 死亡集装箱 英警方确认遇难者均为中国公民 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.10.2019

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死亡集装箱 英警方确认遇难者均为中国公民

根据英国独立电视台ITV报道，伦敦附近卡车集装箱发现的39名死者是中国公民。英国警方随后证实了这个消息。

Großbritannien Grays 39 Tote in Container entdeckt (picture-alliance/empics/S. Rousseau)

（德国之声中文网）英国独立电视台ITV报道，英国警方昨天在一个卡车集装箱中发现了39具尸体，死者均是中国籍。警察随后证实了这一消息，英国警方在声明中说："我们确认8名死者为女性，31人为男性。他们被确认为中国公民。"

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英国警方在一个卡车集装箱中发现了39具尸体，当地媒体周四报道称，死者全部来自中国，这一消息目前已经得到警方证实。有英国议员认为这又是一起恶性贩卖人口事件。一名嫌犯已被逮捕。 (24.10.2019)

根据欧洲边境与海岸警卫局提供的数据，上个月，非法越境现象增加了14%，经由希腊的偷渡路线尤其成为关注焦点。 (20.10.2019)

由于风暴逼近，悬挂荷兰国旗的一艘难民救援船获准靠近马耳他海岸。船上有三十多名在地中海被救的偷渡移民。 (03.01.2019)

警方还表示，死者中并没有儿童。之前有报道指死者中有一名未成年人，她实际上是一名女性。这些人或是被冻死的，因为这是一个可以冷冻的货车集装箱。但警方并未证实死亡原因。

官媒《环球时报》在推特账号上发布推文："中国驻英国大使馆表示：我们怀着沉重的心情看到有关埃塞克斯39人死亡的报道。我们正与英国警方保持密切联系，核实确认相关情况。"

警察继续调查来自北爱尔兰的25岁卡车司机。BBC报道，警察搜查了北爱尔兰的两处民宅。

多年来，非法移民一直用卡车运人的方式，从欧洲大陆偷渡到英国。2000年英国曾经发生过一次非法移民惨剧。英国多佛港一辆货柜车车厢里发现58名中国偷渡客的尸体。汽车是从比利时泽布吕赫港（Zeebrugge）出发的。

在本周发生的案件中，集装箱也是从比利时泽布吕赫港口出发到达埃塞克斯郡的。人们相信，红色的卡车来自爱尔兰。挡风玻璃上有着"爱尔兰"字样。

观看视频 03:13

偷渡英国的跳板

尸体是在凌晨1点40分被发现的，也就是集装箱到达英国一个多小时后。卡车已经被转移到附近的安全地点，以便工作人员妥善处理尸体，法医展开工作。

这辆卡车是在英国东南部埃塞克斯郡格雷斯（Grays）的一个工业园区被发现的。埃塞克斯总警司马里纳（Andrew Mariner）在一份声明中表示："这是一场悲剧，许多人失去了生命。救援人员赶到现场，但不幸的是，39人已经死亡。"

即便因为脱欧问题久病缠身，英国仍然是一个吸引移民的国家。一些偷渡者选择坐小船横渡英吉利海峡，也有人通过欧洲隧道从法国偷渡到英国，藏在在汽车的后备箱。但这次工业园区发生的恶性事件可以看到，犯罪团伙作案猖獗，仍然大规模的进行人口贩卖。

 

文木 /达扬（路透社，美联社，德新社）

 

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