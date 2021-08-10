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死刑

国家机关基于法律所赋予的权力，以结束犯人的生命作为刑罚。死刑是世界上最古老的刑罚之一。

目前，世界上超过2/3的国家已经在法律上或事实上废除或停止了死刑。

02.03.2017, China, Yanji: Das Videostandbild zeigt Michael Spavor, Korea-Experte, während eines Skype-Interviews. China hat die Festnahme eines zweiten Kanadiers bestätigt. Auch gegen den Korea-Experten Michael Spavor werde ermittelt, weil er verdächtig werde, «in Aktivitäten verwickelt zu sein, die die nationale Sicherheit gefährden», berichtete die Nachrichtenagentur China News Service am Donnerstag den 13.12.2018 unter Hinweis auf das Staatssicherheitsbüro in Dandong an der nordkoreanischen Grenze. (Bestmögliche Qualität) Foto: Uncredited/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

加拿大商人被控间谍案 中国法院预计明天判决 10.08.2021

中国的一个法院在10日維持对一名加拿大人在一走私毒品案中的死刑判決。路透社报道，11日，另一中国法院也将对先前被控涉嫌间谍活动的加国商人作出裁决。外界认为这些举动与孟晚舟在加拿大的案件有关。
31.08.2020 *** Former chief editor of a Telegram channel Nexta Roman Protasevich was detained in Minsk onboard a Ryanair plane that made an emergency landing in the Belarusian capital on 31 August 2020 File photo: Roman Protasevich former editor in chief of the Nexta (or Nehta) Telegram and youtube channel initiator covering the Belarusian protests, speaking during the rally are seen in Gdansk, Poland on 31 August 2020 Belarusians living in Gdansk and their Polish supporters attend Solidarity with Belarus rally in Gdansk, to support protesters in Belarus. (Photo by Michal Fludra/NurPhoto)

白俄罗斯记者： 这里等着我的是死刑 24.05.2021

白俄罗斯记者普罗塔塞维奇遭到当局以离奇的方式逮捕后，同班机上的一名乘客描述了他当时的反应。
SAN QUENTIN, CA - MARCH 13: In this handout photo provided by California Department of Corrections and Rehabilitation, San Quentin's death lethal injection facility is shown before being dismantled at San Quentin State Prison on March 13, 2019 in San Quentin, California. California Governor Gavin Newsom announced today a moratorium on California's death penalty. California has 737 people on death row, the largest death row population in the United States. (Photo by California Department of Corrections and Rehabilitation via Getty Images)

大赦国际：全球死刑数量创十年来最低 21.04.2021

大赦国际发布了2020年度全球死刑报告，这一年度处决死刑数量较之前有所减少。不过报告指出，当全世界为保护生命免受疫情侵害而奋斗之际，一些国家仍继续执行死刑，有些国家的死刑数量甚至出现上升。
Am 7.1.1951 demonstrierten in Landsberg am Lech rund 4.000 Menschen für die Aufhebung der Todesstrafe von 28 NS-Kriegsverbrechern im Landsberger Kriegsverbrechergefängnis.

德国1951：他们为何声援大屠杀凶手？ 07.01.2021

70年前，巴伐利亚州兰茨贝格（Landsberg）数千市民示威集会，反对判处多名纳粹战犯死刑。这一事件显示，很多德国人头脑里的认罪意识有多低。
In this image taken from Jan. 5, 2021, video footage run by China's CCTV via AP Video, Lai Xiaomin, the former head of the state-owned China Huarong Asset Management Co.Ltd., attends court at the Second Intermediate People's Court of Tianjin in China. Lai has been sentenced to death for bribe taking in one of the harshest punishments for economic crimes in recent years. (CCTV via AP Video)

受贿17亿元，原国企高管赖小民被判处死刑 05.01.2021

国有企业中国华融资产管理股份有限公司原党委书记、董事长赖小民以受贿罪、贪污罪和重婚罪被判处死刑。
Qassym-Schomart Toqajew, Pr‰sident von Kasachstan, Deutschland, Berlin, Bundeskanzleramt, Presseunterrichtung durch die BKin und den Pr‰sidenten der Republik Kasachstan, Kassim-Schomart Tokajew, nach dem gemeinsamen Gespr‰ch und Mittagessen, 05.12.2019 *** Qassym Schomart Toqajew, President of Kazakhstan, Germany, Berlin, Federal Chancellery, press briefing by the BKin and the President of the Republic of Kazakhstan, Kassim Schomart Tokajew, after the joint discussion and lunch, 05 12 2019

哈萨克斯坦正式废除死刑 03.01.2021

哈萨克斯坦早已停止执行死刑多年。如今该国总统正式签署废除死刑的法案，完成废死的法律流程。
This court sketch drawing created by Masato Yamashita on September 30, 2020 shows Takahiro Shiraishi (C), at the first trial at Tokyo District Court Tachikawa Branch in Tachikawa, Tokyo. - Shiraishi dubbed the Twitter killer was on December 15, 2020, sentenced to death for murdering and dismembering nine people he snared online, local media said. (Photo by Masato YAMASHITA / JIJI PRESS / AFP) / Japan OUT / - RESTRICTED TO EDITORIAL USE, MANDATORY CREDIT OF THE ARTIST, TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION (Photo by MASATO YAMASHITA/JIJI PRESS/AFP via Getty Images)

日本“推特杀手”被判死刑 15.12.2020

在其公寓内发现了9具尸体残肢后，2017年，白石隆浩（Takahiro Shiraishi）在警方的一次晨间突击搜捕行动中落网。据报道，遇害人都是在他此前在社交媒体上结交后诱入公寓的。
In this June 2, 2020 photo, journalist Ruhollah Zam speaks during his trial at the Revolutionary Court, in Tehran, Iran. Iran. The judiciary spokesman, Gholamhossein Esmaili, announced Tuesday, June 30, 2020 that Zam, a journalist whose online work helped inspire the 2017 economic protests and who returned from exile to Tehran was sentenced to death. The Persian writing on the podium reads, defendant's place. (Ali Shirband/Mizan News Agency via AP)

在伊朗 一名记者被绞刑处死 12.12.2020

伊朗最高法院数天前刚证实对持不同政见、对政府持批评态度的记者、博主扎姆（Ruhollah Sam ）的死刑判决。据伊朗媒体报道，死刑判决已于本周六执行。

5.10.2020, Dhaka, Bangladesch Protests against unending incidents of rape, sexual harassment and torture against women across Bangladesh flared up in Dhaka and elsewhere in the country since Monday (05.10.2020) as a video of a 37-year-old woman getting sexually assaulted and tortured by a group of youths in Begumganj upazila in Noakhali went viral on social media. // Redakteur: Mohammad Zahidul Haque

孟加拉国立法 强奸罪可获死刑 13.10.2020

在连续多日发生民众抗议后，孟加拉国政府通过一项法律修正案，规定可对强奸罪适用死刑。迄今，根据该国法律，强奸罪的最高量刑是终身监禁。
BEIJING, CHINA - DECEMBER 04: China and Canada flag is displayed in front of the Forbidden City on December 4, 2017 in Beijing, China. At the invitation of Premier Li Keqiang of the State Council of China, Prime Minister of Canada, Justin Trudeau will pay an official visit to China from Dec 3 to 7. (Photo by Lintao Zhang/Getty Images)

中国再判一名加拿大公民死刑 07.08.2020

加拿大籍男子徐伟洪日前被中国广州中级人民法院以制造毒品罪一审判处死刑，成为去年以来以同样罪名在中国被判极刑的第三名加拿大公民。加拿大外长对这一判决深表关切，并强调指出，加方曾一再向中国政府阐明反对死刑的立场。
Regisseur Lee Chia-Hua Filmstills Dokumentarfilm Me and My Condemned Son

我的儿子是死刑犯 怎么办? 31.07.2020

纪录片《我的儿子是死刑犯》导演李家骅因为2008年拍摄死刑相关议题时，逐渐改变自己支持死刑的态度。新片中，他更以三起受到台湾社会关注的死刑判决案件，揭露加害人家属不为人知的苦痛。他接受德国之声访问，谈谈自己从影像谈死刑的观察。
June 29, 2020, CA, USA: Joseph James DeAngelo, right, and public defender Joseph Cress, left, at Sacramento State on Monday, July 29, 2020. DeAngelo admitted to being the Golden State Killer and entered a string of guilty pleas during the hours-long hearing. (Credit Image: Â© TNS via ZUMA Wire |

美国"金州杀手"终于认罪 30.06.2020

在1970年代和80年代，杀人狂“金州杀手”令整个加利福尼亚州陷入恐慌。2018年前警官迪安杰洛（Joseph James DeAngelo）终于落网。现在，他与检察官达成协议，在法庭上承认犯下的13起谋杀罪。

ARCHIV - 23.04.2020, Australien, Canberra: Scott Morrison, Premierminister von Australien, spricht während einer Pressekonferenz. (zu dpa «Erst Buschbrände, jetzt Corona: Australien sagt Millionen-Hilfe zu ») Foto: Mick Tsikas/AAP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

澳籍男子在华获死刑 堪培拉艰难交涉 15.06.2020

澳大利亚总理莫里森对该国一公民在中国被判死刑表达关切。这一事件可能对本已陷入低谷的澳中关系雪上加霜。
A security guard stands on duty outside the Guangzhou Intermediate People¿s Court where New Zealand's Peter Gardner stands for his drug smuggling trial in Guangzhou in south China's Guangdong province Thursday, May 7, 2015. Gardner, who also has Australian citizenship, was detained in Guangzhou on Nov. 8 when police said he was trying to smuggle more than 30 kilograms (66 pounds) of methamphetamine out of China. Gardner could face the death penalty if convicted. (AP Photo/Paul Traynor)

澳公民在中国被判死刑 13.06.2020

一名澳大利亚公民因走私毒品罪在中国被判处死刑，此项裁决或将进一步加剧北京与堪培拉之间的紧张关系。

Schweiz Genf WHO Treffen (picture-alliance/Photoshot/WHO)

七张图看一周大事 23.05.2020

中国人大召开，香港“一国两制”即将被判死刑？蔡英文开启第二任期，防疫有成的台湾依然没能获得世卫大会的邀请。花3分钟，看7张图，速览一周大事。
November 13, 2016 - Hong Kong, Hong Kong - Chinese characters: one country, two systems..Anti-Hong Kong independence and support for the interpretation of the National People's Congress rally, outside the Legislative Council, and Tamar Park held a rally to support the NPC Standing Committee on the interpretation of Article 104 of the Basic Law. The organizer set up a platform and a large screen in Legislative Council Road. League estimates, the rally of about 40,000 people involved, a large number of hand-held slogans and the flag of the participants |

北京公开《国安法》细节 专家忧香港自治“被判死刑” 22.05.2020

中国人大公布了拟议的香港版《国安法》细节。专家认为，《国安法》可能将动摇“一国两制”框架，甚至是对香港宣判死刑。
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