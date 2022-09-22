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国家机关基于法律所赋予的权力，以结束犯人的生命作为刑罚。死刑是世界上最古老的刑罚之一。
目前，世界上超过2/3的国家已经在法律上或事实上废除或停止了死刑。
中国原司法部部长傅政华受贿和徇私枉法一案一审宣判。傅政华被判处死刑，缓期两年，改为无期后不得减刑。至此，"孙力军政治团伙案"受审者中，多数已获重刑。
一向被視為民主與人權價值進步的台灣，在死刑存廢議題上的討論卻甚是艱難。每每有重大刑案發生時，除了出現要判死的呼聲，廢除死刑推動團體也會在新聞熱點上成為眾矢之的。
乌克兰独立日之际，基辅担心，俄罗斯会选择这一天对被俘的乌克兰士兵展开"审判秀"。乌克兰方面称，任何针对被俘士兵的死刑判决都是违反国际法的行为。
俄乌战争最新局势：乌克兰东部地区亲俄分离主义分子宣布"暂停死刑规定"无效；华盛顿又向基辅政府提供了17亿美元资金；俄乌有关乌克兰粮食出口问题的谈判在土耳其举行。
該名男子智商僅69，因運送相當於3個湯匙份量的海洛英而被處決。其母多次上訴但遭法院駁回，家屬批評新加坡政府不人道，人權組織、聯合國及歐盟等也都強烈譴責。
中国的一个法院在10日維持对一名加拿大人在一走私毒品案中的死刑判決。路透社报道，11日，另一中国法院也将对先前被控涉嫌间谍活动的加国商人作出裁决。外界认为这些举动与孟晚舟在加拿大的案件有关。
白俄罗斯记者普罗塔塞维奇遭到当局以离奇的方式逮捕后，同班机上的一名乘客描述了他当时的反应。
大赦国际发布了2020年度全球死刑报告，这一年度处决死刑数量较之前有所减少。不过报告指出，当全世界为保护生命免受疫情侵害而奋斗之际，一些国家仍继续执行死刑，有些国家的死刑数量甚至出现上升。
70年前，巴伐利亚州兰茨贝格（Landsberg）数千市民示威集会，反对判处多名纳粹战犯死刑。这一事件显示，很多德国人头脑里的认罪意识有多低。
国有企业中国华融资产管理股份有限公司原党委书记、董事长赖小民以受贿罪、贪污罪和重婚罪被判处死刑。
哈萨克斯坦早已停止执行死刑多年。如今该国总统正式签署废除死刑的法案，完成废死的法律流程。
在其公寓内发现了9具尸体残肢后，2017年，白石隆浩（Takahiro Shiraishi）在警方的一次晨间突击搜捕行动中落网。据报道，遇害人都是在他此前在社交媒体上结交后诱入公寓的。
伊朗最高法院数天前刚证实对持不同政见、对政府持批评态度的记者、博主扎姆（Ruhollah Sam ）的死刑判决。据伊朗媒体报道，死刑判决已于本周六执行。
在连续多日发生民众抗议后，孟加拉国政府通过一项法律修正案，规定可对强奸罪适用死刑。迄今，根据该国法律，强奸罪的最高量刑是终身监禁。
加拿大籍男子徐伟洪日前被中国广州中级人民法院以制造毒品罪一审判处死刑，成为去年以来以同样罪名在中国被判极刑的第三名加拿大公民。加拿大外长对这一判决深表关切，并强调指出，加方曾一再向中国政府阐明反对死刑的立场。
纪录片《我的儿子是死刑犯》导演李家骅因为2008年拍摄死刑相关议题时，逐渐改变自己支持死刑的态度。新片中，他更以三起受到台湾社会关注的死刑判决案件，揭露加害人家属不为人知的苦痛。他接受德国之声访问，谈谈自己从影像谈死刑的观察。
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