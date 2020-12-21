 死亡人数12月翻倍 新冠第二波重创德国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.12.2020

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时政风云

死亡人数12月翻倍 新冠第二波重创德国

在12月头三个星期里，德国已有超过1万人死于新冠，几乎为11月新冠死亡人数的两倍。一周前德国虽推出了更为严格的防疫措施，但效果尚未显现。而英国发现传染力更强新冠病毒的消息更让德国政府如临大敌。

Deutschland | Coronakrise: Krankenhaus in Aachen

亚琛大学医院重症病房的新冠患者

（德国之声中文网）据罗伯特·科赫研究所本周一（12月21日）公布的数据，12月以来德国已有10027人死于新冠，几乎是11月新冠死亡人数（5796人）的两倍。

由于比较及时采取封锁措施，德国较为顺利地度过了第一波疫情。在3月到5月间，德国总共有7869人死于新冠，远低于法国、英国、意大利和西班牙等欧洲国家。9月和10月，德国的新冠死亡人数分别为190人和964人。

但是，在过去几天里，德国每天都有约500人死于新冠，新增感染人数也居高不下，有时每天新增甚至超过3万人。不断创下新高的每日死亡人数和新增感染人数显示，德国尚未达到第二波的峰值。过于7天，德国平均每10万人中的新增感染人数为197.1。而德国政府的目标是将这一数值压低到50以下。

变异新冠病毒已抵达德国？

英国首相约翰逊日前称，据科学家初步评估，英国出现变异新冠病毒，传染力比以前增加了70%。为进行防范，德国和多个欧洲国家一样也采取了应对措施。德国政府12月20日宣布，从21日零时起限制所有往返德国与英国、南非之间的旅行，包括禁止英国飞往德国的所有航班。不过，社民党健康问题专家卡尔·劳特巴赫（Karl Lauterbach）也警告说，这一传染力明显加强的新冠病毒迟早会到达德国。他说，”我们现在正处于第二波疫情中，病例居高不下，如果（变异病毒）现在来了，无疑将是一场灾难。"

Deutschland SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach

社民党健康问题专家劳滕巴赫：传染力明显加强的新冠病毒迟早会到达德国

劳特巴赫认为，应该尽可能拖延传染力增强的变异新冠病毒抵达德国。他说，如果能将每10万人每7天的新增病例降到50例，甚至25例以下，那么即便变异新冠病毒到达德国，也能够通过追踪发现每一个感染链，并抑制其扩散。

德国病毒学家德罗斯滕（Christian Drosten）则估计，新冠病毒的这一新变种已经到了德国。他本周一接受德意志电台采访时表示，这种变异病毒并不那么新，因此不应恐慌。他指出，这种变异病毒9月底已在英国出现，“它已经出现在意大利、比利时、丹麦，甚至澳大利亚。德国怎么就会没有呢?" 不过，对于这种变异病毒传染力增加70%的这个数字是否准确，他表示质疑。

Deutschland Virologe Christian Drosten

德国病毒学家德罗斯滕：变异新冠病毒可能已经到了德国

在禁令生效前，周日（12月20日）仍有数架班机从伦敦飞抵德国。在周日晚从英国飞抵汉诺威机场的63名乘客中，已有1名新冠检查呈阳性。目前，多个实验室正在分析，这名乘客感染的是否是传染性更强的新冠病毒变种。

观看视频 01:54

英国疫情升级，欧洲各国陆续禁飞

“硬封锁”可能延长到春季

由于先前餐馆等关门的“软封锁”对遏制疫情没有达到足够效果，从12月16日起，德国开始实行学校远程教学及出售非生活必需品商家关门、私人聚会不能超过两个家庭、人数不能超过5人的更为强硬的封锁政策。该政策计划实施到1月10日，但专家警告，相关措施可能将延长到春季。

BdT Deutschland Corona-Brettspiel

圣诞节怎么过？商家推出新冠桌游

尽管政府放宽了12月24日至26日圣诞期间的限制措施，但卫生部长施潘仍呼吁人们即便在节日期间也尽量减少人际接触。一些官员也建议，各个家庭可以在圣诞期间视频聊天，不要直接见面。

欧洲药管局审批通过后，德国将于12月27日起开始疫苗接种。这一过程将持续数月。按照Kantar市场研究集团的一项调查，目前大约有62%的德国人想要接种新冠疫苗，32%拒绝接种，6%尚未做出决定。

乐然（综合报道）

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