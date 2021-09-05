“死一个德国士兵，一百平民抵命” 

（德国之声中文网） 在德国人的二战记忆中，塞尔维亚几乎不扮演任何角色。而在从 1941 年 4 月 6 日纳粹德国袭击南斯拉夫王国到 1944/1945 年德国撤出期间，曾有数十万德国士兵驻扎在这个巴尔干国家。

无数塞尔维亚人、犹太人和罗姆人的坟墓见证了德国占领军犯下的罪行。死者中，多数是抵抗战士，但其中至少有 8万平民，他们在所谓的“偿命行动”中被德国军队和党卫军部队杀害。

早在 1941 年 4 月入侵南斯拉夫后，德军指挥官们便下令劫持各界人质，作为对被抵抗战士杀害的德国士兵的“赔偿”。德国历史学家卡利克（ Marie-Janine Calic ）告诉德国之声，当时，德军命令，每损失一名德军士兵，就要让100 名塞尔维亚平民“偿命”；每伤一名德军伤员就要由 50 人抵偿，“包括知名人士或其家人”。

德国士兵成排枪杀排队被俘游击队员

为控制巴尔干地区局势，1941 年 9 月，希特勒派遣德国国防军将领、以冷血著称的奥地利人弗朗茨·伯梅 (Franz Böhme) 前往塞尔维亚，任驻军总司令。

克拉古耶瓦茨的“偿命行动”

在伯梅的指挥下，德军对平民使用了最残酷手段。 1941年10月21日，在塞尔维亚中部城市克拉古耶瓦茨发生了一场特别残忍的“偿命行动”。 数天前， 10 月 16 日，德军和抵抗战士在该市附近发生小规模冲突，10 名德军士兵丧生，26 人受伤。德方实施“偿命行动”，杀害了2300 名塞尔维亚人、犹太人和罗姆人。

德军抓来大批人质。因担心给家人带来后果，也因德军最初向他们保证只为替换身份证，几乎无人想到逃跑。 10 月 20 日下午 6 点左右，首批 123 名塞尔维亚人和犹太人被枪杀。有 10 人在大屠杀中幸存下来，其中一男子在 1947 年的纽伦堡审判中成为证人。

“米拉，亲吻孩子们”

最终，鉴于必死无疑，少数带有纸笔的人质，在纸上潦草写下给亲人们的最后短信，有42条短信保存了下来。其中一条上写着：“米拉，亲吻孩子们。孩子们，听妈妈的话。当心自己。你们的拉扎。永别了。”

1941 年 10 月 21 日，星期二，早晨 7时，德军士兵开始将人质排成队，然后射杀。至下午2时左右，一切都结束了。共 2264 人被杀害。

克拉列沃（Kraljevo ）大屠杀

与此同时，德军和与占领国合作的塞尔维亚军队在 50 公里外的克拉列沃杀害了 1700 名平民。

在 1941 年 4 月至 12 月初的大屠杀行动中，共有多达 3万名的塞尔维亚平民丧生。战后，在塞尔维亚首都贝尔格莱德，一些责任最大的德军及党卫军高官受审；若干人被判死刑。伯梅得以在纽伦堡听证会前跳出囚室窗户，自杀成功。

克拉古耶瓦茨（ Kragujevac ）苏马里斯（Sumarice）纪念公园中被枪杀学生和老师纪念碑

历史清理严重不足

然而，很多责任者从未受到起诉。甚至那些负责1941年入侵南斯拉夫战役并在纽伦堡受审的将军们也只获轻判。他们当中无人系狱超过５年。许多作案人被判无罪。

在塞尔维亚，克拉古耶瓦茨和克拉列沃大屠杀未被遗忘。在那里，几乎家家都有遇难者。1955 年，在大部分人质被枪杀的克拉古耶瓦茨 ，建立了苏马利斯纪念公园，占地 352 公顷，设有专门的纪念馆。1971年以来，每年10月21日都在此举行中央纪念活动。

克拉古耶瓦茨“10 月 21 日”纪念馆

直到今天仍无明确认罪

历史学家卡利克在接受德国之声采访时指出，“第二次世界大战期间，整个南斯拉夫有 100 万人死亡，与英、法、意三国死亡总数相当。因生育减少、移民、绑架、重新安置和流离失所，南斯拉夫还失去了同样数量的人口。”

据盟军估计，二战中，南斯拉夫遭受的损失超过90亿美元。很长时间里，历届联邦德国政府都无意为这４年的恐怖统治道歉，更不用说支付战争费用了。原因是，德方担心，其他被占领国家也会要求赔偿。

直到1968年，南斯拉夫总统铁托和西德外长勃兰特才同意以长期合作方式解决赔偿问题。德意志联邦共和国向当时的南斯拉夫提供了总计 10 亿马克贷款。对此，卡利克有如下评论： “这是无道德承诺情况下的经济担责。最终，德国还是回避了明确的认罪。”

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