 死于俄军炮火 德国议会哀悼乌克兰96岁犹太大屠杀幸存者 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.03.2022

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时政风云

死于俄军炮火 德国议会哀悼乌克兰96岁犹太大屠杀幸存者

数十年里，鲍里斯·罗曼琴科致力于让这个世界永远不忘当年的纳粹暴行。近日，这位犹太大屠杀幸存者死于俄罗斯入侵者炮火，终年96 岁。联邦德国议院在昨天（3月22日）会议上向他致哀，并指出，他的牺牲“凸显了俄罗斯入侵乌克兰的犯罪性质”。

Boris Romantschenko

2011 年，罗曼琴科访问布痕瓦尔德集中营纪念馆

（德国之声中文网）本周二（3月22日），德国联邦议院全体会议向犹太大屠杀幸存者、乌克兰人鲍里斯·罗曼琴科 (Boris Romanchenko)致哀。上周五，他在其家乡哈尔科夫市（Kharkiv）死于俄军炮火。

联邦议院绿党籍副议长戈林-埃卡特（ Katrin Goering-Eckardt ）致辞指出，"他的死亡提醒我们，德国对乌克兰负有特殊历史责任。" 她说，罗曼琴科是乌克兰成千上万死者中的一个，而 "每一个被夺走的生命都在提醒我们，必须全力制止这一违反国际法的残酷战争，帮助境内外乌克兰人。" 

自民党籍联邦财政部长林德纳（Christian Lindner）表示，96 岁的罗曼琴科的命运"既凸显了俄罗斯政策的犯罪性质，也表明，德国为何必须同乌克兰团结一致。"

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    战争时间越长 贫困程度越深

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  • Ukraine Humanitärer Korridor von Mariupol

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    那些想离开被围困的马里乌波尔的人必须依靠人道主义通道。而俄罗斯分离主义分子也控制着邻近的顿涅茨克，他们监视着逃亡路线，只对希望离开被围困城市的非武装平民开放。

  • Ukraine Krieg mit Russland | Lviv

    战火下的乌克兰: 贫困、动荡、血腥与逃亡

    跑得越远越好

    图中的这个年轻人已经从马里乌波尔逃到了乌克兰西部的利沃夫。他的母亲正在那里等着他。俄罗斯军队也已经炮击利沃夫。对于许多难民来说，利沃夫是他们前往欧盟邻国的的一个中转站。

  • Ukraine-Krieg Mariupol | zerstörte Wohngebäude

    战火下的乌克兰: 贫困、动荡、血腥与逃亡

    俄罗斯的“战争罪行”

    由于俄罗斯对乌克兰平民的攻击，一些西方政治家指责俄罗斯犯下“战争罪行”。这其中包括德国外长贝尔博克和欧盟外交政策负责人博雷尔。博雷尔3月21日表示，俄罗斯正在摧毁乌克兰，完全不尊重战争规则。

  • Ukraine | Beerdigung gefallener ukrainischer Soldaten in Lwiw

    战火下的乌克兰: 贫困、动荡、血腥与逃亡

    哀悼逝者

    这是乌克兰西部城市利沃夫的阵亡士兵葬礼上。迄今为止，也有许多平民丧生。据联合国人权事务高专办统计，截至3月20日，在乌克兰已经有2361名平民伤亡，其中902人死亡，1459人受伤。而实际数字可能还要高得多。

  • Ukraine Krieg mit Russland | Mariupol

    战火下的乌克兰: 贫困、动荡、血腥与逃亡

    超过350万人逃离乌克兰

    持续轰炸也迫使成百上千万人踏上逃亡之路。联合国方面3月21日警告，自俄罗斯2月24日入侵以来，已有超过1000万乌克兰人失去家园，几乎占该国人口的四分之一。国际移民组织表示，这其中包括大约650万在乌克兰国内流离失所的男女老少。根据联合国难民署的数据，近350万人逃往他国，成为难民。

  • Ukraine | Zerstörte Häuser in Kiew

    战火下的乌克兰: 贫困、动荡、血腥与逃亡

    现在怎么办？

    在俄罗斯对基辅的一次炮击后，一名店员开始清理其受损的店铺，这看起来像是无望的努力。这家店铺何时能重新开业？日常生活何时才能重启？这一切目前都没有答案。


罗曼琴科 1926 年出生在乌克兰苏梅市（ Sumy ）郊外一村庄。1941 年，他在德国纳粹军对进攻苏联时被俘，押送至德国多特蒙德从事强制劳工，此后先后被送入多个犹太集中营，其中就包括臭名昭著的布痕瓦尔德（ Buchenwald ）、米特尔鲍-多拉（Mittelbau-Dora ） 和卑尔根-贝尔森（ Bergen-Belsen ）集中营，直到 1945 年，在纳粹未及实施屠杀所有剩余囚犯之前获英美军队解救。 

战后，他致力于保持对纳粹暴行的记忆，积极参与布痕瓦尔德和米特尔鲍-多拉纪念基金会等机构的工作。 

该基金会在其网站上写道："我们痛悼我们亲爱的朋友。他的儿子和孙女告诉了我们这个不幸的消息，我们希望他们在这一困难时刻能够挺住。" 

上周五，一枚俄军炸弹击中罗曼琴科的住宅。 

观看视频 02:43

支援乌克兰：柏林响起“和平之声”

 

（美联社，路透社）

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