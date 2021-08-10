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国家机关基于法律所赋予的权力，以结束犯人的生命作为刑罚。死刑是世界上最古老的刑罚之一。
目前，世界上超过2/3的国家已经在法律上或事实上废除或停止了死刑。
中国的一个法院在10日維持对一名加拿大人在一走私毒品案中的死刑判決。路透社报道，11日，另一中国法院也将对先前被控涉嫌间谍活动的加国商人作出裁决。外界认为这些举动与孟晚舟在加拿大的案件有关。
白俄罗斯记者普罗塔塞维奇遭到当局以离奇的方式逮捕后，同班机上的一名乘客描述了他当时的反应。
大赦国际发布了2020年度全球死刑报告，这一年度处决死刑数量较之前有所减少。不过报告指出，当全世界为保护生命免受疫情侵害而奋斗之际，一些国家仍继续执行死刑，有些国家的死刑数量甚至出现上升。
70年前，巴伐利亚州兰茨贝格（Landsberg）数千市民示威集会，反对判处多名纳粹战犯死刑。这一事件显示，很多德国人头脑里的认罪意识有多低。
国有企业中国华融资产管理股份有限公司原党委书记、董事长赖小民以受贿罪、贪污罪和重婚罪被判处死刑。
哈萨克斯坦早已停止执行死刑多年。如今该国总统正式签署废除死刑的法案，完成废死的法律流程。
在其公寓内发现了9具尸体残肢后，2017年，白石隆浩（Takahiro Shiraishi）在警方的一次晨间突击搜捕行动中落网。据报道，遇害人都是在他此前在社交媒体上结交后诱入公寓的。
伊朗最高法院数天前刚证实对持不同政见、对政府持批评态度的记者、博主扎姆（Ruhollah Sam ）的死刑判决。据伊朗媒体报道，死刑判决已于本周六执行。
在连续多日发生民众抗议后，孟加拉国政府通过一项法律修正案，规定可对强奸罪适用死刑。迄今，根据该国法律，强奸罪的最高量刑是终身监禁。
加拿大籍男子徐伟洪日前被中国广州中级人民法院以制造毒品罪一审判处死刑，成为去年以来以同样罪名在中国被判极刑的第三名加拿大公民。加拿大外长对这一判决深表关切，并强调指出，加方曾一再向中国政府阐明反对死刑的立场。
纪录片《我的儿子是死刑犯》导演李家骅因为2008年拍摄死刑相关议题时，逐渐改变自己支持死刑的态度。新片中，他更以三起受到台湾社会关注的死刑判决案件，揭露加害人家属不为人知的苦痛。他接受德国之声访问，谈谈自己从影像谈死刑的观察。
在1970年代和80年代，杀人狂“金州杀手”令整个加利福尼亚州陷入恐慌。2018年前警官迪安杰洛（Joseph James DeAngelo）终于落网。现在，他与检察官达成协议，在法庭上承认犯下的13起谋杀罪。
澳大利亚总理莫里森对该国一公民在中国被判死刑表达关切。这一事件可能对本已陷入低谷的澳中关系雪上加霜。
一名澳大利亚公民因走私毒品罪在中国被判处死刑，此项裁决或将进一步加剧北京与堪培拉之间的紧张关系。
中国人大召开，香港“一国两制”即将被判死刑？蔡英文开启第二任期，防疫有成的台湾依然没能获得世卫大会的邀请。花3分钟，看7张图，速览一周大事。
中国人大公布了拟议的香港版《国安法》细节。专家认为，《国安法》可能将动摇“一国两制”框架，甚至是对香港宣判死刑。
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