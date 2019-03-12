歹戏拖棚 英国会通过延迟脱欧三个月

(德国之声中文网) 英国下议院的议员们週四以412比202票，压倒性通过支持政府议延迟脱欧三个月。等于从原定的3月29日顺延至6月30日。

这也让英国首相特蕾莎梅鬆了一口气。因为这项投票的条件是议会批准她与欧盟的退出协议。下週，该协议将进行第三次投票。如果国会议员在3月20日以前投票支持，那么她将在5月21和22日在布鲁塞尔举行欧盟领导人峰会上要求短暂延期。

如果协议第3次被否决，特蕾莎梅还是会争取延期，不过没有明确的条件和理由。这是其他欧盟领导人不乐见的。她警告说，如果再次被否决，英国可能面临退欧持续延迟。如果超过6月，英国将不得不在2019年5月参加欧洲议会选举，并支付欧盟预算。

其他的投票

大多数议员也投票否决第二次公投的可能，只有85名国会议员支持，334人反对。另一项修正案希望让国会控制英国脱欧进程，最后是以312票赞成、314票反对未成案。另一项阻止特蕾莎梅脱欧协议进行第三次投票的修正案则被撤回。

否决无协议脱欧

英国下议院13日投票决定是否完全排除无协议脱欧，以防止英国在3月29日没有任何协议的情况下退出欧盟。

德国外长马斯 (Heiko Maas)也针对英国脱欧最新投票做出评论，认为这是理性的决定。

他在推特上说:「下议院至少表明，大多数人都不想要无协议。因为我们已经一次次明确表示，没有人能从无协议获益......但是英国人现在要清楚说明他们想要什么，才能让英国脱欧圆满落幕 ，因为时间已经不多了。」

英国国会议员日前以压倒性票数否决了首相特蕾莎·梅与欧盟协商过后的协议。在拒绝无协议脱欧后，英国国会将决定是否要求布鲁塞尔延迟英国脱欧的日期。这个投票将在14日举行。

特蕾莎·梅所提出的协议将在3月20日举行第三次投票。如果英国国会议员再次否决，特蕾莎梅说，她将争取把英国脱欧期限延至6月30日。不过欧盟理事会不可能在没有明确原因下同意将脱欧期限延后。就算英国决定延后脱欧，也需要得到欧盟其他27个会员国的一致同意。欧盟高官表示，他们需要有确切的理由才会同意英国的要求。

夏立民/罗法 (美联社、法新社、德新社、路透社)