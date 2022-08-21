 歷經7任總統 美抗疫代表人物福奇將卸任 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.08.2022

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歷經7任總統 美抗疫代表人物福奇將卸任

美國抗疫專家福奇週一（22日）宣佈，12月起將卸下美國國家過敏症與傳染病研究所（NIAID）所長、兼白宮首席醫療顧問的職務，但他說自己不會退休，將計劃追尋職業生涯的下一階段。

USA Dr. Anthony Fauci

美國總統拜登的首席醫療顧問、政府負責傳染病事務的高級官員福奇表示，他將於12月離職。

（德國之聲中文網）美國首席傳染病專家福奇（Anthony Fauci）週一（8月22日）表示，將於12月辭去美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）所長，以及美國總統拜登（Joe Biden）首席醫學顧問的職務。

福奇週一（22日）發聲明表示：「雖然我將離開目前的職位，可是我沒有退休。在為政府服務了50多年後，我計劃在對自己的領域仍有如此多的精力和熱情時，追求我職業生活的下一個階段。」

福奇表示，卸任之後，他將繼續推進科學和公共衛生，並激勵和指導下一代科學領袖，協助世界準備面對未來的傳染病威脅。

拜登在一份聲明中說，「福奇即將卸任美國政府的職位，我知道，無論福奇博士接下來做什麼，美國人民和整個世界都將繼續受益於他的專業知識。無論你是否親自見過他，他的工作觸及了所有美國人的生活。」

投身公職逾50年功成身退

現年81歲的福奇，在美國政府服務超過50年。在他27歲時進入美國國家衛生研究院（NIH）工作，隨後迅速晉升，擔任長達38年的美國國家過敏症與傳染病研究所所長。

美聯社指出，福奇過去曾為7位美國總統服務，從雷根總統（Ronald Reagan）開始，就專注於新興傳染病與再浮現的傳染病危機，包括愛滋病、伊波拉病毒、流感、禽流感、茲卡病毒，到最近2年的新型冠狀病毒（COVID-19）和猴痘病毒。

《華盛頓郵報》稱，福奇是有史以來被引用次數最多的學術研究人員之一，幾十年來在科學界廣為人知，自從新冠疫情爆發後，已成為美國乃至全球民眾的熟悉面孔。

USA | Coronavirus | PK Präsident Donald Trump

前美國總統特朗普曾稱福奇是「災難」，並指責他在疫情中犯有錯誤。（資料畫面）

報導指，福奇秉持對醫學和科學的堅持，勇於挑戰美國前總統特朗普（Donald Trump）部分錯誤的抗疫政策。但他和特朗普在疫情回應上的衝突，也引發右翼的憤怒。福奇曾在今年初表示，他和家人的生命遭到威脅，並受到電話騷擾，如今他依然生活在當局的維安保護下。

美國總統拜登則在白宮的聲明中，對福奇致上「最深的感謝」，並稱表示這個國家因為他而更強大、更具恢復力，而且更健康。

拜登表示，早在他還是副總統時，就已經與福奇博士就茲卡病毒、伊波拉病毒的應對密切合作，讚賞他是位敬業的公職人員，連續數十年站在最危險、最具挑戰性的公衛危機前線，這些都磨練出他的智慧和洞察力。

聽聞福奇將卸任的消息後，美國前總統奧巴馬在推特發文說：「我會一直心懷感激，感謝我們有百年難得一見的公衛領袖，引領我們走過百年一遇的疫情。」

福奇在聲明中提到，他在政府擔任的各種職位對他而言是「一生的榮耀」，現在是時候邁向生命的「新篇章」。

（綜合報導）

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