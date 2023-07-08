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国家机关基于法律所赋予的权力，以结束犯人的生命作为刑罚。死刑是世界上最古老的刑罚之一。
目前，世界上超过2/3的国家已经在法律上或事实上废除或停止了死刑。
伊朗司法部表示，两名参与去年10月发生的沙赫切拉陵墓袭击事件的男子周六（7月8日）被执行死刑。国际特赦组织等人权组织称，伊朗每年被执行死刑的人数仅次于中国，位居全球第二。
中國是世界上執行最多死刑的國家，而台灣雖然承諾「逐步廢死」，但專家認為台灣政府沒有推動實質進展。法國「共同反死刑組織」（ECPM）執行長到台灣參加亞洲區域研討會，他告訴DW，台灣應該加快腳步廢死，展現不同於中國的民主價值。
国际特赦组织的报告显示，2022 年全球至少有883人被执行死刑，是五年来的最高数字。统计数据不包括中国执行的死刑人数——估计每年高达数千。
全球剩下14%國家仍有死刑，台灣是其中一個很特別存在：民主、自由、開放、多元，同婚合法也是全亞洲第一，但只要談到死刑，就會挑動民眾敏感神經，這也讓允諾邁向廢死的台灣政府裹足不前，不敢公開討論，結果讓死刑議題淪為部分候選人的選舉看板，以及政府面對國際人權審查的粉飾。
据伊朗国家媒体报道，那些被指控「尘世腐败」和「与外国势力勾结」的人将不会被赦免。同时，前伊朗总统和总理呼吁进行政治改革。
据伊朗媒体报道，曾任该国国防部副部长的阿克巴利已经被处决。拥有伊朗与英国双重国籍的他此前被指控为英国从事间谍活动。英国以及美国方面都对这一处决表示谴责。
上周六伊朗刚执行了两项死刑案，周一又有3人被判死刑。自阿米尼案爆发的抗议活动以来，已有17人被判死刑，4人被执行死刑。
这是今年九月伊朗爆发抗议浪潮以来，外界首次获悉示威者被处死的案例。活动人士担心，今后会有更多示威者面临同样命运。与此同时，伊朗最高领袖哈梅内伊的妹妹及伊朗前总统均呼吁当局停止镇压。
一向被視為民主與人權價值進步的台灣，在死刑存廢議題上的討論卻甚是艱難。每每有重大刑案發生時，除了出現要判死的呼聲，廢除死刑推動團體也會在新聞熱點上成為眾矢之的。
俄乌战争最新局势：乌克兰东部地区亲俄分离主义分子宣布"暂停死刑规定"无效；华盛顿又向基辅政府提供了17亿美元资金；俄乌有关乌克兰粮食出口问题的谈判在土耳其举行。
該名男子智商僅69，因運送相當於3個湯匙份量的海洛英而被處決。其母多次上訴但遭法院駁回，家屬批評新加坡政府不人道，人權組織、聯合國及歐盟等也都強烈譴責。
白俄罗斯记者普罗塔塞维奇遭到当局以离奇的方式逮捕后，同班机上的一名乘客描述了他当时的反应。
大赦国际发布了2020年度全球死刑报告，这一年度处决死刑数量较之前有所减少。不过报告指出，当全世界为保护生命免受疫情侵害而奋斗之际，一些国家仍继续执行死刑，有些国家的死刑数量甚至出现上升。
70年前，巴伐利亚州兰茨贝格（Landsberg）数千市民示威集会，反对判处多名纳粹战犯死刑。这一事件显示，很多德国人头脑里的认罪意识有多低。
国有企业中国华融资产管理股份有限公司原党委书记、董事长赖小民以受贿罪、贪污罪和重婚罪被判处死刑。
哈萨克斯坦早已停止执行死刑多年。如今该国总统正式签署废除死刑的法案，完成废死的法律流程。
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