救李必丰，并于2013年发起李必丰作品全球朗读活动。

柏林国际文学节主席乌尔里希•施莱伯（Ulrich Schreiber）接受德国之声采访说，人权是该文学节关注的重要主题之一。他说，"世界上有很多种语言在谈论人权，中文是其中之一。"他认为文学不必是政治的，但事实上，无数作家都在政治压迫下或者为政治反抗而写作。因此，文学节不可能脱离政治。

去年10月，施莱伯出席香港文学活动时，打算访问中国大陆，签证申请遭到中国政府拒绝。

出版人苏晓琴说，她欣赏李必丰的文字，那是中国男性作家中少有的带有反思性的文字，朴素而真诚。在出版了一系列藏文-德文、汉语-德文的语言学习书籍之后，她首次尝试出版文学作品。苏晓琴说，在民主中国阵线主席盛雪的帮助下，她从李必丰的儿子蒋佳冀那里获得了该书的出版授权。蒋佳冀目前生活在加拿大。居住在柏林的艺术家孟煌为该书创作了12幅插画，这些插画同时也在本届柏林国际文学节单独展出。

廖亦武在推介会上朗诵了李必丰的诗歌，并演奏了音乐。没有人知道，此时此刻，在中国四川那所监狱里，"罪犯李必丰"正在做什么。也许他正在艰辛劳动，也许他正在背诵思想检查，也许他正在偷偷写作。在写给本书的序言《你的天空还有翅膀吗》中，廖亦武问："他还在写吗？还在制造罪证吗？"