残忍杀害19名残障人士 日本男子被判死刑

（德国之声中文网）本周一（3月16日）日本一家法院判处一名在一家福利院杀害了19名残障人士的男性凶犯死刑。

"没有宽容的余地"

庭审期间，这位名叫植松圣的被告没有否认自己的罪行，而且他表示对自己的所作所为"不后悔"。植松圣的辩护律师为他做的是无罪辩护。律师辩护称，植松圣作案时由于吸食了毒品存在"精神障碍"。

不过法官认为，植松圣具备刑事责任能力，在他所犯的案件中"没有宽容的余地"。

法官说："19条人命就这样被剥夺了，这是非常严重的罪行。我们注意到罪犯没有犯罪前科，所以我们也谨慎地考虑到这一点。但是我们仍然要求判处罪犯死刑。"

日本大量民众要去进入法院旁听判决

"二战后最大的杀人魔"

现年30岁的植松圣曾在日本神奈川县的一家残障人福利院工作。

2016年7月的一天，他在凌晨时分潜入自己曾经工作过的这家福利院，残忍地杀害了居住在那里的19名残障人士，并造成24人受伤。多数死者是在睡梦中被杀害的。

植松圣多次在法庭上表示，那些被杀害的残疾人是"社会的负担"，杀掉他们对社会有益。

日本媒体将植松圣称作是"二战后最大的杀人魔"。日本警察厅称，此事件是二战以后日本最惨重的大规模屠杀事件。

洪沙/叶宣 (法新社、美联社、路透社)